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Психологи МГПУ показали: только менее 10 процентов студентов склонны к деструктивному перфекционизму
В МГПУ завершилось исследование, посвященное изучению особенностей перфекционизма у студентов. Результаты работы, проведенной под руководством кандидата психологических наук, доцента кафедры общей и практической психологии Оксаны Комаровой, показали, что только девять процентов обучающихся склонны к деструктивному перфекционизму. Это проявляется в чрезмерно высоких требованиях к себе, постоянной неудовлетворенности результатами своей деятельности, повышенной тревожности и страхе совершить ошибку, что может негативно сказываться на психологическом благополучии молодых людей и академической успеваемости.
В исследовании приняли участие студенты первых двух курсов МГПУ. Для оценки уровня и структуры перфекционизма были использованы трехфакторный опросник перфекционизма Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмогоровой и многомерная шкала перфекционизма П. Хьюитта и Г. Флетта в модификации И.И. Грачевой.
Исследование показало, что большинство студентов (83 процента) демонстрируют средний уровень перфекционизма, что свидетельствует о здоровом стремлении к совершенству. Эти учащиеся адекватно оценивают свои способности и ставят реалистичные цели. Низкий уровень перфекционизма выявлен у восьми процентов респондентов, а высокий — у девяти.
Интересны результаты анализа различных параметров перфекционизма. Так, 20 процентов студентов проявляют чрезмерно высокие требования по отношению к собственной личности и деятельности, а 18 — зациклены на ошибках и неудачах, испытывая тревогу в процессе обучения. Эти показатели могут указывать на риск развития деструктивных форм перфекционизма.
Исследование выявило гендерные различия в проявлении перфекционизма. У юношей ярче выражены такие параметры, как озабоченность ошибками и негативное селектирование. Девушки, в свою очередь, более склонны проявлять социально-предписанную форму перфекционизма и в целом имеют более высокие показатели по всем шкалам, чем юноши.
Анализ видов перфекционизма показал, что у студентов с общим высоким уровнем перфекционизма наиболее выражены Я-ориентированный и ориентированный на других перфекционизм (средние баллы 6,98 и 7,07 соответственно). При этом у студентов со средним уровнем перфекционизма наиболее ярко проявляется социально предписанный перфекционизм (среднее значение 5,57), что говорит об ощущении давления от требований, предъявляемых обществом, семьей и окружением.
Особое внимание исследователи уделили группе студентов с высоким уровнем перфекционизма (девять процентов от общей выборки), у которых наблюдаются признаки деструктивного перфекционизма. У этих учащихся выявлены высокие значения по шкалам «озабоченность оценками со стороны других» (8,52 балла) и «негативное селектирование и фиксация на собственном несовершенстве» (8,61 балла). Такое сочетание может указывать на формирование социально-предписанного вида перфекционизма, который часто связан с повышенной тревожностью, страхом неудачи и трудностями в межличностных отношениях.
Оксана Комарова отмечает, что выявленные особенности перфекционизма у студентов педагогического вуза требуют дальнейшего изучения и разработки специальных программ психологической поддержки. Особенно это касается девяти процентов учащихся с высоким риском развития деструктивного перфекционизма. Для них могут быть полезны тренинги по развитию адаптивных копинг-стратегий, повышению самооценки и формированию более реалистичных стандартов деятельности.
Результаты исследования имеют важное практическое значение для организации учебного процесса и психологического сопровождения студентов педагогических вузов. Они могут быть использованы для разработки профилактических мер по предупреждению негативных последствий деструктивного перфекционизма, таких как прокрастинация, тревожность и снижение академической успеваемости.
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