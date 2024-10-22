Большинство иранских мечей железного века могут оказаться подделкой

С помощью нейтронной томографии международная команда археологов изучила восемь иранских мечей и выяснила, что они представляют собой высококачественную современную подделку. По мнению ученых, аналогичные мечи, которые хранятся в музеях по всему миру, также могут оказаться фальсификацией. В таком случае накопленные сведения о ранних технологиях обработки железа на Ближнем Востоке, которые использовали древние кузнецы при создании холодного клинкового оружия, вероятно, ошибочны.

Мечи, о которых идет речь в новом исследовании, происходят с современной территории северо-запада Ирана и относятся, как ошибочно полагали, к важному историческому периоду — концу бронзового и началу железного века (конец II — начало I тысячелетия до нашей эры). Именно в то время на Ближнем Востоке произошел скачок развития металлургии, что ознаменовало технологический сдвиг: железо постепенно сменяло бронзу и становилось основным металлом для изготовления оружия и других инструментов.

Иранское клинковое оружие железного века (1250-550 годы до нашей эры) хорошо известно, но плохо исследовано. Изучая его, можно получить ценные сведения о самых ранних технологиях обработки железа на Ближнем Востоке и понять, как эти технологии распространились по Евразии.

Команда британских и французских археологов под руководством Алекс Родзинка (Alex Rodzinka) из Университета Крэнфилда (франко-британский научно-исследовательский университет) исследовала восемь древних иранских мечей с раздвоенным лезвием, которые незаконно завезли в Соединенное Королевство, и выяснила, что на самом деле они представляют собой современную подделку. Причем фальсификацией может оказаться не только изученное оружие, но и аналогичные мечи, хранящиеся во многих музеях мира. Об этом ученые рассказали в статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science.

В новой работе Родзинка и ее коллеги использовали нейтронную томографию — технологию, которая позволяет получить трехмерные изображения объектов посредством просвечивания потоком нейтронов и изучить их внутреннюю структуру. В результате стало известно, что большинство мечей, у которых на момент исследования имелись бронзовые рукояти и лезвия, изначально состояли из бронзовой рукояти и железного лезвия.

Ученые смогли доказать это, изучив хвостовик клинка (или танг) — нижнюю часть оригинального лезвия, частично помещенного в рукоятку: оно оказалось железным. Кроме того, нейтронная томография помогла выявить богатый водородом клей, который использовали мошенники.

По мнению авторов исследования, подделки, скорее всего, изготовлены из древних артефактов. Вероятно, оригиналы, которые оказались в руках фальсификаторов, подверглись коррозии или были повреждены. И, чтобы повысить рыночную стоимость мечей, мошенники устанавливали в рукоять лезвия, взятые из другого древнего оружия, не разбираясь в материале.

Экземпляр AR1. На снимке виден хвостовик клинка — нижняя часть оригинального лезвия, изготовленная из железа. Также заметны следы клея, который использовали для крепления бронзового лезвия к бронзовой рукояти / © Alex Rodzinka

Команда Родзинка показала, что подлинные иранские мечи с раздвоенным лезвием были биметаллическими: состояли из железного лезвия и бронзовой рукояти. Вероятно, они могли быть более распространены на территории Ирана, чем считалось ранее.

Современные фальсификации древнего иранского оружия усложняют работу археологов. В частности, из-за этого им становится трудно отследить распространение ранних технологий обработки железа по региону, а затем и по Евразии.

Поддельные иранские мечи железного века, обнаруженные командой Родзинка, отправят в Иран, но сперва представят публике. В январе 2025 года их выставят в Британском музее как часть временной экспозиции, посвященной «преступлениям против наследия, мародерству и незаконному обороту оружия».

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