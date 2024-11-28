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Более половины котов и кошек получили осложнения от анестезии при стерилизации
Анализ ветеринарных карт более 1000 пушистых питомцев показал, как часто и какие осложнения после наркоза бывают у животных при выполнении им стерилизации. Также ученые назвали факторы, повышающие риск такого рода проблем.
В прошлых исследованиях о нежелательных эффектах после применения анестезии во время операций по стерилизации домашних кошек ученые в основном рассматривали смертельные случаи, реже уделяя внимания другим возможным осложнениям. Восполнить пробел в этой области взялись ветеринары из Великобритании в новой научной работе, статью о которой выпустил Journal of Feline Medicine and Surgery.
В основу исследования легли данные трех британских ветклиник. Ученые включили в анализ карты 1019 здоровых котов и кошек, которых стерилизовали с применением анестезии в период с декабря 2017-го по февраль 2021 года. В 1015 случаях ветеринары использовали общий наркоз, а в четырех, при кастрации котов, применили седацию и местную анестезию.
Осложнения после наркоза оказались распространенной проблемой. С разного рода последствиями столкнулись 53,4% прооперированных животных. Самыми частыми среди них стали пониженное артериальное давление, замедленная частота сердечных сокращений и гипотермия, то есть низкая температура тела. Эти негативные эффекты наблюдались у 22,6%, 16,7% и 13,8% четвероногих пациентов, рассмотренных в работе.
Среди более редких осложнений ветеринары назвали нарушения обмена углекислого газа, тахикардию, повышение давления и температуры тела, обструкцию эндотрахеальной трубки, гипоксию, нежелательное пробуждение во время операции и сердечную аритмию. Также исследователи зарегистрировали один смертельный исход, связанный с анестезией во время стерилизации.
С помощью методов статистического анализа ученые установили факторы, которые коррелировали с повышенной частотой осложнений после применения наркоза. Риски гипотонии, брадикардии и гипотермии увеличивались при приеме перед анестезией транквилизатора ацепромазина и седативного препарата медетомидина, с более высокими дозами изофлурана (галогенсодержащего средства для ингаляционного наркоза), при длительном наркозе и более низкой массе тела.
Комментируя исследование, его авторы отметили, что оно дало ценные сведения для ветеринарных специалистов. Информация поможет выявлять четвероногих пациентов с повышенным риском осложнений после наркоза и адаптировать под них процедуру анестезии.
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