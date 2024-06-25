Бактерии, грибки, паразиты: в ПНИПУ рассказали, что скрывают самые грязные места в доме

Многие полагают, что самое грязное место в доме — это унитаз. Тем не менее, он может быть во много раз чище, чем разделочная доска или мебель. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему ковер может спровоцировать аллергию, чем питаются бактерии со шторки в ванной, как дезинфицировать зубную щетку, кто может поселиться внутри компьютера и почему лучше не целовать своего питомца.

«В помещения активно заносятся частицы почвы, которые содержат большое количество микроорганизмов, плесневых грибов и вирусов. Поднимаясь в воздух вместе с пылью, они распространяются в пределах воздушного объема помещений и оседают на различных поверхностях. При оптимальной температуре и влажности микроорганизмы могут размножаться в коврах, обивке мебели, книгах», — рассказывает Екатерина Баньковская, кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ.

Пыль, в свою очередь, представляет собой мелкие сухие и твердые частицы размером до 0,1 мм, находящиеся во взвешенном состоянии в газовой среде. В состав пыли входят целлюлоза, хлопок, шерстяные волокна, волосы, эпидермис человека, споры плесневых грибов, бактерии, фрагменты перьев, шерсти животных, частицы насекомых, синантропные клещи, пыльца растений.

Наибольший вред здоровью приносят клещи домашней пыли, они — причина возникновения аллергии и астмы. Интересно, что для размножения вредных микроорганизмов лучше подходят синтетические полимерные материалы, а не натуральные. Это связано с тем, что на таких поверхностях созданы идеальные условия для прикрепления микроорганизмов: они легко электризуются и накапливают заряды статического электричества, которые притягивают пыль из воздуха. В таких материалах общее количество микроорганизмов может быть больше, чем в общественных туалетах.

К счастью, справиться с микроскопическими вредителями поможет обыкновенное проветривание. Оно обеспечивает воздухообмен, который удаляет избыток влажности, очищает внутренний воздух от углекислого газа, пыли, пыльцы и 90 процентов различных болезнетворных бактерий. Хорошим методом борьбы с микроорганизмами является также обработка поверхностей и мебели пароочистителем или паровой шваброй.

Как часто нужно менять кухонную доску?

«На разделочной доске содержится примерно в 200 раз больше микробов, чем на ободке унитаза. Из-за постоянного ее использования там скапливаются патогенные микроорганизмы и плесень, погибающие только при термической обработке. Основным источником зловредных микроорганизмов служат сырые продукты, например, рыба и мясо. Так на разделочную доску могут попасть бактерии-возбудители сальмонеллеза. Рекомендуется менять деревянные доски каждые три месяца, поскольку они лучше впитывают жидкости, в том числе, набежавшие с сырых продуктов и мяса, а потому больше подвержены размножению микроорганизмов. Лучше использовать стеклянные и пластиковые и почаще их обрабатывать дезинфицирующими средствами», — советует ученый-провизор Пермского Политеха.

Чтобы поддерживать чистоту кухонных досок, стоит регулярно мыть их средствами для мытья посуды, замачивать в растворе уксуса или отбеливателя с последующим ополаскиванием и сушкой. Пластиковые или стеклянные доски можно мыть в посудомоечной машине. Рекомендуется использовать отдельные разделочные доски для разных продуктов и своевременно менять старые на новые.

Почему из раковины вылетает мошка?

Из-за высокой влажности и скопления остатков пищи дренажное отверстие в кухонной раковине является рассадником микробов. Там легко обнаруживаются колонии дрожжей, плесени, кишечной палочки и стафилококков. Кроме того, органические остатки служат питательной базой для насекомых. Если раковиной долго не пользуются, то мошки могут отложить яйца в горловине сливного отверстия. Избавиться от нее помогут инсектицидные средства, например, дихлофос.

Кто живет на шторке в ванной?

«Занавески в ванной комнате — рассадник бактерий. В первую очередь потому, что люди меньше всего обращают внимание при уборке на этот предмет. Чаще всего микроорганизмы, которые попадают и размножаются на шторке, — это условно-патогенные бактерии, которые безопасны, если у вас хороший иммунитет», — рассказывает Юлия Рожкова, кандидат технических наук, химик-биотехнолог и доцент кафедры химических технологий ПНИПУ.

На шторку в ванной попадают, например, метилотрофы. Они обитают на растениях, в почве и пресной воде. Эти бактерии выглядят как розовая пленка во влажных местах. Попав в ванную, они питаются продуктами жизнедеятельности микробиоты человека. Например, пропионовой кислотой, которая придает специфический запах человеческому поту. Если у человека слабый иммунитет, то метилотрофы спровоцируют симптомы простуды.

Важно смывать со шторки остатки шампуня, кондиционеров для волос, зубных паст и прочих средств. И вот почему: бактерия серрация, встречающаяся в ротовой полости и кишечнике человека, питается фосфатными поверхностно-активными веществами. В моющие средства ПАВ такого типа сейчас добавляются редко. Однако фосфор присутствует в составе фосфолипидов рогового слоя кожи человека и эмульгаторов белой косметики. У человека бактерия может вызвать коньюктивит, к счастью, она не устойчива к хлору.

«Сфиногомоны родом из грязи. В ванной эти бактерии питаются веществами с кожи человека, моющими средствами и даже отдушками ароматичной природы. При слабом иммунитете могут вызывать кожные реакции, в более тяжелых случаях — проблемы с мочеполовой системой», — отмечает химик-биотехнолог Пермского Политеха.

Поселиться на шторке могут и микобактерии, устойчивые к хлору и провоцирующие респираторные заболевания, золотистый стафилококк, кишечная палочка, одноклеточные грибы и прочие вредные микроорганизмы.

«Сообщество бактерий и грибков образуют биопленки, которые устойчивы к внешним агрессивным факторам, в том числе бытовой химии. Поэтому душевые шторки должны стать особым пунктом при уборке ванной комнаты. Стирайте шторку чаще и поддерживайте свой иммунитет», — советует Юлия Рожкова.

Важно ли просушивать стиральную машину?

«На фильтрах, сливном шланге, дверных уплотнителях, барабане стиральной машины легко плодятся микробные штаммы. После каждой стирки нужно сушить машину, оставляя дверцу машины открытой. Чтобы избавить ее от плесени и бактерий, иногда используйте любые кислородсодержащие отбеливатели», — рассказывает ученый-провизор ПНИПУ Екатерина Баньковская.

Пыль с одежды, загрязнения, ворс, шерсть и волосы могут скапливаться внутри машины даже, если ее просушивать. Трубки в стиральной машине короткие и широкие, поэтому они не засоряются, в отличие от фильтра, который представляет собой сетку из пластика. Его можно очистить самостоятельно, если открутить сливную горловину.

Что прячется в зубной щетке?

«Там скапливаются те же бактерии, что вызывают кариес у человека, а также кишечная палочка и стафилококк. Все их зубная паста удалить не способна ни из полости рта, ни с щетинок, она лишь снижает их количество, замедляя процесс размножения. Для более радикального уменьшения количества микробов на щетке нужно применять дезинфицирующие средства, которые более агрессивны для слизистой полости рта», — объясняет Владислав Никитин, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики ПНИПУ.

Например, очистить щетку поможет перекись водорода: можно в одинаковых пропорциях смещать ее с водой и прополоскать там головку с щетинками. Другой способ — опустить ее на полчаса или ночь в столовый уксус, это убьет нежелательные микроорганизмы. Можно периодически обрабатывать щетку кипятком, но это быстро испортит ворсинки.

Стоит помнить, что кариес можно подхватить от загрязненной щетки. Поэтому специалисты не рекомендуют пользоваться чужой. После проведенного стоматологического лечения, которое часто связано с лечением кариеса, нужно заменить щетку, чтобы исключить переход патогенной флоры с нее в полость рта.

По общепринятым правилам заменять ее требуется каждый три месяца. Можно чаще, если она распушилась, растрепалась, а часть щетинок сломалась или вылетела — в таком случае щетка будет плохо прочищать. Хранить ее лучше в вертикальном положении и без футляров и колпачков, чтобы щетинки просыхали и бактерии на них не плодились.

Почему лучше не целовать домашних животных?

Даже здоровые домашние животные являются активными переносчиками вирусов, бактерий и грибков, опасных для человека. Через поцелуи в организм хозяина может попасть небольшое количество слюны питомца, содержащей яйца паразитов, чужеродные белки и аллергены. Среди самых распространенных заболеваний, которые передаются от животных, называют гельминтоз и эхинококкоз (инфекционные заболевания, спровоцированные червями), стригущий лишай (грибковое поражение кожи, волос и ногтей), чесотка (провоцируется чесоточными клещами) и бешенство (вирус, поражающий нервную систему с летальностью 100 процентов). От последнего получится защититься, если вакцинировать питомца.

«Но иногда случается и обратная ситуация. У людей и животных достаточно много схожих заболеваний, поэтому хозяин тоже может заразить своего любимца. Например, лишаем, сальмонеллезом и глистами», — отмечает Екатерина Баньковская.

Как правильно очищать выключатели?

«Такие места — одни из самых загрязненных в доме, поскольку мы многократно касаемся их руками, в том числе, когда возвращаемся с улицы. Если бытовой выключатель света правильно смонтирован и он достаточно современный, можно очистить его влажной тряпкой или специальной салфеткой — током не ударит. Главное — не заливать водой и моющим средством в избытке. Так повышается риск короткого замыкания и поломки прибора. Старый, поврежденный или неисправный выключатель лучше не трогать совсем, а вызвать электрика», — рассказывает Даниил Курушин, кандидат технических наук, доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ.

Если выключатель загрязнен настолько, что влажной салфеткой его не отмыть, стоит его разобрать, предварительно отключив свет в доме. Пластиковые детали можно замочить в моющем средстве, разбавленном водой, и оттереть. Затем их стоит высушить и установить обратно.

Что будет, если загрязнить домашнюю технику?

Клавиатура, пожалуй, пачкается чаще всего. У некоторых из них кнопки легко снимаются и устанавливаются на место, поэтому отмыть их от жира и грязи несложно. Там, где нет возможности извлечь кнопки, нужно использовать салфетки для электроники. Между клавишами и под ними могут скапливаться крошки. Вымывать их оттуда водой нельзя — прибор испортится. На этот случай продаются специальные баллоны для продувки клавиатуры.

Внутри корпуса ноутбука или системного блока компьютера скапливается большое количество пыли из-за работы вентилятора. Это грозит устройству перегревом и более шумной работой. Кстати, кроме пыли внутрь устройства могут попадать продукты жизнедеятельности человека и животных, например, частички кожи, волос и шерсти. Это служит средой для жизни микроорганизмов. Их продукты метаболизма, в свою очередь, содержат токопроводящие вещества и вызывают коррозию материалов. Таким образом, они будут портить комплектующие ноутбука или компьютера.

«Внутри техники вполне может поселиться и более крупная живность, например, тараканы. Главное — не превращать свои устройства в помойку и вовремя отдавать на чистку в сервис. Достаточно делать это один или два раза в год», — советует Даниил Курушин.

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ПНИПУ 687 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.