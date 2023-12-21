Каждый лишний сантиметр в талии повлиял на способность женщин забеременеть

Ожирение сказывается на фертильности и репродуктивном здоровье женщин. В новом исследовании китайские ученые установили, как коррелируют окружность талии и риск женского бесплодия.

Под бесплодием обычно понимают неспособность зачать ребенка при регулярной половой жизни без контрацепции на протяжении года или более. В научной литературе встречаются оценки, что в развитых странах до одной шестой части всех пар в фертильном возрасте сталкиваются с бесплодием, а в развивающихся странах — до одной одиннадцатой.

По данным Минздрава, распространенность женского бесплодия в России за десять лет с 2011 года выросла на треть и в 2021-м составила 789,1 случая на 100 тысяч жительниц страны.

Из предыдущих исследований известно о положительной связи между индексом массы тела (ИМТ) и бесплодием, но к однозначным выводам ученые не пришли. К тому же показатель ИМТ не учитывает распределение жира в организме, а в оценках на его основе мускулистые люди могут ошибочно причисляться к чрезмерно полным. Вот почему индекс массы тела считают недостаточно точным индикатором ожирения и используют его в сочетании с другими показателями.

В работе репродуктологов из Центральной народной больницы города Хойчжоу (КНР), опубликованной в журнале PLOS One, таким параметром стала окружность талии. Чтобы проследить за связью между размером талии и неспособностью женщин забеременеть, ученые использовали данные Национального исследования состояния здоровья и питания США (NHANES), включающего физиологическое обследование и опросы. В итоговую выборку вошли более трех тысяч пациенток, которые участвовали в программе в 2013-2014, 2015-2016 и 2017-2018 годах.

Из рассмотренных 3239 женщин в возрасте от 18 до 45 лет о бесплодии сообщили 327, или примерно 11% участниц. Больший размер талии ассоциировался с повышенным риском женского бесплодия как без учета индекса массы тела, так и с поправкой на ИМТ и другие влияющие на результат факторы. После всех корректировок исследователи установили, что каждый дополнительный сантиметр в талии увеличивал вероятность проблем с зачатием на 3%.

Выявленная в исследовании корреляция между окружностью талии и женским бесплодием в США / © Jierong Ke et al.

Когда участниц разделили на пять групп в зависимости от обхвата талии, то у самых «объемных» (окружность талии от 109,3 до 172,5 сантиметра) риск бесплодия был в 2,64 раза выше, чем у стройных (окружность талии от 56,4 до 77,8 сантиметра).

В целом женщины с бесплодием в этом исследовании имели больший размер талии (102,8 сантиметра) и индекс массы тела (32), чем участницы с ненарушенной фертильностью (93,7 сантиметра и ИМТ 28,7). Также первые превосходили вторых по возрасту (в среднем 35,1 против 30,7 года) и уровню образования.

Среди бесплодных чаще встречались женщины, имеющие постоянного партнера и ранее беременевшие, с гипертонией и сахарным диабетом, а также курящие. Статистически значимых расхождений в результатах в зависимости от уровня доходов и этнической принадлежности ученые не обнаружили.

Среди ограничений работы авторы отметили, что, как и в других перекрестных исследованиях, они не установили причинно-следственной связи, а лишь показали ассоциацию. Кроме того, участницы NHANES сами сообщали о бесплодии — значит, они могли неточно помнить, как долго не получается зачать. Плюс выборка включала только жительниц США, что не позволило распространить выводы на другие страны.

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