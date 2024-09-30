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5 минут назад
Мария Азарова
22

Этолог проверил, считают ли кошки себя «жидкостью»

4.6

Эксперимент с прыгающими через различные отверстия кошками показал: эти домашние животные действительно считают себя «жидкими», то есть способными протиснуться куда угодно. Но были некоторые исключения, когда они все же колебались.

Биология
# гибкость тела
# домашние животные
# кошки
# питомцы
# эксперимент
# этология
Кошки — это жидкость
Французский ученый Марк-Антуан Фардин в 2017 году даже получил Шнобелевскую премию за доказательство того, что кошки — это «жидкость» / © Oli Zubenko, Unsplash

Тому, что кошки — это «жидкость», есть не только фото- и видеоподтверждения: в 2017 году французский физик Марк-Антуан Фардин из Высшей школы Лиона получил Шнобелевскую премию за свое исследование «О реологии кошек». Ученый заявил, что этих питомцев технически можно считать одновременно твердыми и жидкими из-за удивительной способности принимать форму практически любого сосуда.

Проверить, как осознают свое тело и его размеры сами кошки, взялся венгерский этолог Петер Понграч из государственного Университета Этвоша Лорана (ELTE) в Будапеште — вуза, сотрудники которого активно изучают домашних животных и их поведение. Новое исследование опубликовано в журнале iScience.

Телесное осознание — способность представлять некоторые из своих физических признаков в собственной ментальной модели и использовать для управления своими действиями. Среди прочего это необходимо для того, чтобы избежать несчастных случаев, вызванных столкновением с препятствиями, падением с возвышенностей или застреванием в слишком маленьких отверстиях: животные, склонные к активному передвижению, должны принимать правильные решения.

«За исключением одного исследования, авторы которого обнаружили, что кошки знают свое имя, нам не известны какие-либо попытки проверить, обладают ли эти животные навыками, требующими саморепрезентации (процесс представления себя в мире. — Прим. ред.). Поскольку кошки — ловкие хищники-засадчики и хорошо приспособлены к преодолению сложных препятствий, осознание собственного тела было бы частью этого комплекса саморепрезентации, который имел бы для них высокую биологическую значимость», — отметил ученый.

Чтобы выяснить, будет ли кошка принимать решение о том, лезть ли в узкую щель, основываясь на собственных габаритах, Понграч провел эксперимент. В нем участвовали 38 питомцев, чьих хозяев нашли через рекламу в соцсетях. Средний возраст кошек составил 3,51 года (от восьми месяцев до 11 лет), в выборку не включили крупные породы вроде мейн-кунов и животных с ожирением.

Тесты проводили прямо в домах, где жили питомцы. Восемь участников пришлось исключить, поскольку они не проявили интереса к тому, чтобы прыгать в отверстие, и просто покинули комнату, где проходил эксперимент. В итоге число испытуемых сократилось до 30: 13 самцов и 17 самок. Кроме двух животных, все были стерилизованы или кастрированы.

Схематическое изображение эксперимента — вид сверху / © Péter Pongrácz, 2024

Экспериментатор создал два типа препятствий из прочного картона: каждое закрывало обычный дверной проем и имело ряд из пяти разных, постепенно уменьшающихся по высоте или ширине, отверстий. Кошки должны были их преодолеть.

В высоту «заслонки» достигали 75 сантиметров. Размер отверстий вычислили с учетом средних размеров участников этого исследования. Во время тестирования по очереди открывали лишь одно из отверстий начиная с самого большого, а все происходящее записывали на видео.

Два варианта постепенно уменьшающихся размеров отверстий. Последнее отверстие правой панели было короче, чем высота кошек в положении лежа, измеренная до кончиков ушей; последние два отверстия панели слева были уже, чем ширина головы кошек / © Péter Pongrácz, 2024

Хозяин находился по одну сторону преграды, кошка и экспериментатор с камерой (он приходил заранее и устанавливал доверительный контакт с питомцем) — по другую. Если это было возможно, на помощь звали еще одного члена семьи, который должен был удерживать животное в исходной точке, а затем по сигналу отпускать. Владельцы по ту сторону проема мотивировали питомца едой либо игрушкой (в зависимости от предпочтений) и могли звать его по имени. На принятие решения кошкам предоставляли 30 секунд.

Ранее аналогичный тест выполнили собаки: если отверстие было подходящего размера, они проходили через него без колебаний, если слишком маленьким — останавливались. Если была возможность, животные предпочитали обходной путь. Дело в том, что собаки — хищники, быстро преследующие добычу, поэтому застревание в узких местах может иметь для них серьезные последствия. Важна хорошо работающая стратегия избегания, основанная на осознании размеров своего тела.

С другой стороны, кошки нападают из засады, передвигаются медленно и осторожно, часто используют возвышенные точки для обзора. Они приспособлены лазать, прыгать, а за неимением нормальных ключиц способны протискиваться через узкие щели. Поэтому Понграч предположил, что эти животные не будут сопоставлять свои габариты размеру отверстия, а сразу попытаются пролезть.

Результаты эксперимента практически подтвердили эту гипотезу. Оказавшись перед отверстиями, одинаковыми по высоте, но уменьшающимися в ширину, кошки выбирали метод проб и ошибок: практически не сомневались и протискивались. На четвертом этапе этого испытания лишь два питомца предпочли перепрыгнуть преграду. Однако в случае широких и низких отверстий кошки колебались — останавливались как перед ними, так и в процессе движения.

«Кошки не принимали априорных решений с учетом размеров своего тела, когда приближались к узким и высоким отверстиям, даже если те были уже, чем их грудная клетка. Когда отверстия становились меньше высоты кошек в холке, испытуемые не решались приблизиться к ним и даже пытались найти альтернативные решения, чтобы преодолеть преграду. Более „высокие“ кошки выбирали это решение чаще „низких“. Следовательно, вертикальные и горизонтальные размеры отверстия по-разному важны для кошек. Проходимые, но неудобно короткие проемы вызывали заметное колебание, тем самым указывая на зависимость кошек от осознания собственных габаритов», — объяснил этолог.

Почему кошки не были уверены в своей способности пройти через широкое, но низкое отверстие? Скорее всего, в силу анатомических особенностей им сложнее ползти, нежели протискиваться. Также есть вероятность, что, опускаясь вниз, они чувствуют себя более уязвимыми, подытожил Понграч.

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Биология
# гибкость тела
# домашние животные
# кошки
# питомцы
# эксперимент
# этология
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Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
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# минералы
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