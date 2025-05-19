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Социальные пауки потеряли индивидуальность через месяц наблюдений
Животные давно демонстрируют биологам особенности поведения, отличающие одних особей от других, — это называют индивидуальностью, кто-то робкий и не так хорош в охоте, а кто-то быстрее других умеет добывать ядра орехов. Если у высших животных вроде приматов такие черты характера могут сохраняться по мере развития, то у не столь продвинутых это неочевидно. Биологи проверили индивидуальность у социальных пауков, но она оказалась короткоживущей.
В списке животных, обладающих личностью и сознанием (инструментов для проверки этого пока не так много), мало видовых имен. Гораздо шире распространена поведенческая индивидуальность — набор черт и типов поведения, отличающих одну особь от другой. Фиксируют такие характерные особенности повсеместно в царстве животных.
Они могут касаться настроения (пессимисты/оптимисты), характера (пугливый/смелый), способов добывания пищи и множества прочих аспектов поведения. Naked Science уже рассказывал о группе шимпанзе (Pan troglodytes), члены которой с разной скоростью раскалывали орехи.
Сложность в изучении поведенческой индивидуальности состоит в том, что наблюдать животных в естественной среде долго далеко не всегда получается. Обычно такие исследования краткосрочны, и найденные различия применяют на всю жизнь особи. При таком подходе поведение, которое отличало особей на очень конкретном этапе, приравнивают к эволюционной приспособленности.
Так вышло, например, с социальными пауками вида Stegodyphus dumicola. Как выяснилось в 2018 году, смелые индивиды могут значительно повысить успех охоты целой группы. В новом исследовании, опубликованном в журнале Animal Behaviour, европейские биологи проверили, как долго у этих пауков сохраняются индивидуальные качества. Их часто используют для оценки подобного поведения.
Исследователи взяли 133 молодых паука и каждые две недели в течение 115 дней (за это время членистоногие взрослеют) изучали их по трем признакам: одиночная смелость, нападение на добычу среди сородичей и одиночное бегство. Для последнего авторы статьи создали тест, в котором роняли пауков с высоты 10 сантиметров (при длине животного в 3,5 сантиметра) и смотрели за скоростью их реакции. Смелость анализировали, пугая подопытных струей воздуха.
В результате четырех месячных наблюдений индивидуальная смелость пауков (в том числе реакция бегством) снижалась, хотя была ярко выраженной в начале. По словам исследователей, предсказывать смелое поведение удавалось только на две недели вперед — через четыре это переставало отличать одних особей от прочих. Тесты на охоту, в свою очередь, не выявили никаких индивидуальных различий.
Иначе говоря, поведенческая индивидуальность социальных пауков оставалась сильной только короткое время. Значит, одного или нескольких измерений, особенно на раннем этапе жизни S.dumicola, недостаточно, чтобы заявлять о чертах характера конкретной особи — биологи рекомендуют с осторожностью называть социальных пауков робкими или смелыми. Вдобавок эти результаты ставят под сомнение действие отбора на индивидуальность у S.dumicola.
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