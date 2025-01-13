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- 11 минут назад
- Мария Азарова
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Live: первый запуск многоразовой ракеты New Glenn компании Blue Origin
Аэрокосмическая компания Blue Origin миллиардера и основателя Amazon.com Джеффа Безоса планирует впервые запустить тяжелую ракету-носитель New Glenn, которую разрабатывают с 2012 года. Старт должен состояться 13 января, в промежуток с 09:00 до 12:00 (по московскому времени), на базе Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Если пуск вновь перенесут из-за сильного ветра и больших волн, есть резервные дни — до 16 января включительно.
Ракета высотой 98 метров состоит из двух ступеней. Первая — многоразовая (по данным Blue Origin, может быть использована до 25 раз) и в будущем будет выводить до 45 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и 13 тонн на геостационарную.
План миссии предполагает, что после разделения первая ступень, оснащенная семью двигателями BE-4, автономно вернется на посадочную платформу Jacklyn в Атлантическом океане. Тем временем на второй ступени включатся два двигателя BE-3U, работающие на жидком водороде и жидком кислороде, и помогут ей продолжить полет в космос, чтобы вывести на среднюю околоземную орбиту полезную нагрузку Blue Ring Pathfinder.
Это прототип многоцелевой платформы, которую разрабатывают для обеспечения логистических услуг в космосе. Blue Ring в будущем сможет обслуживать коммерческих и государственных заказчиков и поддерживать различные миссии на орбите.
Свое название ракета New Glenn получила в честь Джона Гленна — первого американца (и третьего человека после советских космонавтов Юрия Гагарина и Германа Титова), совершившего орбитальный полет вокруг Земли 20 февраля 1962 года.
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