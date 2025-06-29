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Дрон запечатлел, как дельфины сопроводили заплутавшего горбатого кита на глубину

Специалисты австралийского Центра изучения дельфинов в Банбери опубликовали видеоролик редкого взаимодействия дельфинов и горбатого кита, которое обычно не наблюдается в дикой природе.

Дельфины сопровождают горбатого кита на глубину / © IFLScience

На кадрах снятых с беспилотника видно, как стая дельфинов выводит горбатого кита с мелководья обратно в открытое море.

© IFLScience

По словам биологов, кит вошел в мелководную часть залива Кумбана, которая обычно не представляет собой часть его миграционного маршрута.

Заметив млекопитающее местная группа защитников окружающей среды запустила беспилотники и отправилась на лодке, чтобы рассмотреть кита поближе на предмет признаков травм, так как обычно эти животные приближаются к мелководью, если плохо себя чувствует или травмированы. Однако кит находился в добром здравии, и видимо, приблизился к мелководью по случайности.

Затем появилась стая дельфинов, которая окружила кита и помогла ему выйти из залива в более глубокие воды, чтобы животное вернулось на привычный маршрут миграции.