Live: первый запуск многоразовой ракеты New Glenn компании Blue Origin

Первый старт тяжелой ракеты New Glenn американской частной компании Blue Origin должен был состояться еще 10 января, однако его несколько раз перенесли из-за погодных условий. Главная цель запуска — вывод второй ступени на орбиту, а также, если удастся, посадка первой ступени на платформу в Атлантике.

Аэрокосмическая компания Blue Origin миллиардера и основателя Amazon.com Джеффа Безоса планирует впервые запустить тяжелую ракету-носитель New Glenn, которую разрабатывают с 2012 года. Старт должен состояться 13 января, в промежуток с 09:00 до 12:00 (по московскому времени), на базе Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Если пуск вновь перенесут из-за сильного ветра и больших волн, есть резервные дни — до 16 января включительно.

Ракета высотой 98 метров состоит из двух ступеней. Первая — многоразовая (по данным Blue Origin, может быть использована до 25 раз) и в будущем будет выводить до 45 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и 13 тонн на геостационарную.

Трансляция запуска New Glenn / © NASASpaceflight

План миссии предполагает, что после разделения первая ступень, оснащенная семью двигателями BE-4, автономно вернется на посадочную платформу Jacklyn в Атлантическом океане. Тем временем на второй ступени включатся два двигателя BE-3U, работающие на жидком водороде и жидком кислороде, и помогут ей продолжить полет в космос, чтобы вывести на среднюю околоземную орбиту полезную нагрузку Blue Ring Pathfinder.

Это прототип многоцелевой платформы, которую разрабатывают для обеспечения логистических услуг в космосе. Blue Ring в будущем сможет обслуживать коммерческих и государственных заказчиков и поддерживать различные миссии на орбите.

Схема полета / © Blue Origin

Свое название ракета New Glenn получила в честь Джона Гленна — первого американца (и третьего человека после советских космонавтов Юрия Гагарина и Германа Титова), совершившего орбитальный полет вокруг Земли 20 февраля 1962 года.

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