Эксперимент с макаками «предсказал» результаты выборов в США 

Хотя многие специалисты скептически относятся к прогностическим способностям макак, социологи назвали результаты нового исследования «провокационными, но не глупыми». Его авторы подтвердили, что поведение избирателей отчасти обусловлено генетическими адаптациями, общими с нечеловекообразными приматами.

Нейробиолог Цзян Яогуан из Медицинской школы Перельмана (США) при поддержке коллег из Университета штата Пенсильвания, Уортонской школы бизнеса и Центра исследования неизвестного Champalimaud в Лиссабоне (Португалия) провел эксперимент с макаками. Целью было узнать, могут ли эти приматы из семейства мартышковых, которые ничего не знают о политике, предсказать результаты выборов в США — губернаторских, президентских и в сенат. О результатах рассказывается в статье, которая опубликована на сайте препринтов bioRxiv.org и пока не прошла рецензирование.

«Мы занимаемся серьезной наукой», — предупредил Майкл Платт, нейробиолог из Университета штата Пенсильвания и один из соавторов исследования.

Ученые задались вопросом: то, как люди голосуют, зачастую не поддается рациональному объяснению, но почему? К примеру, черты лица и другие физические качества могут повлиять на выбор вопреки политическим взглядам. То есть в дело вступает нечто бессознательное, эмоциональное, на уровне интуиции. Об этом же говорил Билл Клинтон, 42-й президент Соединенных Штатов: «американцы предпочитают сильного и неправильного слабому и правильному».

Исследователи решили проверить гипотезу о том, что выбор обусловлен маскулинными чертами лица кандидата — крупной нижней челюстью, но менее выдающимися скулами — и что сила таких признаков доминирования сохраняется на протяжении эволюции. В основу легли предыдущие научные работы, авторы которых показали, что дети способны предугадать результаты выборов по фотографиям кандидатов. На этот раз «предсказателями» выступили макаки-резусы Macaca mulatta: известно, что они обращают внимание на лица, дольше фиксируют взгляд на подчиненных самках, но не доминантных самцах.

Сначала три самца, которым было 15, 16 и 17 лет, два дня участвовали в эксперименте с выборами губернаторов и сенаторов. В каждой сессии им показывали 124 пары фотографий реальных кандидатов в губернаторы в 1995-2006 годах и 149 пар снимков кандидатов в сенаторы 2000-2008-х. Затем три самца (11, 19 и 20 лет) в течение пяти сессий с интервалом не менее двух дней между ними «выбирали» президента и вице-президента США: животным демонстрировали по 13 пар фото претендентов 2000-2024 годов.

Испытуемые по очереди сидели в темной комнате в специальных креслах, а черно-белые изображения, сбалансированные по яркости, выводили на ЖК-монитор с разницей в две-три секунды. Движение глаз регистрировала инфракрасная система Eyelink 1000 Plus. В перерывах обезьянам давали по 0,5 миллилитра сока для вознаграждения.

При анализе, помимо ширины нижней челюсти, скул, высоты лица, исследователи учитывали признаки облысения, наличие волос на лице, очков для коррекции зрения и то, улыбался ли кандидат.

Сравнение направления взгляда макак, когда им показывали фото двух мужчин / © Yaoguang Jian et al., 2024

Все макаки дольше задерживали взгляд на снимках тех, кто проигрывал выборы, нежели победителей. Аналогичным образом приматы больше смотрели на женщин, если их фото демонстрировали в паре с мужским (24,2% случаев) — правда, это порой не соответствовало реальным итогам голосований. Однако в случае мужчин обезьяны «предсказывали» результаты выборов губернаторов и сенаторов с точностью в 54,6%, что выше случайного показателя.

Крупная и выдающаяся нижняя челюсть составляла 7-8% дисперсии в доле голосов: в среднем победители обладали на 2% более выступающий нижней челюстью, чем у проигравшего соперника. Эта закономерность оказалась одинаковой для губернаторских и сенаторских гонок, не зависела от партийной принадлежности.

«Из-за предвзятости макак к кандидатам женского пола мы предположили, что они были более „чувствительны“ к мужским чертам лица — общим для обезьян и людей и связанным с доминирующим статусом, который у самцов макак коррелирует с физической силой, достигающей пика в зрелом возрасте и снижающейся в пожилом. И у обезьян, и у людей, самцы в сравнении с самками обладают более узкими скулами, более крупной и выступающей нижней челюстью, большим отношением ширины лица к высоте — это следствие высокого уровня тестостерона в период полового созревания», — отметили ученые.



Сравнение направления взгляда макак, когда им показывали фото женщины (зеленые точки) и мужчины (фиолетовая) / © Yaoguang Jian et al., 2024

Тем не менее для кандидатов женского пола выявили схожие корреляции между выдающимся подбородком и долей голосов: женщины с более выступающей нижней челюстью чаще обходили соперниц, к тому же люди-избиратели оценивали их как более компетентных. В то же время авторы эксперимента не обнаружили связи возраста кандидата с тем, какой была его нижняя челюсть. Значит, возраст — это переменная, не зависящая от мужественности и компетентности, констатировали ученые.

Помимо мужчин, американцы чаще, чем «предсказывали» обезьяны, предпочитали демократов, а не республиканцев, и «новичков», нежели тех, кто шел на повторный срок. В целом взгляд макак лучше всего подсказывал итог выборов в колеблющемся штате — там маскулинные черты лица сыграли наибольшую роль.

Наконец, экспериментаторы попытались предсказать исход президентских выборов. Для гонки 2020 года способности обезьян оказались скорее случайными: точность составила 50,4 ± 5,7%. Животные задерживали взгляд на республиканце Дональде Трампе лишь чуть чаще, чем на демократе Джо Байдене, который тогда стал лидером. В 2016-м, когда Трамп соревновался с Хиллари Клинтон, макаки выбирали миллиардера гораздо чаще. В третий раз приматы предпочли 59-летнюю Камалу Харрис от Демократической партии — с ней 78-летний Трамп будет соперничать в ноябре этого года.

Следовательно, исключительно по внешним признакам можно спрогнозировать, что из трех последних кандидатов от демократов у Харрис наилучшие шансы на победу — возможно, из-за преклонного возраста Дональда Трампа, заявили ученые. Кроме того, по их словам, нынешнего кандидата от Республиканской партии избиратели могут считать менее «сердечным, честным и открытым», а также учитывать итоги его правления в 2016-2020 годах.

«Мы показали, что прогнозы, основанные на направлении взгляда обезьян, предсказывают результаты губернаторских и сенаторских гонок в США — так же хорошо, как это делают взрослые и дети. Маскулинность лица, в частности более выдающаяся относительно скул нижняя челюсть, лучше всего объясняет выбор макак. Мы предполагаем, что люди, участвовавшие в предыдущих исследованиях, предугадывали итоги выборов аналогичным образом, основываясь на внешних признаках силы и доминирования. Внимание к этим чертам лица формирует и выбор избирателей в реальности», — подытожили исследователи.

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