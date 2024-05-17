Биологи впервые показали неслучайность использования орудий труда выдрами

Умение пользоваться орудиями труда у морских выдр известно давно, однако реальную пользу для их организма измерить непросто. Американские ученые впервые узнали, какие преимущества дает выдрам такой подход. Особенно это касается самок.

Морские выдры (Enhydra lutris nereis) — не только самые маленькие из морских млекопитающих, но и самые ловкие. Это одни из немногих животных на земле и единственные представители отряда куньих, которые используют орудия труда — камни. С их помощью выдры могут добыть труднодоступную пищу.

Обычно камни применяют в качестве наковальни, чтобы раскалывать добычу — например, кораллиновые водоросли, среди которых выдры надеются найти раковины морских ушек. При этом животное ложится на воду спиной, а манипуляции с камнем проводит у себя на груди.

Еще выдры заворачивают крабов в водоросли, чтобы обездвижить, и оставляют на своей груди, пока поедают другую добычу, собранную со дна океана. «Оберткой» им служит ламинария, причем не только для добычи, но и для заворачивания детенышей, когда выдры-матери не могут уложить их себе на грудь.

Интересно и другое: детеныши выдр обычно используют орудия, если это делали их матери. При этом самки применяют их чаще, чем самцы. Они так же чаще демонстрируют большее разнообразие в методах использования инструментов.

Время, которое морские выдры затрачивают в день на обращение с орудиями труда, доходит до 21 процента. От 10 до 93 процентов особей в популяции морских выдр регулярно пользуются инструментами, но есть и такие, которые не применяют их в своей жизни. Эти животные просто предпочитают более мягкую добычу — кальмаров, осьминогов, морских ежей.

Ученые из Вашингтонского, Техасского, Калифорнийского университетов (США) и других научных организаций решили больше узнать о том, какие преимущества дает выдрам использование орудий труда. Ведь это делают не все выдры, и оставалось неясным, зачем это необходимо остальным. Выводы своей работы ученые представили в журнале Science.

Исследователи провели наблюдение за 196 морскими выдрами — жителями калифорнийского побережья, на которых установили специальные метки. Выяснилось, что использование инструментов в самом деле дает преимущества этим животным. Ученые впервые обнаружили, что это снижает травматизм зубов у морских выдр.

Исследователи отметили, что самки применяют орудия труда чаще, чем самцы, чтобы компенсировать меньший размер тела и более слабые челюсти. Выращивание детенышей требует много энергии, поэтому самкам нужно эффективно добывать пищу — с помощью инструментов они могут поедать более крупную добычу, а значит, получать больше калорий. Ученые также заметили, что использованию орудий способствует дефицит пищевых ресурсов.

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