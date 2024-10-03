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Биологи опровергли антропогенное происхождение «щенячьего взгляда» у собак, изучив мимические мышцы койотов
Американские биологи впервые провели анатомический анализ лицевых мышц койотов и обнаружили у этих хищников мышцы, которые позволяют домашним собакам строить «щенячий взгляд». Гипотетически этот признак возник при одомашнивании, но авторы новой научной работы опровергли эту версию. Вдобавок исследователи обнаружил мышцу-пучок, которая позволяет койотам щуриться.
Владельцы собак наверняка поражались выразительной мимике своих питомцев — без труда можно отличить печального пса от бодрого, игривого от виноватого и так далее. Человек одомашнил собаку более 30 тысяч лет назад, и на протяжении этого времени строение животных и особенности их коммуникации менялись. Так, у псов выработалась врожденная гиперсоциальность, то есть зависимость от хозяина, а морда приобрела педоморфные черты — во взрослом возрасте собаки сохраняют детские признаки.
Существует понятие «щенячий взгляд», когда собаки строят «просительное» выражение морды, округляя глаза и поднимая брови. Такой вид создается благодаря окологлазной мышце levator anguli occuli medialis (LOAM), которая, согласно некоторым исследованиям, возникла для невербальной коммуникации с людьми. Дело в том, что у волков, предков собак, при вскрытии не обнаружили этой мышцы, либо она была редуцирована. Отсюда родилась гипотеза, что мышца «щенячьих глаз» — приобретенная особенность домашнего вида.
Однако споры вокруг LOAM не прекращаются. Не так давно Naked Science рассказывал, как американские исследователи, изучив анатомию африканской гиеновидной собаки (Lycaon pictus), пришли к выводу, что окологлазные мышцы этих животных развились для лучшей внутристайной коммуникации. Авторы новой научной работы, опубликованной в журнале Royal Society Open Science, тоже поспорили с гипотезой антропогенного возникновения LOAM.
Биологи из США сравнили анатомию лицевых мышц койотов (Canis latrans), собак и волков. Десять взрослых мертвых койотов нашли в Техасе, затем исследователи провели вскрытие их головы: части языка, ушей и височных костей взяли для генетического анализа. Как отметили ученые, это первое подобное исследование мимических мышц койотов — их выделили в количестве 18 штук. Также специалисты измерили площадь поверхности образцов в поисках межвидовых различий.
Выяснилось, что большинство изученных мышц у койотов практически не отличались происхождением от тех же мышц у собак и волков. Только пять пучков показали изменчивость — были несколько меньше, чем аналогичные мышцы у собак.
Примечательно, что у койотов нашлась спорная levator anguli oculi medialis, управляющая бровями. По словам биологов, LOAM присутствовала как хорошо развитая мышца у всех изученных особей койотов и мало отличалась от собачьей мышцы размером и ориентацией.
Учитывая тот факт, что Canis latrans древнее серых волков, исследователи заключили: мышца «щенячьих глаз» — примитивная особенность рода Canis. Выявленная особенность позволяет опровергнуть гипотезу о происхождении LOAM. Как предположили биологи, этот общий родовой признак у серых волков либо утратился, либо модифицировался. У них, к слову, 16 мимических мышц, а не 18, как у койотов, — Canis latrans обладают retractor anguli oculi lateralis, которая позволяет хищникам щуриться.
Интересно, что 68% вскрытых животных происходили от рыжих волков (Canis rufus) — значит, этот вид тоже может обладать развитой LOAM. Исследователи назвали его первым дискретным признаком диких видов Canis. Иными словами, по одной этой мышце можно определять родовое происхождение волков в Северной Америке, где четкая таксономическая идентификация осложняется генетическим смешением между видами.
«Наша работа показывает, что койоты и собаки имеют не только сходство в поведении, но и увлекательную эволюционную историю, включающую в себя способность делать выражения, которые, как мы раньше считали, присущи только одомашненным животным. Это поднимает интересные вопросы о роли мимики в общении и выживании среди диких волков», — подчеркнул автор исследования Патрик Каннингем, аспирант биологического факультета Университета Бэйлора (штат Техас, США).
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