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9 минут назад
Ольга Иванова
16

Дети чаще рождаются в тот же месяц, что и матери

5.3

Международная группа ученых проанализировала статистические данные о 10 миллионах родов и пришла к выводу, что ребенок с большей вероятностью появится на свет в месяц рождения матери. Эта закономерность распространяется на братьев, сестер и даже на отцов.

Биология
# день рождения
# дети
# мать
# отцы
# рождаемость
день рождения
Дети чаще рождаются в тот же месяц, что и матери / © Getty images

Известно, что число родов зависит от времени года: в одни периоды года на свет появляется больше детей, чем в другие. Это явление известно как сезонность родов, и оно универсально для всего человечества. Кроме того, существуют исследования, которые показывают, что период рождения ребенка влияет на то, станет он заядлым курильщиком или нет, будет ли у него психологическое расстройство либо диабет первого типа. Другие научные работы продемонстрировали, что у детей (преимущественно женского пола), родившихся весной — в начале лета, выше риск покончить жизнь самоубийством по сравнению в теми, кто появился на свет в другое время года.

Ученые из Городского университета Нью-Йорка (США), университетов Мадридского и Алькалы (Испания) проанализировали, как время рождения матерей соотносится с периодом появления на свет их детей. Исследователи изучили данные по всем родам в Испании с 1980 по 1983 год, а также с 2016-го по 2019-й. То же самое сделали для Франции, но в анализе учли периоды с 2000 по 2003 год и с 2010 по 2013 год. В целом исследователи изучили информацию более чем о 10 миллионах родов.

Когда ученые распределили данные по группам в зависимости от месяца рождения матерей, они заметили, что кривая появления на свет детей чаще соотносилась с графиком рождения их матерей, нежели наоборот. Так, малыши мам, рожденных в январе, появлялись на свет в начале года, дети «февральских» родительниц — в феврале, «мартовских» — в марте и так далее. По подсчетам исследователей, в один и тот же месяц родилось на 4,6 процента больше матерей и их детей, чем это можно было бы ожидать. Выводы оказались одинаковыми для обеих стран.

Интересно и то, что такое же явление имело место в отношении братьев и сестер: ребенок появлялся на свет на 12,1 процента чаще в месяце рождения его сиблингов. Похожую корреляцию выявили даже для отцов: дети рождались на два процента чаще в месяц появления на свет папы. Женщина и мужчина чаще вступали в брак и рожали детей, если были рождены в один месяц (вероятность этого увеличивалась на 4,4 процента по сравнению с людьми, появившимися на свет в разные периоды года).

По мнению ученых, причины подобного явления связаны с тем, что родители, как правило, обладают общими социально-демографическими характеристиками. Люди со схожим происхождением чаще объединяются в пары и с большей вероятностью рожают детей в определенное время года. На этот процесс могут повлиять и биологические факторы, такие как фертильность, а еще воздействие солнечного света и доступность той или иной пищи. Разным группам населения даже в пределах одной страны эти ресурсы могут быть доступны в разной степени. Несмотря на большую выборку, авторы работы предупредили: идея новая, а для окончательных выводов требуются дополнительные исследования. Работа опубликована в журнале Population Studies.

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Биология
# день рождения
# дети
# мать
# отцы
# рождаемость
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