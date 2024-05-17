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2 часа назад
БФУ
47

В БФУ воссоздали виртуальный Кёнигсберг времен Канта

4.5

На Международном Кантовском конгрессе, прошедший в стенах БФУ, презентован уникальный проект «Мир Иммануила Канта». Сотрудники научно-исследовательского центра социально-гуманитарной информатики БФУ Елена Баранова и Вячеслав Верещагин представили результаты кропотливой работы по виртуальному воссозданию Кёнигсберга времен жизни и творчества великого философа.

БФУ
# город
# Иммануил Кант
# Кант
# Кёнигсберг
# улицы
Воссозданный виртуальный Кёнигсберг времен Иммануила Канта / © НИЦ социально-гуманитарной информатики БФУ имени И. Канта

«Наша задача — с максимальной точностью реконструировать городскую среду, в которой жил и которую ежедневно видел Иммануил Кант, – поясняет Вячеслав Верещагин. – Мы хотим, чтобы пользователь нашего VR-приложения мог буквально пройтись по улицам Кёнигсберга середины XVIII века, зайти в дом Канта, посетить места, связанные с его деятельностью и бытом. Это поможет лучше понять мировосприятие философа, глубже проникнуть в суть его идей».

Работа над проектом началась с тщательного изучения всех доступных исторических источников. За основу взята подробная карта Кёнигсберга 1815 года, составленная прусским картографом Иоганном Мюллером. Бесценную информацию о внешнем виде зданий предоставили гравюры, рисунки и ранние фотографии города конца XIX — начала XX веков. Изучались воспоминания современников, описания быта и устройства домов той эпохи.

Кёнигсберг времен Иммануила Канта / © НИЦ социально-гуманитарной информатики БФУ имени И. Канта

Следующим шагом стало определение точных размеров построек и деталей их внешнего вида. На помощь пришли методы фотограмметрии. Исследователи скрупулезно измеряли пропорции зданий на старых снимках, используя как ориентир рост людей или сохранившихся до наших дней элементов — оград, арок, лестниц. Немалую сложность представляло то, что многие фотографии были сделаны летом, и кроны деревьев скрывали детали первых этажей, оконных и дверных проемов. Облик этих фрагментов приходилось реконструировать по косвенным данным.

Огромной удачей для исследователей стало обнаружение арки, являющейся фрагментом фасада одного из реконструируемых домов. В конце XVIII века, после сноса улицы, этот фрагмент был встроен в южную галерею Королевского замка. Характерный рисунок трещин и сколов на этом каменном артефакте позволил точно установить, что этот элемент фасада перенесен из снесенного дома и встроен в галерею замка. Благодаря сохранившейся арке, исследователи смогли измерить ее размеры и вычислить пропорции самого дома. В других случаях недостающие параметры построек вычислялись по соседним зданиям, чьи габариты уже удалось измерить.

Увы, значительная часть исторического Кёнигсберга была безвозвратно утрачена во время бомбардировок 1944 года и штурма города советскими войсками в 1945-м. Многие здания сохранились лишь на довоенных фотографиях, и исследователям приходилось буквально по крупицам собирать информацию об их внешнем виде и устройстве.

Еще одна проблема возникла из-за несоответствия ракурсов фотосъемки нумерации домов на плане Мюллера. Поиск нужного ракурса превращался в настоящее детективное расследование. Так, на идентификацию домов 33-37 по улице Ланггассе ушло несколько месяцев, пока не был найден редкий зимний снимок, на котором удалось разглядеть характерное изображение улья на стене сдвоенного строения.

Переулок Danzinger Kellergasse / © НИЦ социально-гуманитарной информатики БФУ имени И. Канта

Для виртуальной реконструкции были выбраны ключевые локации, связанные с жизнью Канта — его дом, Кафедральный собор, университет, места проживания друзей и коллег философа, маршруты его ежедневных прогулок. Каждое здание воссоздавалось с ювелирной точностью на основе всех собранных данных.

«Мы стремились достичь эффекта “машины времени”, чтобы пользователь нашего приложения мог в буквальном смысле перенестись в Кёнигсберг XVIII века и увидеть его глазами Канта, – рассказывает Вячеслав Верещагин. – Для этого мало просто смоделировать здания – нужно передать атмосферу города, вплоть до деталей одежды прохожих и звуковых эффектов. А в перспективе мы планируем также воссоздать интерьеры некоторых значимых построек, чтобы можно было заглянуть, например, в рабочий кабинет Канта».

Итогом двухлетней работы стал VR-проект «Мир Иммануила Канта» – детальная виртуальная реконструкция исторического центра Кёнигсберга периода жизни великого философа. Это не просто архитектурная 3D-модель, но своего рода интерактивный исторический симулятор, позволяющий совершить полное погружение в городскую среду XVIII столетия.

Приложение «Мир Иммануила Канта» обещает стать бесценным подспорьем не только для ученых-кантоведов, но и для всех интересующихся историей Восточной Пруссии. Погружение в виртуальную реальность Кёнигсберга времен Канта поможет студентам и исследователям глубже понять контекст создания работ философа, прочувствовать дух эпохи, осознать неразрывную связь мыслителя с его родным городом.

Первая публичная презентация проекта вызвала интерес у участников Кантовского конгресса. Гости конгресса отметили высокий технический уровень и историческую достоверность виртуальной реконструкции, спрашивали о дальнейших планах разработчиков и перспективах использования подобных VR-технологий в исторических исследованиях и образовании.

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БФУ
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Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта – один из ведущих вузов России, расположенный в самом западном регионе страны. БФУ является крупнейшим образовательным, научным, культурным и просветительским центром Калининградской области. Университет предлагает более 180 образовательных программ и объединяет 13 высших школ и университетский колледж. В БФУ обучаются более 12 000 студентов, в том числе из 51 страны мира, и работают более 1400 сотрудников, среди которых 740 научно-педагогических кадров и 430 аспирантов. Научная деятельность БФУ охватывает 30 направлений и осуществляется 236 исследователями, средний возраст которых составляет 38 лет. Университет гордится высоким уровнем "остепененности" научных и педагогических кадров (74,8%), наличием 10 диссертационных советов и 11 научных журналов, 4 из которых индексируются в базе данных Scopus. БФУ располагает современным оборудованием на сумму более 2,6 млрд рублей и инновационным научно-технологическим парком "Фабрика". В настоящее время университет реализует амбициозный проект создания кампуса мирового уровня на территории 29 га, где будут размещены новые учебно-лабораторные корпуса и общежития на 2500 мест. Завершение строительства запланировано на сентябрь 2025 года.
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БФУ
# город
# Иммануил Кант
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# Кёнигсберг
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