В одежде H&M и Zara обнаружили «следы» незаконной вырубки лесов, захвата земель, насилия и коррупции

Два фешен-гиганта, одни из самых известных в мире массмаркета, — шведская компания H&M и испанская Zara — оказались косвенно причастны к разрушению окружающей среды Бразилии. К такому выводу пришли авторы крупного расследования, изучившие различные данные, в том числе полученные под прикрытием.

Расследование, проведенное британской неправительственной организацией Earthsight, показало, что производство одежды и товаров для дома двух популярных брендов — H&M и Zara — связано с крупномасштабной незаконной вырубкой лесов, захватом земель, насилием и коррупцией. Полный отчет опубликован здесь.

Более года эксперты изучали спутниковые снимки, материалы суда, списки поставщиков, отчеты об отгрузках и многое другое. В том числе расследователи добывали необходимую информацию под прикрытием, представляясь иностранными инвесторами на текстильных выставках в Бразилии и европейских ярмарках.

За период 2014-2023 годов удалось отследить 816 тысяч тонн «грязного хлопка» от SLC Agrícola и Horita Group — двух самых известных поставщиков из Бразилии, занимающей второе место в мировом экспорте этого волокна (после США). Затем хлопок шел восьми фирмам в Азии, которые за 12 месяцев производили приблизительно 250 миллионов единиц товаров H&M, Zara и ее дочерних брендов, таких как Bershka и Pull & Bear.

Цепочки поставок: как «грязный хлопок» попадал на производства H&M и Zara / © Earthsight

Основными направлениями экспорта SLC Agrícola и Horita Group были Китай, Вьетнам, Индонезия, Турция, Бангладеш и Пакистан. Согласно выводам Earthsight, фешен-гиганты, закупая хлопок у бразильских поставщиков, замешанных в масштабной вырубке лесов на территории примерно 100 тысяч гектаров, коррупции и других экологических нарушениях, косвенно поспособствовали разрушению Серраду — обширного экорегиона тропической саванны в Южной Америке, где живут пять процентов всех мировых видов, включая гигантских муравьеда и броненосца.

В прошлом году, по данным расследователей, вырубка лесов в Серраду, по большей части незаконная, стала еще масштабнее. Почти во всех случаях в этом оказались замешаны так называемые мегапоместья, занимающиеся захватом земель и их расчисткой. Людей, которые веками жили в Серраду, вытесняли, преследовали, запугивали. Помимо этого, их скот воровали, а на местных лидеров нападали.

Темпы вырубки лесов в Серраду, Бразилия / © MapBiomas, IPAM, Earthsight

Причем весь «грязный хлопок», который смогли отследить сотрудники Earthsight, был сертифицирован глобальной некоммерческой организацией Better Cotton как экологически чистый. Ее давно обвиняют в «зеленом отмывании» (greenwashing, «зеленый камуфляж») — под эти термином понимают любые действия и пиар, благодаря которым у потребителя складывается ложное представление об экологичности того или иного продукта. Тем не менее Inditex S.A. — испанская компания, владелец брендов Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe — доверила мониторинг своих цепочек поставок именно Better Cotton.

Когда в августе 2023 года Inditex узнала о расследовании Earthsight, она потребовала от Better Cotton предоставить информацию о том, действительно ли при выдаче сертификатов на хлопок имели место нарушения. В противном случае испанская корпорация грозилась искать альтернативные варианты усилить контроль за поступающим на ее производства бразильским хлопком и гарантировать его «чистоту».

© Earthsight

В ответ Better Cotton заявила, что не будет сообщать никакие данные до публикации отчета Earthsight, но впоследствии все же начала свое расследование, наняв «независимого аудитора».

Представитель H&M, в свою очередь, признал, что компания потерпела неудачу и «в этом нет никаких сомнений».

«Хотя мы все знаем, что соя и говядина сделали с лесами Бразилии, роль хлопокводства осталась практически незамеченной. Но в последние десятилетия производство хлопка резко выросло и стало экологической катастрофой. Если у вас есть хлопчатобумажная одежда, полотенца или простыни от H&M или Zara, они вполне могут быть „загрязнены“ в результате разрушения Серраду. Совершенно ясно, что с преступлениями, связанными с товарами, которые мы покупаем, необходимо бороться путем регулирования, а не [только] ответственного подхода самого потребителя», — подчеркнул Сэм Лоусон, директор Earthsight.

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