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Зоологи объяснили, почему гепарды иногда едят падаль
За последние несколько лет в трех африканских заповедниках натуралисты заметили, как гепарды подходили к тушам и ели мясо, добытое другими хищниками. Поскольку обычно эти кошки к падали не притрагиваются, группа зоологов из Южной Африки решила выяснить, что заставило гепардов рискнуть и не погнушаться чужими объедками. Скорее всего, причиной стало временное переселение этих зверей.
Гепарды (Acinonyx jubatus) — первоклассные хищники, достаточно сказать, что это быстрейшее наземное млекопитающее. Они обитают в Африке и на Ближнем Востоке, но сильно рассредоточены по большой территории. Согласно данным за 2017 год, на 200 квадратных километрах их ареала можно встретить в среднем только одного гепарда. И эти кошки интересны своими пищевыми привычками.
Относительно своих конкурентов — львов и леопардов — они не столь крупные, поэтому на охоте гепарды наедаются до отказа и уходят, бросая остатки добычи падальщикам вроде гиен. Сами гепарды в дикой природе к падали обычно не притрагиваются, поскольку это небезопасно. Можно встретить сильного и голодного соперника, а если встречи удастся избежать, то остается риск заразиться, если животное, чья туша стала едой, болело или было отравлено.
Однако недавно в трех африканских заповедниках натуралисты заметили, как эти хищники питались уже убитой добычей. Ранее среди гепардов замечали такое поведение, но биологам не удавалось его объяснить. На этот раз данных оказалось достаточно, чтобы выяснить наиболее вероятные причины, заставившие кошек употребить падаль. Зоологи из Южно-Африканской Республики (ЮАР) изучили новые наблюдения и изложили свои соображения в новой статье в журнале Ecology and Evolution.
Самый ранний из рассмотренных случаев зафиксировали в начале осени 2019 года в заповеднике Мадикве (Madikwe) в Южной Африке, в то время там обитали шесть гепардов. Натуралисты тогда следили за леопардами и разместили на деревьях две приманки — по 50 килограммов свежего мяса антилопы импалы (Aepyceros melampus). Но к еде потянулись падальщики: гиены и шакалы, а в два сентябрьских вечера пришли и самцы гепардов.
Второй эпизод зафиксировали 13 октября 2021 года в Национальном парке Ливонде (Liwonde National Park) на юге Малави. Одна группа гепардов убила большую антилопу куду (Tragelaphus strepsiceros) и принялась ее есть. Во время трапезы к ним подошли гепарды из другой группы (мать с двумя детенышами) и стали ждать, пока первые закончат. Когда добытчики наелись, подошедшие хищники принялись доедать куду. Примечательно, что на следующий день кошки не выражали никакого конфликта и спокойно взаимодействовали.
Заключительный факт поедания падали заметили в заповеднике Тсвалу Калахари (Tswalu Kalahari Reserve) в Южной Африке 13 июля 2023 года. Самка гепарда с котятами убила антилопу-прыгуна (Antidorcas marsupialis), и с полудня до 17 часов группа обедала. Когда семейство ушло, к туше прибыли шакалы и обгладывали антилопу, пока к ней не подошел старый самец гепарда, — он обнюхал остатки и стал доедать в одиночестве.
Такое нехарактерное поведение гепардов зоологи объяснили несколькими причинами. На пищевые привычки старого самца, который подъедал мясо после шакалов, вероятно, повлияла смерть его брата в 2023 году. Они жили и охотились в коалиции, но, как предположили исследователи, когда десятилетний гепард остался один, добывать пищу ему стало сложнее. Поэтому он мог не побрезговать и падалью.
Самка и двое ее детенышей, которые доедали куду после другой группы, тоже, скорее всего, выбрали падаль потому, что это проще: так мать не рискует собой на охоте и не оставляет котят без еды. Вдобавок срочность поиска пищи могла перевесить опасность возможной стычки с хищниками-оппонентами. А в заповеднике Мадикве, где к мясным приманкам для леопардов пришли падальщики и гепарды в том числе, по мысли авторов статьи, так вышло потому, что на этой территории сохранилось много крупных плотоядных, которые конкурируют за одну добычу. Гиены, львы и другие хищники забирают друг у друга мясо, поэтому, например, гепардам пришлось дополнить свой рацион падалью.
Но эти обстоятельства стали для наблюдаемых гепардов поводом к нехарактерному питанию. Реальной причиной мог быть тот факт, что всех особей в разное время перемещали из одного заповедника в другой. В период переезда зверей держали в бомах (просторных вольерах, огороженных частоколом), где смотрители кормили их мясом. То есть несмотря на то, что гепарды родились и выросли в дикой природе, знакомство с новым форматом кормежки могло изменить поведение кошек. Вероятно, гепарды поняли, что охота не столь обязательна для пропитания, а это, как считают исследователи, влечет различные последствия — от риска заражения от туш и снижения хищнического давления до травмирующих или смертельных столкновений с конкурентами.
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