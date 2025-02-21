Создана новая методика определения йода в ламинарии

Ученые РТУ МИРЭА разработали методику определения содержания йода в ламинарии, который можно использовать для контроля качества лекарственного растительного сырья на фармацевтических предприятиях. Этот способ не только более точный и чувствительный, но и значительно менее трудоемкий по сравнению с традиционными подходами.

Йод — это жизненно важный микроэлемент, необходимый для нормального функционирования щитовидной железы, которая регулирует обмен веществ в организме. Недостаток йода может привести к серьезным заболеваниям, включая нарушения работы мозга, сердца и других органов. Одним из лучших природных источников йода являются морские водоросли, особенно ламинария (известная также как морская капуста). Однако для того чтобы использовать ламинарию в лекарственных препаратах или пищевых добавках, необходимо точно знать содержание йода в сырье.

Исследователи разработали новую методику на основе Инверсионной вольтамперометрии (ИВА). Эта методика использует графитовый электрод, который способен «захватывать» йод из раствора и измерять его количество с высокой точностью. Результаты исследования опубликованы в журнале «Тонкие химические технологии».

Доцент кафедры аналитической химии Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА Леонид Мартынов подчеркнул значимость новой разработки: «Разработанная методика позволит не только повысить точность анализов, но и значительно упростить процесс контроля качества лекарственных растений в лабораторных условиях. Основной принцип методики заключается в применении катодной инверсионной вольтамперометрии с использованием импрегнированного графитового электрода (пропитанного эпоксидными смолами), который помогает точно измерять содержание йода в сырье, взаимодействуя с активными веществами».

В отличие от методик, использующих токсичные вещества (например, ртуть), новый способ определения безопасен для окружающей среды.

Современные методики определения йода, такие как титриметрия (йодометрическое титрование), требуют сложной подготовки образцов и могут быть недостаточно точными. Другие методики, например масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (МС-ИСП), хотя и очень чувствительны, но дороги и сложны в использовании, что делает их непригодными для рутинного контроля на производстве.

Метод основан на электрохимической реакции, в ходе которой йод, содержащийся в водорослях, переводится в форму, которую можно измерить с помощью специального электрода. Для этого образцы водорослей обрабатываются водой, а затем с помощью цинковой пыли и серной кислоты йод переводится в аналитическую форму иодидов. Результат вольтамперометрического определения соответствует содержанию неорганического йода в исследуемом образце.

Качество измерений характеризуется высокой точностью и хорошей воспроизводимостью результатов. Он позволяет определять содержание йода в диапазоне от 20 до 300 мкг/л с минимальной погрешностью. Методика была успешно протестирован на образцах ламинарии, и его результаты соответствуют требованиям Государственной Фармакопеи России.

Для реализации методики не требуется использования или применения сложного оборудования. Методика позволяет определять даже небольшие количества йода с высокой точностью. Процесс подготовки образцов и измерения занимает значительно меньше времени по сравнению с традиционными методиками.

Разработанная методика может быть использована не только в научных исследованиях, но и в промышленности для контроля качества сырья на фармацевтических предприятиях. Это особенно важно для производства лекарственных препаратов и пищевых добавок на основе морских водорослей, где точное содержание йода имеет критическое значение. Исследование было поддержано Российским научным фондом.

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