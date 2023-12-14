  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
35 минут назад
Дарья Губина
127

«Джеймс Уэбб» нашел самого маленького коричневого карлика

1.7

В звездном скоплении IC 348 астрономы обнаружили несколько тусклых кандидатов в маломассивные коричневые карлики. Ученых удивило наличие неизвестного углеводорода в их атмосферах. Один из объектов — потенциально самый маленький свободно летающий коричневый карлик за всю историю наблюдений.

Астрономия
# Джеймс Уэбб
# Коричневый карлик
# формирование планет
звездное скопление IC 348
Центральная область звездного скопления IC 348 в «объективе» инструмента NIRCam телескопа «Джеймс Уэбб». Яркий объект в центре — бинарная звезда. Вероятно, именно ее ветер сформировал из межзвездного вещества гигантскую спираль / © The Astronomical Journal (2023), DOI: 10.3847/1538-3881/ad00b7

Коричневые карлики формируются как звезды, но не набирают достаточной массы для запуска устойчивой термоядерной реакции. Они так и не «зажигаются». Обычно эти объекты в 75 раз массивнее Юпитера, но бывают и небольшими, до 15 масс Юпитера.

Нижняя граница их массы остается предметом пристального изучения астрономов. Ведь когда мы разберемся в формировании и эволюции маломассивных коричневых карликов и их атмосфер, станем лучше понимать и образование планет.

Проблема в том, что эти тусклые объекты очень непросто найти. Из-за низкой температуры они сильнее всего «светятся» в инфракрасном диапазоне. Ученые идентифицировали коричневых карликов массой около 5-10 масс Юпитера в данных инфракрасных обзоров неба. Но разрешения этих наблюдений не хватило на то, чтобы точно определить их параметры. Теперь же у астрономов есть мощная орбитальная инфракрасная обсерватория «Джеймс Уэбб».

Ярче всех «горят» молодые коричневые карлики. Искать самые маленькие из них, конечно, проще в ближайших регионах активного звездообразования. По словам авторов нового исследования, лучше всего для этого подходит звездное скопление IC 348 в молекулярном облаке Персея.

Это скопление хорошо изучено. Известно около 500 объектов, в том числе маломассивные тела массой около 10 масс Юпитера. Оно подходит и по ряду других параметров. В частности, там нет областей ионизированного водорода, а за ним нет яркого фонового излучения. Оба мешали бы наблюдениям.

Международная группа ученых с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» изучила плотный центральный регион скопления на наличие кандидатов в маломассивные коричневые карлики. Среди прочего они выделили три перспективных объекта с массами от трех до восьми масс Юпитера и температурами от 830 до 1500 градусов Цельсия.

Снимки некоторых кандидатов в коричневые карлики / © NASA, ESA, CSA, STScI, and K. Luhman (Penn State University) and C. Alves de Oliveira (European Space Agency)

При такой массе эти объекты могут оказаться гигантскими планетами, «выкинутыми» из своих звездных систем. Авторы статьи утверждают, что это маловероятно. Во-первых, скоплению лишь пять миллионов лет — этого времени недостаточно для того, чтобы такая планета успела сформироваться и покинуть систему. Во-вторых, и гигантские планеты, и массивные звезды, у которых они формируются, встречаются значительно реже менее массивных тел.

Тем не менее в данных наблюдений есть аномалии в спектрах двух кандидатов. Ученые объяснили необычные сигналы наличием неизвестного углеводорода в атмосферах первого и третьего объектов. Ни одна из известных моделей эволюции молодых коричневых карликов не объясняет возможное появление этих соединений в их атмосфере.

Авторы предположили, что формирование углеводородов спровоцировало совпадение каких-то параметров: низкой температуры, слабой поверхностной гравитации и тонких облаков. Такие показатели свойственны более «пожилым» карликам, совершающим переход тел от класса L к более холодному классу T. Но исследователи все равно не смогли объяснить с физической точки зрения, как этот переход может спровоцировать одновременно образование углеводородов и слабые признаки принадлежности первого объекта более горячему спектральному классу M.

Чтобы разобраться в возникших вопросах и подтвердить гипотезы авторов новой работы, потребуются дополнительные наблюдения, причем более продолжительные. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomical Journal.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# Джеймс Уэбб
# Коричневый карлик
# формирование планет
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Дек
Бесплатно
Зима и вирусы
НИТУ «МИСиС»
Москва
Вебинар
14 Дек
500
Теплокровность: у кого и какая она бывает
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Дек
Бесплатно
Одноклеточные зеленые водоросли в космосе и на Земле
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
14 Дек
Бесплатно
Как выжить после апокалипсиса
ВДНХ
Москва
Фестиваль
15 Дек
Бесплатно
Международный фестиваль робототехники RoboScience Hackathon 2023
МФТИ
Москва
Лекция
16 Дек
Бесплатно
Влияние изменений климата на экосистемы России
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
16 Дек
600
Виктор Франкл: экзистенциальная психология, экзистенциальный вакуум и логотерапия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
16 Дек
Бесплатно
Как искусственный интеллект борется с супер-бактериями?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
16 Дек
Бесплатно
Что нас ждет за орбитой Нептуна
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 18:25
Игорь Байдов

Геомагнитные бури могут повлиять на безопасность движения поездов

По мнению авторов новой работы, геомагнитные бури способны привести к сбоям в работе железнодорожной сигнализации, а это может вызвать несчастные случаи на железнодорожных путях. Хотя такие события происходят редко, их не стоит недооценивать.

Астрономия
# активность Солнца
# геомагнитная буря
# солнечные вспышки
# Солнце
Вчера, 19:56
Юлия Трепалина

Экологи подсчитали, скольким видам угрожают кошки

Международная команда ученых из США, Франции, Новой Зеландии и Австралии проанализировала более 500 исследований, связанных с темой кошачьего рациона, чтобы обобщить данные и оценить влияние этих животных на различные экосистемы.

Биология
# биоразнообразие
# домашние животные
# инвазивные виды
# кошки
# хищники
Вчера, 16:40
Дарья Губина

Марсоход собрал «идеальные» образцы для поиска древней инопланетной жизни

Ученые представили результаты первичного анализа двух перспективных образцов марсианских пород. В их составе есть значительное количество кремнезема, фосфатов и карбонатов.

Астрономия
# Perseverance
# исследование Марса
# космос
# марс
9 декабря
Василий Парфенов

Впервые обнаружен детеныш тираннозавра с пищей в желудке

Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.

Палеонтология
# горгозавр
# Динозавры
# Канада
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
# тираннозавры
Позавчера, 19:39
Мария Азарова

Психологи определили семь главных «красных флагов», предупреждающих о насилии в паре

Канадские исследователи заявили, что им первым удалось выявить и обобщить признаки, по которым насилие можно предугадать проспективно — примерно за полгода до того, как оно случится.

Психология
# абьюз
# домашнее насилие
# красные флаги
# насилие
# отношения
Вчера, 18:25
Игорь Байдов

Геомагнитные бури могут повлиять на безопасность движения поездов

По мнению авторов новой работы, геомагнитные бури способны привести к сбоям в работе железнодорожной сигнализации, а это может вызвать несчастные случаи на железнодорожных путях. Хотя такие события происходят редко, их не стоит недооценивать.

Астрономия
# активность Солнца
# геомагнитная буря
# солнечные вспышки
# Солнце
15 ноября
Александр Березин

Замещение российского газа американским оказалось для Европы опаснее угля

Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.

Климат
# глобальное потепление
# Европа
# климат
# природный газ
# энергетика
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
22 ноября
Игорь Байдов

Химики разгадали 400-летнюю алхимическую загадку

Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.

Химия
# алхимия
# взрывчатые вещества
# Золото
# химические элементы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Дети чаще рождаются в тот же месяц, что и матери

    9 минут назад

  2. «Джеймс Уэбб» нашел самого маленького коричневого карлика

    35 минут назад

  3. Форма головы повлияла на сон плоскомордых собак

    2 часа назад

  4. Китайские ученые заявили, что нашли ключевую причину женского бесплодия

    3 часа назад
Выбор редакции

Почему атомной энергетике всегда нужны новые материалы и как мы их создаем

8 декабря

Последние комментарии

Алексей Кутерев
4 минуты назад
Sam Dowson, а 8G прямо в мозг квантовой запутанностью.

Человеческие тела заблокировали передачу сигнала 6GЧеловеческие тела заблокировали передачу сигнала 6G

Олег Мертвищев
21 минута назад
Очередной бумажный самолётик? Я их много сделал за свою жизнь, особенно в младшей школе.

Опубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолетаОпубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолета

Sam Dowson
1 час назад
Владимир Сипко, это заокеанское животное с 48 бабуиньими хромосомами. Жертва неудачного эксперимента с тамошними гоминидами. Чему бостонском в

Опубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолетаОпубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолета

Игорь Коняшов
2 часа назад
Максим Власенко, Зачем? Я же в отличие от тебя не несу такую чушь и дичь...)

Американские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч совАмериканские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч сов

Sam Dowson
2 часа назад
Hottabych, это пендосский копролит, вещает из США, радеет за англосаксов, ненавидит русских, хотя сам по гаплотипу принадлежит популяции буйных

Опубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолетаОпубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолета

Максим Власенко
2 часа назад
Игорь Коняшов, естественно))) и предлагаю тебе убить меня))) спасешь землю от одного придурка)))

Американские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч совАмериканские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч сов

Affidavit Donda
2 часа назад
. https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1637543/ То-то ваша братия то драпает из страны, то косит, то прячется от неё, что мышь от веника. Да ты что? Особенно на Болотной

Опубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолетаОпубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолета

Hottabych
2 часа назад
Affidavit Donda, баран, мне до твоего политеха доехать, 15 минут на машине. От мобилизации косишь ты. Что в этот раз? Геморрой? Муж не пускает? Ссышься по

Опубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолетаОпубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолета

Sam Dowson
2 часа назад
7G станет передавать сигнал только в вакууме?

Человеческие тела заблокировали передачу сигнала 6GЧеловеческие тела заблокировали передачу сигнала 6G

Alex D.
3 часа назад
В заголовок и текст заметки надо добавить слово "планирует"

Американская компания создаст термоядерный двигатель для космических аппаратовАмериканская компания создаст термоядерный двигатель для космических аппаратов

Affidavit Donda
3 часа назад
. Да ты что? А ну-ка, пошагово опиши процесс покупки колбасы в совковые времена. Чтобы я поржал.(ц) Ну кого ты, подстилка ваххабитская, мог бить в

Опубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолетаОпубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолета

Владимир Сипко
3 часа назад
Да, Donda, ган...да.. Забыл добавить. У нас мобилизации нет, и по асфальту никто никого не валяет, как у вас. Поэтому, прежде чем разговаривать со

Опубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолетаОпубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолета

Владимир Сипко
3 часа назад
Affidavit Donda, чудо яйцеголовое.. Мне 60. И ваших подонков мы били в 95-м на Кавказе, когда они припёрлись защищать шайтанов от России. Сопли подбери сперва,

Опубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолетаОпубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолета

Игорь Коняшов
5 часов назад
Алексей Янов, 1) С чего вы взяли, что проблемы нет, когда написано, что она есть? Вам со своего дивана виднее? 2) В чем проблема, отрегулировать

Американские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч совАмериканские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч сов

Affidavit Donda
5 часов назад
Да ладно! Они и так пламенеют не переставая.

Американские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч совАмериканские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч сов

Affidavit Donda
5 часов назад
Что сказать-то тужилась?

Американские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч совАмериканские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч сов

Affidavit Donda
5 часов назад
Маша Маша, поголовье пестрых неясытей составляет 600 000 особей. 0,6 миллиона, Маша Маша! То есть отстрел 46 000 составит всего лишь 7,66% от всей популяции. А

Американские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч совАмериканские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч сов

Игорь Коняшов
5 часов назад
Станислав Елисеев, Вы вероятно гуманитарий? Это видно по апломбу и полному отсутствию понимания сути вещей) 1) Конечно, же там никаких не 3 минуты,

Археологи выяснили, как возводили мегалиты МенгаАрхеологи выяснили, как возводили мегалиты Менга

Affidavit Donda
5 часов назад
Запрещено не только лишь всем. :-)))

Американские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч совАмериканские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч сов

Affidavit Donda
5 часов назад
Алексей Янов, а без отстрела никак?

Американские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч совАмериканские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч сов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить