Кровь летучих мышей подсказала, как заставить человека впасть в спячку

Решения многих человеческих проблем медикам помогало найти изучение дикой природы. Согласно недавним исследованиям, суслики «подсказали», как вылечить катаракту без операции, а «суперслух» больших бурых кожанов — как бороться с возрастной глухотой.

Специалисты из Грайфсвальдского университета, Грайфсвальдского медицинского университета, Института охраны здоровья животных и Фрайбергской горной академии (все — в Германии) с помощью летучих мышей придумали, как заставить человека впасть в спячку для длительных космических полетов. Результаты их исследования опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые сравнили свойства сотен тысяч эритроцитов, то есть красных кровяных телец, у летучих мышей двух видов (впадающих и не впадающих в спячку), а также у здоровых людей-доноров. Анализировали кровь разной температуры — от 10°C до 37°C.

У всех трех биологических видов эритроциты стали более вязкими, когда кровь с 37°C охладилась до 10°C, как это происходит у млекопитающих, впадающих в спячку. Это стало возможно благодаря механическим свойствам клеточной мембраны, которые характерны и для летучих мышей, и для человека.

Когда у животных наступает анабиоз, качество их крови меняется не только из-за изменений в погоде и рационе, но и в связи с особенностями самого организма. Люди, в отличие от летучих мышей, не способны значительно снизить температуру тела, чтобы сэкономить энергию. Однако, считают ученые, на основе собранных данных можно будет разработать препараты, которые смогут менять механические свойства эритроцитов и позволят вводить человека в спячку, оптимизируя для этого кровообращение.

О потенциальной пользе человеческого анабиоза давно говорят применительно к космонавтике. По данным NASA, погружение в сон на время длительного полета позволит сэкономить на запасах еды и воды для космонавтов, в шесть раз сократить объем космического корабля и уменьшить его массу на 52-68%. Кроме того, если космонавт будет в «спячке», его организм станет менее уязвимым для радиации, а психическое здоровье столкнется с меньшей нагрузкой, чем при полноценном проживании стресса, связанного с полетом.

