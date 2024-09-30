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У детей «из пробирки» выявили повышенный риск пороков сердца
Дети, родившиеся в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и других вспомогательных репродуктивных технологий, оказались сильнее подвержены серьезным порокам сердца, чем зачатые естественным путем. К такому выводу пришла международная команда ученых после масштабного исследования, которое охватило почти восемь миллионов детей.
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Специалисты из Гётеборгского университета (Швеция), Финского института здравоохранения и социального обеспечения, Университета Хельсинки (оба — в Финляндии), Копенгагенского университета (Дания) и Норвежского университета естественных и технических наук (Норвегия) обнаружили, что использование вспомогательных репродуктивных технологий связано с повышенной вероятностью врожденного порока сердца у будущего ребенка. Научную статью, в которой описаны результаты масштабного исследования, опубликовал European Heart Journal.
Авторы работы проанализировали данные всех детей, появившихся на свет в Дании с 1994 по 2014 год, в Финляндии с 1990 по 2014 год, в Норвегии с 1984 по 2015 год и в Швеции с 1987 по 2015 год. Суммарно в выборку вошло 7 747 637 человек.
Ученые сравнили информацию о детях, зачатых естественным путем, со сведениями о тех, кто родился после применения вспомогательных репродуктивных технологий, в частности ЭКО, интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов (ИКСИ) и криоконсервации эмбрионов. Оценивалось, скольким живорожденным в каждой группе диагностировали серьезный порок сердца в утробе матери или на первом году жизни. Исследователи также учли другие факторы, которые могли повлиять на результаты работы, например год рождения ребенка, возраст матери на момент родов, наличие у матери вредных привычек, сахарного диабета или пороков сердца.
У тех, кто родился после ЭКО или другой вспомогательной процедуры, пороки сердца встречались на 36% чаще, чем у зачатых естественным путем. Показатель не зависел от типа примененной вспомогательной репродуктивной технологии, однако повышался при многоплодных родах, которые чаще встречаются после искусственного оплодотворения.
Авторы работы отметили, что пороки сердца — наиболее распространенный врожденный дефект, который при этом способен привести ко множеству опасных для жизни осложнений. В связи с этим важно как можно раньше диагностировать пороки сердца и обеспечивать пациентам соответствующий уход.
«Факт, что риск развития пороков сердца одинаков независимо от используемого типа вспомогательной репродукции, может указывать на наличие какого-то общего фактора, лежащего в основе бесплодия у родителей и врожденных пороков сердца у их детей. Люди, которые используют вспомогательные репродуктивные технологии, как правило, отличаются от среднестатистических будущих родителей. У тех, кто обращаются к ЭКО или другим технологиям, могут быть сопутствующие заболевания, которые влияют как на фертильность, так и на риск развития пороков сердца», — подытожили ученые.
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