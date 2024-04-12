  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 час назад
Игорь Байдов
63

Грязный воздух изменил половые предпочтения насекомых

4.1

Некоторым насекомым становится сложнее находить себе пары внутри вида из-за роста концентрации «вредного» тропосферного озона. Он разрушает выделяемые этими животными половые феромоны, что может привести к «неправильному спариванию» и появлению бесплодного потомства. Такая ситуация опасна катастрофическим сокращением численности насекомых в мире. Об этом в своей статье рассказали биологи из Германии.

Биология
# загрязнение воздуха
# насекомые
# озон
# спаривание
насекомые
Феромоны помогают насекомым находить партнера для спаривания / © Shutterstock, Silmiart

Тропосферный озон — один из основных парниковых газов и по совместительству токсичный загрязнитель атмосферы. Он не имеет прямых источников выбросов, а представляет собой соединение, зачастую образованное (на высоте до 10 километров) при взаимодействии солнечного света с летучими органическими веществами (ЛОС), которые выбрасываются как людьми, так и многими деревьями (например, приятный запах воздуха в сосновом лесу частично обусловлен образованием озона из ЛОС, выбрасываемых соснами).

Это недолговечный загрязнитель, срок его жизни в атмосфере — от нескольких часов до нескольких недель. Летом, когда тепло и много света, концентрация тропосферного озона повышается: чем больше тепла и света, тем больше происходит реакций, участвующих в образовании «вредного» озона.

В 2023 году группа немецких биологов под руководством Маркуса Кнадена (Markus Knaden) из Института химической экологии Общества Макса Планка обнаружила, что озон взаимодействует с феромонами насекомых — химическими веществами, особыми запахами, выделяемыми насекомыми для привлечения особей своего вида, чтобы затем с ними спариться. В частности, ученые выяснили, что самцы мух Drosophila melanogaster становятся менее привлекательными для самок из-за повышенной концентрации озона в воздухе.

Большинство молекул феромонов насекомых содержат двойные углерод-углеродные связи, которые могут разрушиться в результате окисления. Тропосферный озон — высокореактивный окислитель. В своем исследовании Кнаден и его коллеги показали, что рост концентрации этого «вредного» парникового газа приводит к тому, что самцы Drosophila melanogaster начинают выделять гораздо меньше «привлекательных запахов», из-за чего самки все меньше обращают на них внимание.

В новой работе команда Кнадена попыталась выяснить, может ли сокращение количества выделяемых феромонов повлиять на способность некоторых мух различать другие виды. Чтобы это выяснить, биологи провели эксперимент.

Исследователи сосредоточили свое внимание на четырех близкородственных видах плодовых мушек, которые в обычной жизни между собой не спариваются: Drosophila melanogaster, Drosophila simulans, Drosophila sechellia и Drosophila mauritiana. Всех «подопытных» ученые разделили на две группы: основную и контрольную.

Дрозофила фруктовая
Плодовая муха Дрозофила фруктовая (Drosophila melanogaster) / © Wikimedia

Первую группу (самцов и самок) на протяжении двух часов подвергали воздействию высоких концентраций «вредного» озона (100 частей на миллиард), чтобы снизить количество выделяемых феромонов. То есть биологи создали условия, которые часто наблюдаются в жаркий городской день. Затем специалисты предоставили самкам возможность спариваться с самцами того же или другого вида.

Во второй, контрольной, группе мушек тоже на протяжении двух часов подвергали воздействию озона, но меньшей концентрации (примерно пять частей на миллиард).

Эксперимент показал, что в первой группе происходило частое межвидовое спаривание и «гибридное потомство» от него появлялось примерно в 70 процентах случаев, в то время как в контрольной — всего в 20. Иными словами, мушки из первой группы после сильного воздействия на них озона зачастую не могли различить другие виды, даже по визуальным или звуковым признакам.

Авторы научной работы пояснили, что «гибридное потомство» часто оказывается стерильным. В таком случае, хотя мушки вкладывают достаточно сил, чтобы воспроизвести себе подобных, они не могут передать свои гены.

«Результаты нашего эксперимента показали, что повышенный уровень тропосферного озона может вызвать катастрофическое сокращение численности насекомых во всем мире. На данный момент описано более 1500 феромонов насекомых, и 90 процентов из них содержат углерод-углеродные связи, которые могут разрушиться под действием озона», — объяснил Кнаден.

Подробнее с результатами работы немецких биологов можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# загрязнение воздуха
# насекомые
# озон
# спаривание
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
12 Апр
Бесплатно
Космическое прошлое: Примерка копии легендарного скафандра Гагарина
ВЭБ
Москва
Фестиваль
12 Апр
Бесплатно
Фестиваль ментального здоровья
Президентская академия (РАНХИГС)
Москва
Лекция
12 Апр
Бесплатно
Города. Взгляд из космоса
ВЭБ
Москва
Лекция
12 Апр
Бесплатно
Первый полет: новое и старое о 108 минутах Ю. А. Гагарина
ВЭБ
Москва
Мастер-класс
12 Апр
Бесплатно
Космический город будущего
ВЭБ
Москва
Презентация
12 Апр
Бесплатно
Первый: новая история Гагарина и космической гонки
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
13 Апр
Бесплатно
Историческая геология
Экоцентр «Яуза»
Онлайн
Лекция
13 Апр
Бесплатно
Хан Батый и монах Лаврентий
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
13 Апр
Бесплатно
Детство, отрочество, юность. Рождение и «взросление» нашей планеты
Экоцентр «Яуза»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 07:25
Полина

Россия и Украина возглавили рейтинг стран по угрозе киберпреступлений

Международная команда исследователей составила первый в мире рейтинг киберпреступности. Первую и вторую строчки в нем заняли Россия и Украина.

Hi-Tech
# информационная безопасность
# кибербезопасность
# киберпреступления
# киберпреступность
3 часа назад
Полина

Семейное положение и удовлетворенность жизнью предсказали по типу личности

Особенности личности — в частности, степень экстравертности — влияют на то, кто с большей вероятностью будет одиноким, а кто вступит в отношения. Типы личности также связаны с уровнем общей удовлетворенности жизнью. К таким выводам пришли ученые из Канады.

Психология
# отношения
# типы личности
# удовлетворенность
# экстравертность
6 часов назад
Мария Азарова

Ученые выяснили причину специфического запаха кошачьих меток 

Японским исследователям удалось опровергнуть распространенное мнение о том, что метки, которые по зову природы оставляют кошки (чаще всего интактные), содержат не только мочу, но и выделения из параанальных желез. Ученые уточнили причину резкого запаха меток, что в будущем поможет эффективнее бороться с ним в домах, где живет склонное к такому поведению животное.

Биология
# домашние животные
# запах
# кауксин
# кошки
# летучие органические вещества
# метки
# питомцы
8 апреля
Василий Парфенов

Исследование длительностью 30 лет показало график работы с наименьшим риском для здоровья

Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.

Антропология
# рабочий график
# рынок труда
# США
# труд
# условия труда
6 апреля
Андрей

Масштабное исследование показало, откуда родом самые быстрые ультрамарафонцы

Международная группа исследователей изучила более миллиона записей с результатами ультрамарафонов (дистанции больше марафонской) с 1894 по 2022 год и пришла к нескольким неожиданным выводам.

Офтоп
# африка
# бег
# занятия спортом
# марафон
# спортсмены
Вчера, 07:25
Полина

Россия и Украина возглавили рейтинг стран по угрозе киберпреступлений

Международная команда исследователей составила первый в мире рейтинг киберпреступности. Первую и вторую строчки в нем заняли Россия и Украина.

Hi-Tech
# информационная безопасность
# кибербезопасность
# киберпреступления
# киберпреступность
18 марта
Игорь Байдов

Американцы построят самый большой самолет в мире

Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.

Оружие и техника
# «Мрия»
# WindRunner
# ветрогенераторы
# возобновляемая энергия
# возобновляемые источники энергии
# самолеты
# энергия ветра
8 апреля
Василий Парфенов

Исследование длительностью 30 лет показало график работы с наименьшим риском для здоровья

Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.

Антропология
# рабочий график
# рынок труда
# США
# труд
# условия труда
28 марта
Игорь Байдов

Самолет с уникальной конструкцией крыла получил разрешение на первый полет

Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.

Оружие и техника
# JetZero
# авиалайнер
# авиация
# летающее крыло
# самолеты
# смешанное крыло
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Физики ТюмГУ разработали модель для снижения обводненности нефтяных скважин

    1 час назад

  2. Грязный воздух изменил половые предпочтения насекомых

    1 час назад

  3. Биологи раскрыли секрет слаженной работы термитов при строительстве гнезд

    2 часа назад

  4. Семейное положение и удовлетворенность жизнью предсказали по типу личности

    3 часа назад
Выбор редакции

Разбор: действительно ли тефлоновые покрытия вредны для здоровья и вызывают рак?

1 апреля

Последние комментарии

Николай
3 минуты назад
Интересно, что смешного в ,,юге России,, разве Крым, Краснодар, Ставрополь не юг России.А Южный Урал Вас не смешит? Если смешит, я живу в самом

Рейнджеры сфотографировали редкое животное в австралийской глубинкеРейнджеры сфотографировали редкое животное в австралийской глубинке

Артур Бородин
4 минуты назад
Александр, попробуйте сравнить данные до декриминализации(это 2001й год) , с данными после.

Смертность от передозировок наркотиков в США достигла уровня потерь во Второй мировойСмертность от передозировок наркотиков в США достигла уровня потерь во Второй мировой

Сергей Иванов
54 минуты назад
Андрей, строить то будут на луне и марсе)

NASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг ЛуныNASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг Луны

Сергей Иванов
56 минут назад
Газель, из попы

NASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг ЛуныNASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг Луны

Александр Березин
2 часа назад
1, "Радиаторы...и всё? " Ну, во-первых, это не все -- про весовые ограничения то же сказано. Во-вторых, значение радиаторов для таких реакторов --

Прототип китайского космического реактора мегаваттного класса прошел первые наземные испытанияПрототип китайского космического реактора мегаваттного класса прошел первые наземные испытания

Александр Березин
2 часа назад
Артур, примерно то, что и можно думать, глядя на этот график. У Португалии ниже абсолютные цифры смертности от передозов, но динамика совершенно та

Смертность от передозировок наркотиков в США достигла уровня потерь во Второй мировойСмертность от передозировок наркотиков в США достигла уровня потерь во Второй мировой

Alexander Nazarov
3 часа назад
"...на Луну должны высадиться первая женщина и первый афроамериканец" Которые установят первый флаг ЛГБТ на Луне? 😎

Президент США сообщил, кто станет первым не американцем на ЛунеПрезидент США сообщил, кто станет первым не американцем на Луне

Юрий Клягин
3 часа назад
Ни NASA, ни НАТО – ни кому уже верить не получается. Ну никак уже.

NASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг ЛуныNASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг Луны

Boris Shunin
4 часа назад
костюнин, на третьем фото , которое почетче вышло предыдущих , в иллюминаторе видно корейского космонавта.

NASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг ЛуныNASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг Луны

Андрей Владимирович
4 часа назад
Круто. Это просто офигенно.

Астрофотограф представил 368-мегапиксельный снимок полного солнечного затменияАстрофотограф представил 368-мегапиксельный снимок полного солнечного затмения

Он Правдив
4 часа назад
Те, кто пишет о 3 или 3,5 миллионах - вы не знаете, сколько там дополнительно приезжих...а их очень много.

Спутниковые снимки показали, как столица Ирландии выросла почти за 40 летСпутниковые снимки показали, как столица Ирландии выросла почти за 40 лет

Sir Richard
5 часов назад
И? Для чего эта статья.

NASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг ЛуныNASA обнаружило объект, «мчащийся» по орбите вокруг Луны

Vovancho
6 часов назад
Они и притворяются, судя по тому, на каком датасете его обучали.

Ученые считают, что ИИ может притворяться более глупым, чем есть на самом делеУченые считают, что ИИ может притворяться более глупым, чем есть на самом деле

Tupoy Strateg
11 часов назад
Я ливаю

Ученые считают, что ИИ может притворяться более глупым, чем есть на самом делеУченые считают, что ИИ может притворяться более глупым, чем есть на самом деле

Артур Бородин
12 часов назад
Александр, а что вы думаете по поводу Португальского опыта декриминализации?

Смертность от передозировок наркотиков в США достигла уровня потерь во Второй мировойСмертность от передозировок наркотиков в США достигла уровня потерь во Второй мировой

Гена Пастухов
12 часов назад
Natan, достаточно этого куска на берегу, в виде отеля.

Саудовская Аравия скорректировала амбициозные планы по проекту «Зеркальная линия»Саудовская Аравия скорректировала амбициозные планы по проекту «Зеркальная линия»

1 2
13 часов назад
Радиаторы...и всё? Так это общая проблема, и для паровых циклов тоже. А говорить что 25% это предел для космоса - ошибка, на мой взгляд. Именно цикл

Прототип китайского космического реактора мегаваттного класса прошел первые наземные испытанияПрототип китайского космического реактора мегаваттного класса прошел первые наземные испытания

Большой Отец
13 часов назад
Жопа на говне.

Ученые считают, что ИИ может притворяться более глупым, чем есть на самом делеУченые считают, что ИИ может притворяться более глупым, чем есть на самом деле

Иван Колупаев
14 часов назад
Степан, ну потому и строится эта штука в пустыне 😁 Посреди городской застройки соседним зданиям, гуляющим вокруг людям и припаркованным

Саудовская Аравия скорректировала амбициозные планы по проекту «Зеркальная линия»Саудовская Аравия скорректировала амбициозные планы по проекту «Зеркальная линия»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить