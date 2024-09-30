У детей «из пробирки» выявили повышенный риск пороков сердца

Дети, родившиеся в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и других вспомогательных репродуктивных технологий, оказались сильнее подвержены серьезным порокам сердца, чем зачатые естественным путем. К такому выводу пришла международная команда ученых после масштабного исследования, которое охватило почти восемь миллионов детей.

На здоровье новорожденного влияет множество факторов. Согласно недавним научным работам, даже легкое курение во время беременности повышает вероятность патологии у будущего ребенка, а ожирение в том числе до зачатия может стать одним из факторов развития у плода аутизма.

Специалисты из Гётеборгского университета (Швеция), Финского института здравоохранения и социального обеспечения, Университета Хельсинки (оба — в Финляндии), Копенгагенского университета (Дания) и Норвежского университета естественных и технических наук (Норвегия) обнаружили, что использование вспомогательных репродуктивных технологий связано с повышенной вероятностью врожденного порока сердца у будущего ребенка. Научную статью, в которой описаны результаты масштабного исследования, опубликовал European Heart Journal.

Авторы работы проанализировали данные всех детей, появившихся на свет в Дании с 1994 по 2014 год, в Финляндии с 1990 по 2014 год, в Норвегии с 1984 по 2015 год и в Швеции с 1987 по 2015 год. Суммарно в выборку вошло 7 747 637 человек.

Ученые сравнили информацию о детях, зачатых естественным путем, со сведениями о тех, кто родился после применения вспомогательных репродуктивных технологий, в частности ЭКО, интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов (ИКСИ) и криоконсервации эмбрионов. Оценивалось, скольким живорожденным в каждой группе диагностировали серьезный порок сердца в утробе матери или на первом году жизни. Исследователи также учли другие факторы, которые могли повлиять на результаты работы, например год рождения ребенка, возраст матери на момент родов, наличие у матери вредных привычек, сахарного диабета или пороков сердца.

У тех, кто родился после ЭКО или другой вспомогательной процедуры, пороки сердца встречались на 36% чаще, чем у зачатых естественным путем. Показатель не зависел от типа примененной вспомогательной репродуктивной технологии, однако повышался при многоплодных родах, которые чаще встречаются после искусственного оплодотворения.

Риск врожденных пороков сердца оказался на 36% выше при искусственном оплодотворении вне зависимости от его типа / © Nona Sargisian et al., European Heart Journal

Авторы работы отметили, что пороки сердца — наиболее распространенный врожденный дефект, который при этом способен привести ко множеству опасных для жизни осложнений. В связи с этим важно как можно раньше диагностировать пороки сердца и обеспечивать пациентам соответствующий уход.

«Факт, что риск развития пороков сердца одинаков независимо от используемого типа вспомогательной репродукции, может указывать на наличие какого-то общего фактора, лежащего в основе бесплодия у родителей и врожденных пороков сердца у их детей. Люди, которые используют вспомогательные репродуктивные технологии, как правило, отличаются от среднестатистических будущих родителей. У тех, кто обращаются к ЭКО или другим технологиям, могут быть сопутствующие заболевания, которые влияют как на фертильность, так и на риск развития пороков сердца», — подытожили ученые.

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