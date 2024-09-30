Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Этолог проверил, считают ли кошки себя «жидкостью»
Эксперимент с прыгающими через различные отверстия кошками показал: эти домашние животные действительно считают себя «жидкими», то есть способными протиснуться куда угодно. Но были некоторые исключения, когда они все же колебались.
Тому, что кошки — это «жидкость», есть не только фото- и видеоподтверждения: в 2017 году французский физик Марк-Антуан Фардин из Высшей школы Лиона получил Шнобелевскую премию за свое исследование «О реологии кошек». Ученый заявил, что этих питомцев технически можно считать одновременно твердыми и жидкими из-за удивительной способности принимать форму практически любого сосуда.
Проверить, как осознают свое тело и его размеры сами кошки, взялся венгерский этолог Петер Понграч из государственного Университета Этвоша Лорана (ELTE) в Будапеште — вуза, сотрудники которого активно изучают домашних животных и их поведение. Новое исследование опубликовано в журнале iScience.
Телесное осознание — способность представлять некоторые из своих физических признаков в собственной ментальной модели и использовать для управления своими действиями. Среди прочего это необходимо для того, чтобы избежать несчастных случаев, вызванных столкновением с препятствиями, падением с возвышенностей или застреванием в слишком маленьких отверстиях: животные, склонные к активному передвижению, должны принимать правильные решения.
«За исключением одного исследования, авторы которого обнаружили, что кошки знают свое имя, нам не известны какие-либо попытки проверить, обладают ли эти животные навыками, требующими саморепрезентации (процесс представления себя в мире. — Прим. ред.). Поскольку кошки — ловкие хищники-засадчики и хорошо приспособлены к преодолению сложных препятствий, осознание собственного тела было бы частью этого комплекса саморепрезентации, который имел бы для них высокую биологическую значимость», — отметил ученый.
Чтобы выяснить, будет ли кошка принимать решение о том, лезть ли в узкую щель, основываясь на собственных габаритах, Понграч провел эксперимент. В нем участвовали 38 питомцев, чьих хозяев нашли через рекламу в соцсетях. Средний возраст кошек составил 3,51 года (от восьми месяцев до 11 лет), в выборку не включили крупные породы вроде мейн-кунов и животных с ожирением.
Тесты проводили прямо в домах, где жили питомцы. Восемь участников пришлось исключить, поскольку они не проявили интереса к тому, чтобы прыгать в отверстие, и просто покинули комнату, где проходил эксперимент. В итоге число испытуемых сократилось до 30: 13 самцов и 17 самок. Кроме двух животных, все были стерилизованы или кастрированы.
Экспериментатор создал два типа препятствий из прочного картона: каждое закрывало обычный дверной проем и имело ряд из пяти разных, постепенно уменьшающихся по высоте или ширине, отверстий. Кошки должны были их преодолеть.
В высоту «заслонки» достигали 75 сантиметров. Размер отверстий вычислили с учетом средних размеров участников этого исследования. Во время тестирования по очереди открывали лишь одно из отверстий начиная с самого большого, а все происходящее записывали на видео.
Хозяин находился по одну сторону преграды, кошка и экспериментатор с камерой (он приходил заранее и устанавливал доверительный контакт с питомцем) — по другую. Если это было возможно, на помощь звали еще одного члена семьи, который должен был удерживать животное в исходной точке, а затем по сигналу отпускать. Владельцы по ту сторону проема мотивировали питомца едой либо игрушкой (в зависимости от предпочтений) и могли звать его по имени. На принятие решения кошкам предоставляли 30 секунд.
Ранее аналогичный тест выполнили собаки: если отверстие было подходящего размера, они проходили через него без колебаний, если слишком маленьким — останавливались. Если была возможность, животные предпочитали обходной путь. Дело в том, что собаки — хищники, быстро преследующие добычу, поэтому застревание в узких местах может иметь для них серьезные последствия. Важна хорошо работающая стратегия избегания, основанная на осознании размеров своего тела.
С другой стороны, кошки нападают из засады, передвигаются медленно и осторожно, часто используют возвышенные точки для обзора. Они приспособлены лазать, прыгать, а за неимением нормальных ключиц способны протискиваться через узкие щели. Поэтому Понграч предположил, что эти животные не будут сопоставлять свои габариты размеру отверстия, а сразу попытаются пролезть.
Результаты эксперимента практически подтвердили эту гипотезу. Оказавшись перед отверстиями, одинаковыми по высоте, но уменьшающимися в ширину, кошки выбирали метод проб и ошибок: практически не сомневались и протискивались. На четвертом этапе этого испытания лишь два питомца предпочли перепрыгнуть преграду. Однако в случае широких и низких отверстий кошки колебались — останавливались как перед ними, так и в процессе движения.
«Кошки не принимали априорных решений с учетом размеров своего тела, когда приближались к узким и высоким отверстиям, даже если те были уже, чем их грудная клетка. Когда отверстия становились меньше высоты кошек в холке, испытуемые не решались приблизиться к ним и даже пытались найти альтернативные решения, чтобы преодолеть преграду. Более „высокие“ кошки выбирали это решение чаще „низких“. Следовательно, вертикальные и горизонтальные размеры отверстия по-разному важны для кошек. Проходимые, но неудобно короткие проемы вызывали заметное колебание, тем самым указывая на зависимость кошек от осознания собственных габаритов», — объяснил этолог.
Почему кошки не были уверены в своей способности пройти через широкое, но низкое отверстие? Скорее всего, в силу анатомических особенностей им сложнее ползти, нежели протискиваться. Также есть вероятность, что, опускаясь вниз, они чувствуют себя более уязвимыми, подытожил Понграч.
Международная исследовательская группа смогла прорастить семя древнего дерева из рода коммифора (Commiphora), найденного в пещере Иудейской пустыни в 1980-х годах. Ученые предположили, что это растение упоминается в библейских текстах. История семени, пролежавшего в земле почти тысячу лет, не только впечатляет, но и открывает новые возможности для изучения древней флоры засушливого региона.
Уголь – один из главных источников производимой электроэнергии во всем мире. В то время как запасов природного газа и нефти хватит на 40–60 лет, а уранового топлива – на 80–90, угля достаточно на тысячи лет. Но есть одна проблема: его использование наносит серьезный вред экологии. Это и выброс парниковых газов (CO2, СН4), а также SOx, NOx и твердых частиц при его сжигании, и загрязнение почвы и подземных вод в зоне складирования отходов. Однако белорусские ученые считают, что за этим видом топлива будущее, и знают, как сделать использование угля безопасным для природы.
Инженеры из Беларуси рассказали, как соединить Сахалин с материком при помощи струнных технологий. Для этого разработан проект двухпутного воздушного тоннеля мембранного типа, стоящего на опорах. Перевозки по тоннелю осуществляются посредством высокоскоростных поездов.
Международная исследовательская группа смогла прорастить семя древнего дерева из рода коммифора (Commiphora), найденного в пещере Иудейской пустыни в 1980-х годах. Ученые предположили, что это растение упоминается в библейских текстах. История семени, пролежавшего в земле почти тысячу лет, не только впечатляет, но и открывает новые возможности для изучения древней флоры засушливого региона.
Уголь – один из главных источников производимой электроэнергии во всем мире. В то время как запасов природного газа и нефти хватит на 40–60 лет, а уранового топлива – на 80–90, угля достаточно на тысячи лет. Но есть одна проблема: его использование наносит серьезный вред экологии. Это и выброс парниковых газов (CO2, СН4), а также SOx, NOx и твердых частиц при его сжигании, и загрязнение почвы и подземных вод в зоне складирования отходов. Однако белорусские ученые считают, что за этим видом топлива будущее, и знают, как сделать использование угля безопасным для природы.
Инженеры из Беларуси рассказали, как соединить Сахалин с материком при помощи струнных технологий. Для этого разработан проект двухпутного воздушного тоннеля мембранного типа, стоящего на опорах. Перевозки по тоннелю осуществляются посредством высокоскоростных поездов.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Вакцинный блицкриг: Россия получила эффективную вакцину от коронавируса. Но это не поможет остановить его ближайшей зимой, и вот почему
Принцип Паули: один из важнейших принципов в понимании природы вещества
Выдыхается ли коронавирус, как говорит доктор Мясников? Или дело совсем в другом?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии