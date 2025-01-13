Российские ученые заполнили «белое пятно» на мировой карте биоразнообразия

Ученые опубликовали в глобальной информационной системе о биоразнообразии GBIF набор данных о распространении дождевых червей на территории России и сопредельных стран, составленный по материалам публикаций советских и российских почвенных зоологов. Исследователи часто используют цифровые порталы в своих работах. Однако до сих пор существует проблема нехватки данных для многих регионов и групп организмов. В ходе исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), найдено и проанализировано более 300 статей, из которых извлечено порядка 5 000 записей о точках распространения видов дождевых червей на территории современной России и бывшего СССР. Данные помогут улучшить подходы к сохранению экосистем и оценке биоразнообразия, а также создавать более точные модели ареалов этой группы организмов.

Результаты работы опубликованы в Biodiversity Data Journal. Дождевые черви — важная группа беспозвоночных животных, которая влияет на плодородие почвы и может изменить окружающую среду в местах своего обитания. Например, в лесах Канады в результате жизнедеятельности завезенных из Европы видов дождевых червей за несколько десятилетий изменилось не только разнообразие травянистых растений и деревьев, но и региональный баланс углерода. Поэтому ученым важно знать, какие виды дождевых червей обитают на определенной территории. Наблюдая за видовым составом и его изменениями, можно оценить состояние экосистем, их устойчивость, влияние внешних факторов и дать прогноз их изменений в будущем.

Сегодня в результате человеческой деятельности , климатических изменений и проникновений чужеродных видов (инвазий) многие экосистемы меняются и даже разрушаются, из-за чего некоторые виды животных и растений оказались на грани исчезновения. Для оценки состояния экосистем и мониторинга динамики ареалов видов исследователи используют глобальные цифровые порталы, в которые поступают сведения из различных источников. Однако до сих пор ученые сталкиваются с проблемой нехватки данных для многих регионов и групп организмов, что затрудняет работу.

Так, территория бывшего СССР остается «белым пятном» на цифровых картах мирового биоразнообразия. Несмотря на то, что советские и российские ученые проводили множество исследований по инвентаризации разных групп организмов и накопили колоссальный объем данных, полученные результаты остаются малоизвестными другим исследователям. Публикации советского периода почти недоступны через Интернет, некоторые статьи сохранились только в печатном виде в нескольких библиотеках.

Ученые из Института математических проблем биологии РАН впервые обобщили, оцифровали и опубликовали в глобальной информационной системе о биоразнообразии GBIF сведения о распространении дождевых червей на территории России и сопредельных стран. В ходе исследования найдено и проанализировано более 300 статей, из которых извлечено более 5000 записей о точках встреч видов этой группы. Собранные данные охватили территорию 27 стран, для некоторых из которых они стали первой информацией о дождевых червях в GBIF.

Полевые исследования по сбору дождевых червей. На фото участник проекта, младший научный сотрудник

Сергей Ермолов / © Сергей Ермолов, пресс-служба РНФ

«В процессе оцифровки мы не ограничивались Европейской частью России, поскольку хотели максимально полно представить на международном уровне результаты, накопленные поколениями отечественных почвенных зоологов. Благодаря полученным результатам мы не только смогли построить модели потенциального распространения изучаемых нами видов, но и провести сравнения с глобальной моделью разнообразия дождевых червей. Мы показали, что из-за ограниченного объема исходных данных, глобальная модель существенно недооценивает разнообразие и обилие этой группы на территории России.

Опубликованные сведения позволят улучшить глобальную модель и получить более реалистичные оценки населения дождевых червей не только для нашей страны, но и всей Северной Евразии. В дальнейшем мы планируем дополнять собранные нами сведения о точках встреч дождевых червей данными из других источников, в том числе — из проектов научного волонтерства. Это будет способствовать дальнейшему улучшению качества глобальных и региональных моделей, а также поможет в изучении инвазий чужеродных видов дождевых червей, которые происходят в нашей стране в результате глобальных изменений климата, — рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Максим Шашков, старший научный сотрудник лаборатории вычислительной экологии Института математических проблем биологии РАН.

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