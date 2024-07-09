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Зоологи изучили, по каким тропинкам гулял самый старый самец панды
Китайские ученые с помощью нового и простого метода изучили предпочтения в физической активности самого старого самца большой панды, жившего в неволе. В течение нескольких лет зоологи мониторили, по каким маршрутам любит гулять этот редкий медведь. В будущем с помощью полученных данных можно создавать вольеры, благоприятно влияющие на здоровье животных.
Большие панды (Ailuropoda melanoleuca), по данным Международного союза охраны природы за 2016 год, относятся к уязвимым видам. Этих одиночных бамбуковых медведей, как их еще называют, насчитается от 500 до 1000 особей — живут они только в лесах бамбука в горах Циньлин, на высоте 1500-3000 метров.
Основные причины сокращения численности больших панд — утрата и фрагментация среды обитания. Но благодаря опеке человека, изучению кормовых привычек, созданию охраняемых территорий, восстановлению лесов и других шагов удалось сменить статус этих млекопитающих с «находящихся под угрозой исчезновения» на «уязвимый».
Средняя продолжительность жизни больших панд варьируется от 20 лет в дикой природе до 30 лет в неволе. В силу разных особенностей биологии вроде невозможности самок ухаживать более чем за одним детенышем или всего нескольких дней в году, когда они готовы к спариванию, разводить панд крайне сложно. Из Эдинбургского зоопарка, например, однажды забрали пару этих медведей в Китай, потому что те за 12 лет так и не принесли потомство. Рождение новой панды в неволе становится большим событием — достаточно вспомнить первый такой случай в России, Naked Science рассказывал об этом.
Чтобы улучшить как физическую, так и психологическую жизнь больших панд в неволе, ученые пристально изучают все аспекты их жизни. В новом исследовании китайские зоологи наблюдали за поведением Ань-Аня — старейшего самца панды, жившего в неволе.
Эксперты дважды в неделю по 2,5 часа с июля 2019-го по январь 2022 года с перерывом из-за пандемии следили, по каким тропинкам — пологим или крутым — в двух своих вольерах гулял Ань-Ань. Собрав видеоматериалы, ученые проанализировали предпочтения панды, время ходьбы, длину пути и прочие данные. Результаты научной работы опубликованы в журнале Zoo Biology.
Ань-Ань жил в Гонконгском жокей-клубе в открытых вольерах парка развлечений Ocean Park. Он родился в 1986 году и провел детство в Национальном заповеднике Волун в Сычуани (Китай). Ань-Ань скончался в 2022 году в возрасте 36 лет — и до сих пор остается самым долгоживущим самцом большой панды, дольше него прожили медведицы Цзя-Цзя (38 лет) и Басы (37 лет). Ань-Ань жил в двух просторных вольерах площадью по 173 (А) и 145 (B) квадратных метров и ел четырежды в день по 26 килограммов бамбуковых листьев, 10-15 килограммов побегов бамбука и других продуктов.
В вольере А было четыре крутых склона (уклон более 20°), три пологих и две ровные дорожки. В вольере В крутых склонов было два, один пологий и три ровные тропы. Зоологи считали частоту использования тех или иных маршрутов и время ходьбы по различным склонам.
За 169 дней наблюдений Ань-Ань исследовал окружающую среду 146,6 часа и прошел в общей сложности почти 11 километров. В вольере А этот самец использовал всю площадь и вел себя активнее, тогда как во втором гулял только по половине, поскольку там росла густая растительность. В целом, как отметили исследователи, Ань-Ань предпочитал пологие тропинки крутым и верхние дорожки нижним, а поднимаясь в гору, проходил большее расстояние, чем спускаясь, — 30 ± 16 метров против 28,6 ± 15,7 метра соответственно.
Также Ань-Ань концентрировал свои передвижения рядом с логовом — вероятно, потому, что из-за возраста хотел быть ближе к месту отдыха. Исследование показало, что самец предпочитал передвигаться в гору по пологим склонам, даже если ему приходилось преодолевать большее расстояние. Для сравнения, 9,7% своего времени он потратил на пологие тропы и 0,5% на крутые.
Интересно, что дикие популяции больших панд сосредоточены именно на пологих участках. В целом эти животные стремятся сохранить силы, поскольку в их рационе вся еда содержит мало энергии и только немного превышает суточные затраты. Это и исключительно пожилой возраст Ань-Аня могут объяснить выбор кратчайших с точки зрения расходования сил маршрутов.
Вообще, новый метод мониторинга поведения и предпочтений большой панды, живущей в неволе, по словам авторов статьи, предоставил ценные данные для дальнейших улучшений среды обитания этого редкого медведя.
Например, известно, что ходьба и физическая активность в целом ассоциируются у животных с хорошим здоровьем — такие исследования проводили для собак, слонов и других зверей. Тот факт, что Ань-Ань был готов пройти длинный и пологий маршрут, избегая короткого и крутого, в будущем может помочь при дизайне вольеров для укрепления здоровья панд.
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