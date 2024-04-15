Половую слабость самцов панд связали с их бактериями-симбионтами

Бактерии, обитающие в кишечнике, не только участвуют в пищеварении, но и воздействуют на иммунитет и поведение. Ученые из КНР показали, что у больших панд микробиота кишечника влияет на способность самцов к спариванию. Ранее другая группа исследователей выяснила, что микрофлора кишечника может быть связана со сниженным сексуальным влечением и у людей.

Большие панды принадлежат к редким видам, занесенным в Красную книгу. Считается, что в дикой природе (эти животные обитают в горных регионах Центрального Китая) их осталось всего около двух тысяч. Поэтому сотрудники многих зоопарков прилагают значительные усилия, чтобы помочь пандам увеличить популяцию.

Однако естественное размножение бамбуковых медведей в неволе происходит редко. Одна из причин — сложный репродуктивный цикл, в котором течка у самок случается раз в год и длится всего 72 часа, а временное окно, в которое возможно зачатие, обычно еще более узкое.

Дополнительно размножение панд затрудняет то, что половое влечение у самцов часто снижено. Нежелание заниматься сексом объясняли разными факторами. Например, исследования показывали, что определенную роль в этом играют стресс из-за пребывания в замкнутом пространстве, а также отсутствие конкуренции с другими самцами.

В новой работе, которую опубликовал журнал Ecology and Evolution, китайские ученые представили еще одну гипотезу, связанную с питанием панд и, как следствие, с живущими у них в кишечнике бактериями-симбионтами.

Чтобы проверить догадку, исследователи изучили 72 образца фекалий, полученных от 20 содержащихся в неволе самцов больших панд с нормальной и сниженной способностью к естественному спариванию. С помощью методов генетического и кластерного анализов ученые выявили характерную особенность микробиоты животных из первой группы — большое количество бактерий вида Clostridium sensu stricto 1. По словам авторов работы, эти микроорганизмы из класса клостридий связаны с расщеплением жирных кислот и важны для поддержания гомеостаза кишечника, метаболического потенциала и передачи сигналов в желудочно-кишечном тракте самцов панд.

Состав микробиоты кишечника у самцов больших панд, рассмотренных в исследовании / © 2024 Ecology and Evolution, Zheng Yan, Yinghu Lei et al.

В то же время исследователи не обнаружили значимых различий между двумя группами панд в уровнях фекального кортизола (гормон стресса) и тестостерона — основного полового гормона мужских особей. Авторы связали это с тем, что образцы фекалий брали не в брачный период и у животных, живущих в благоприятных для них условиях — в открытых вольерах в горах.

С учетом полученных результатов ученые посоветовали дольше и в большем количестве кормить панд побегами бамбука, чтобы сильнее приблизить их питание к природному, а также обогащать рацион добавками с флавоноидами. Плюс авторы рекомендовали детальнее оценить роль тестостерона в поддержании способности к спариванию у самцов, проведя дополнительные исследования в брачный сезон.

Ранее другая научная работа, с участием людей, показала существенные различия в составе фекальной микробиоты у женщин со сниженным и здоровым половым влечением. В частности, у первых наблюдалось пониженное количество бактерий Ruminococcaceae и обилие Bifidobacterium и Lactobacillus.

Конкретные механизмы, с помощью которых те или иные виды бактерий кишечника влияют на половое влечение у людей или панд, все еще не ясны. Очевидно, что «неправильный» состав бактерий кишечника может как-то подавлять либидо. Но какие именно вещества участвуют в этом процессе и можно ли его как-то скорректировать химически — пока не известно в полной мере.

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