Поддельный мед научились выявлять без вскрытия банки

Мед нередко подделывают, добавляя в него сироп или патоку. Распознать некачественный продукт бывает сложно не только у витрины в магазине, но и в лабораторных условиях. Ученые из Великобритании разработали два новых способа вычислить подделку, один из которых позволяет даже не открывать банку с медом.

Пчелы важны для природных экосистем, поскольку опыляют растения, поддерживают биоразнообразие и способствуют урожайности многих продовольственных культур. Мед, который они создают, убивает опасные бактерии и вместе с медикаментами помогает лечить различные серьезные болезни, например туберкулез, гепатит, рак. Однако полезные свойства есть только у натурального меда. Продукт, разбавленный сиропом или патокой, если не навредит организму, то точно не принесет пользы.

Выявить поддельный мед непросто, потому что «эталонные» характеристики различаются в зависимости от источника нектара, места и сезона сбора. Существующие методы проверки качества занимают много времени и дорого стоят, при том что случаи мошенничества в отношении меда нередки.

Специалисты из Университета Крэнфилда в Великобритании разработали и успешно протестировали два метода, которые позволят распознавать поддельный мед проще и эффективнее. Описание первого метода опубликовал журнал Foods, а статья о втором появилась в Food Control.

Первый способ — рамановская спектроскопия с пространственным смещением, которую более активно используют в фармацевтических исследованиях. Эту технологию объединили с методами машинного обучения. В результате, не открывая банки, получили «отпечатки» разных ингредиентов в меде и с высокой точностью определили, в каких образцах содержатся сиропы из риса или сахарной свеклы.

Вторым способом, найденным в сотрудничестве с Королевским университетом в Белфасте (Великобритания), стало баркодирование ДНК, или ДНК-штрихкодирование. Этот метод позволяет по коротким генетическим маркерам ДНК определять принадлежность организма к той или иной группе.

Авторы исследования с помощью ДНК-штрихкодирования изучили 17 образцов меда, собранных в разные сезоны с разных растений у пчеловодов по всей Великобритании, и четыре купленных в супермаркетах и онлайн-магазинах, предварительно добавив в них в разных количествах кукурузные и рисовые сиропы из разных стран. Обнаружить сироп удалось даже в том случае, когда его содержание в образце не превышало 1%.

«ДНК-методы пока не распространены в проверке подлинности меда. Однако наше исследование показало, что это наравне с рамановской визуализацией чувствительный, надежный и действенный способ, позволяющий выявлять фальсификацию и устанавливать состав сиропов, которыми разбавляют мед», — пояснили авторы научной работы.

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