Биологи опровергли антропогенное происхождение «щенячьего взгляда» у собак, изучив мимические мышцы койотов

Американские биологи впервые провели анатомический анализ лицевых мышц койотов и обнаружили у этих хищников мышцы, которые позволяют домашним собакам строить «щенячий взгляд». Гипотетически этот признак возник при одомашнивании, но авторы новой научной работы опровергли эту версию. Вдобавок исследователи обнаружил мышцу-пучок, которая позволяет койотам щуриться.

Владельцы собак наверняка поражались выразительной мимике своих питомцев — без труда можно отличить печального пса от бодрого, игривого от виноватого и так далее. Человек одомашнил собаку более 30 тысяч лет назад, и на протяжении этого времени строение животных и особенности их коммуникации менялись. Так, у псов выработалась врожденная гиперсоциальность, то есть зависимость от хозяина, а морда приобрела педоморфные черты — во взрослом возрасте собаки сохраняют детские признаки.

Существует понятие «щенячий взгляд», когда собаки строят «просительное» выражение морды, округляя глаза и поднимая брови. Такой вид создается благодаря окологлазной мышце levator anguli occuli medialis (LOAM), которая, согласно некоторым исследованиям, возникла для невербальной коммуникации с людьми. Дело в том, что у волков, предков собак, при вскрытии не обнаружили этой мышцы, либо она была редуцирована. Отсюда родилась гипотеза, что мышца «щенячьих глаз» — приобретенная особенность домашнего вида.

Однако споры вокруг LOAM не прекращаются. Не так давно Naked Science рассказывал, как американские исследователи, изучив анатомию африканской гиеновидной собаки (Lycaon pictus), пришли к выводу, что окологлазные мышцы этих животных развились для лучшей внутристайной коммуникации. Авторы новой научной работы, опубликованной в журнале Royal Society Open Science, тоже поспорили с гипотезой антропогенного возникновения LOAM.

Мимические мышцы койота. Направления волокон показаны белым цветом. Пунктирные линии указывают на более глубокую мышцу. Обратите внимание на хорошо развитые levator anguli oculi medialis и retractor anguli oculi lateralis, а также на слабые медиальные волокна лобной мышцы. Жирным шрифтом выделена мышца, в которой наблюдаются меж- и/или внутривидовые различия / © Royal Society Open Science, Patrick Cunningham, 2024

Биологи из США сравнили анатомию лицевых мышц койотов (Canis latrans), собак и волков. Десять взрослых мертвых койотов нашли в Техасе, затем исследователи провели вскрытие их головы: части языка, ушей и височных костей взяли для генетического анализа. Как отметили ученые, это первое подобное исследование мимических мышц койотов — их выделили в количестве 18 штук. Также специалисты измерили площадь поверхности образцов в поисках межвидовых различий.

Выяснилось, что большинство изученных мышц у койотов практически не отличались происхождением от тех же мышц у собак и волков. Только пять пучков показали изменчивость — были несколько меньше, чем аналогичные мышцы у собак.

Примечательно, что у койотов нашлась спорная levator anguli oculi medialis, управляющая бровями. По словам биологов, LOAM присутствовала как хорошо развитая мышца у всех изученных особей койотов и мало отличалась от собачьей мышцы размером и ориентацией.

Филогения, показывающая родство четырех видов псовых, у которых изучили levator anguli oculi medialis (LAOM). Хорошо развитый LAOM зафиксирован у африканской гиеновидной собаки, койотов и собак, но изменен/отсутствует у серых волков. Филогения включает расчетное время дивергенции для каждого вида. Оценка африканской дикой собаки (Lycaon pictus) основана на ископаемых останках, которые указывают на происхождение в середине плейстоцена в Африке с возможным более ранним распространением примерно два-три миллиона лет назад. Койот (Canis latrans) появился примерно миллион лет назад. Оценка серого волка основана на сочетании ископаемых и генетических данных, свидетельствующих о расхождении примерно 500 тысяч лет назад в Евразии. Собаки отделились от диких сородичей примерно 33 тысячи лет назад, что ознаменовало начало одомашнивания / © Royal Society Open Science, Patrick Cunningham, 2024

Учитывая тот факт, что Canis latrans древнее серых волков, исследователи заключили: мышца «щенячьих глаз» — примитивная особенность рода Canis. Выявленная особенность позволяет опровергнуть гипотезу о происхождении LOAM. Как предположили биологи, этот общий родовой признак у серых волков либо утратился, либо модифицировался. У них, к слову, 16 мимических мышц, а не 18, как у койотов, — Canis latrans обладают retractor anguli oculi lateralis, которая позволяет хищникам щуриться.

Интересно, что 68% вскрытых животных происходили от рыжих волков (Canis rufus) — значит, этот вид тоже может обладать развитой LOAM. Исследователи назвали его первым дискретным признаком диких видов Canis. Иными словами, по одной этой мышце можно определять родовое происхождение волков в Северной Америке, где четкая таксономическая идентификация осложняется генетическим смешением между видами.

«Наша работа показывает, что койоты и собаки имеют не только сходство в поведении, но и увлекательную эволюционную историю, включающую в себя способность делать выражения, которые, как мы раньше считали, присущи только одомашненным животным. Это поднимает интересные вопросы о роли мимики в общении и выживании среди диких волков», — подчеркнул автор исследования Патрик Каннингем, аспирант биологического факультета Университета Бэйлора (штат Техас, США).

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