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В БФУ воссоздали виртуальный Кёнигсберг времен Канта
На Международном Кантовском конгрессе, прошедший в стенах БФУ, презентован уникальный проект «Мир Иммануила Канта». Сотрудники научно-исследовательского центра социально-гуманитарной информатики БФУ Елена Баранова и Вячеслав Верещагин представили результаты кропотливой работы по виртуальному воссозданию Кёнигсберга времен жизни и творчества великого философа.
«Наша задача — с максимальной точностью реконструировать городскую среду, в которой жил и которую ежедневно видел Иммануил Кант, – поясняет Вячеслав Верещагин. – Мы хотим, чтобы пользователь нашего VR-приложения мог буквально пройтись по улицам Кёнигсберга середины XVIII века, зайти в дом Канта, посетить места, связанные с его деятельностью и бытом. Это поможет лучше понять мировосприятие философа, глубже проникнуть в суть его идей».
Работа над проектом началась с тщательного изучения всех доступных исторических источников. За основу взята подробная карта Кёнигсберга 1815 года, составленная прусским картографом Иоганном Мюллером. Бесценную информацию о внешнем виде зданий предоставили гравюры, рисунки и ранние фотографии города конца XIX — начала XX веков. Изучались воспоминания современников, описания быта и устройства домов той эпохи.
Следующим шагом стало определение точных размеров построек и деталей их внешнего вида. На помощь пришли методы фотограмметрии. Исследователи скрупулезно измеряли пропорции зданий на старых снимках, используя как ориентир рост людей или сохранившихся до наших дней элементов — оград, арок, лестниц. Немалую сложность представляло то, что многие фотографии были сделаны летом, и кроны деревьев скрывали детали первых этажей, оконных и дверных проемов. Облик этих фрагментов приходилось реконструировать по косвенным данным.
Огромной удачей для исследователей стало обнаружение арки, являющейся фрагментом фасада одного из реконструируемых домов. В конце XVIII века, после сноса улицы, этот фрагмент был встроен в южную галерею Королевского замка. Характерный рисунок трещин и сколов на этом каменном артефакте позволил точно установить, что этот элемент фасада перенесен из снесенного дома и встроен в галерею замка. Благодаря сохранившейся арке, исследователи смогли измерить ее размеры и вычислить пропорции самого дома. В других случаях недостающие параметры построек вычислялись по соседним зданиям, чьи габариты уже удалось измерить.
Увы, значительная часть исторического Кёнигсберга была безвозвратно утрачена во время бомбардировок 1944 года и штурма города советскими войсками в 1945-м. Многие здания сохранились лишь на довоенных фотографиях, и исследователям приходилось буквально по крупицам собирать информацию об их внешнем виде и устройстве.
Еще одна проблема возникла из-за несоответствия ракурсов фотосъемки нумерации домов на плане Мюллера. Поиск нужного ракурса превращался в настоящее детективное расследование. Так, на идентификацию домов 33-37 по улице Ланггассе ушло несколько месяцев, пока не был найден редкий зимний снимок, на котором удалось разглядеть характерное изображение улья на стене сдвоенного строения.
Для виртуальной реконструкции были выбраны ключевые локации, связанные с жизнью Канта — его дом, Кафедральный собор, университет, места проживания друзей и коллег философа, маршруты его ежедневных прогулок. Каждое здание воссоздавалось с ювелирной точностью на основе всех собранных данных.
«Мы стремились достичь эффекта “машины времени”, чтобы пользователь нашего приложения мог в буквальном смысле перенестись в Кёнигсберг XVIII века и увидеть его глазами Канта, – рассказывает Вячеслав Верещагин. – Для этого мало просто смоделировать здания – нужно передать атмосферу города, вплоть до деталей одежды прохожих и звуковых эффектов. А в перспективе мы планируем также воссоздать интерьеры некоторых значимых построек, чтобы можно было заглянуть, например, в рабочий кабинет Канта».
Итогом двухлетней работы стал VR-проект «Мир Иммануила Канта» – детальная виртуальная реконструкция исторического центра Кёнигсберга периода жизни великого философа. Это не просто архитектурная 3D-модель, но своего рода интерактивный исторический симулятор, позволяющий совершить полное погружение в городскую среду XVIII столетия.
Приложение «Мир Иммануила Канта» обещает стать бесценным подспорьем не только для ученых-кантоведов, но и для всех интересующихся историей Восточной Пруссии. Погружение в виртуальную реальность Кёнигсберга времен Канта поможет студентам и исследователям глубже понять контекст создания работ философа, прочувствовать дух эпохи, осознать неразрывную связь мыслителя с его родным городом.
Первая публичная презентация проекта вызвала интерес у участников Кантовского конгресса. Гости конгресса отметили высокий технический уровень и историческую достоверность виртуальной реконструкции, спрашивали о дальнейших планах разработчиков и перспективах использования подобных VR-технологий в исторических исследованиях и образовании.
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