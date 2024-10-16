Зонд «Юнона» нашел на Ио десятки озер с расплавленной лавой

По вулканической активности с Ио не может сравниться ни один мир во всей Солнечной системе. То, что эта луна — единственная в своем роде, стало ясно еще в 1970-е, когда после пролетов «Вояджеров» ученые впервые рассмотрели ее поверхность.

Иногда внешний облик Ио в шутку сравнивают с пиццей из-за пестрящих на спутнике патер — темных областей, которые чаще всего представляют собой вулканические кратеры. Ио вся желтая от изобилия извергшейся серы. Более того, астрономы уже много лет наблюдают целый плазменный тор, который тянется вдоль орбиты Ио. Это не что иное, как поднявшийся в космос вулканический материал.

Работающий в системе Юпитера с 2016 года космический аппарат NASA «Юнона» сделал эту картину еще интереснее. Во время пролетов мимо Ио его инфракрасная камера запечатлела целую коллекцию патер с одной и той же яркой особенностью — светящимися краями. Геологи поняли, что это лава, которая проглядывает из-под застывшей сверху корки. Так стало ясно, что на Ио повсеместно распространены лавовые озера. Раньше их видели только на Земле.

Примеры лавовых озер на Ио / © Alessandro Mura et al., 2024

Как пишут планетологи из Италии и США, они обнаружили на юпитерианской луне по крайней мере четыре десятка этих лавовых озер диаметром примерно от 10 до 100 километров. Ученым удалось даже оценить приблизительную толщину накрывающих некоторые из них «крышек»: 5-10 метров. Это позволило предположить, что корка образовалась всего несколько лет назад.

Исследователи заподозрили, что затвердевшая плита на лавовом озере может понемногу приподниматься и опускаться по мере движения лавы. По другой версии, из центра озера постоянно идет восходящий лавовый поток. В любом случае это «живые», «дышащие» области. Научная работа с вложенными снимками необычных структур доступна на сервере препринтов arXiv.org.

Отметим, что после многих лет изучения Ио планетарные геологи пришли к очень интересному выводу: похоже, вулканическая активность спутника не утихает с самого момента его формирования вместе с Юпитером и всей Солнечной системой, то есть долгие миллиарды лет. Причиной такого поведения столь небольшого (3642 километра в диаметре, то есть немногим крупнее Луны) и далекого от Солнца небесного тела считают гравитацию Юпитера.

Из четырех крупнейших так называемых Галилеевых спутников Ио — ближайший к газовому гиганту. Он (или она, поскольку Ио — имя героини античного мифа) интенсивно вращается вокруг Юпитера, совершает один оборот менее чем за двое земных суток, при этом его орбита чуть вытянута. За счет этого спутник то немного приближается к планете, то, наоборот, удаляется.

При этом притяжение газового гиганта то чуть «растягивает», то «сплющивает», как бы «мнет» небесное тело. Это создает внутри него трение и, как следствие, разогревает недра. Примечательно, что по той же самой причине другой спутник Юпитера, обледенелую Европу, подозревают в наличии под ледяной скорлупой глобального океана соленой воды.

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