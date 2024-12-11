Бабочки «прислушались» к растениям при выборе места для кладки яиц

Эксперимент с бабочками вида Spodoptera littoralis позволил предположить, что, выбирая место для появления будущего потомства, насекомые, вероятно, учитывают исходящие от растений звуки, которые те могут издавать в случае недостатка влаги или других стрессовых воздействий.

В одном из прошлых исследований израильские ученые установили, что при обезвоживании или других видах стресса некоторые растения издают неслышные человеческому уху высокочастотные «крики», напоминающие щелчки. Ученые предположили, что с помощью этих звуков растения общаются с организмами в своей экосистеме — представителями флоры и фауны.

Подтверждение этой гипотезы недавно получила другая группа исследователей из Тель-Авивского университета (Израиль). Статью о своем открытии специалисты направили в журнал eLife и опубликовали на сайте препринтов bioRxiv.org.

Узнав об издаваемых растениями щелчках, энтомолог Рая Зельцер (Rya Seltzer) решила, что эти высокочастотные звуки, попадающие в диапазон слышимости насекомых, могут нести для них определенную информацию.

Для проверки догадки исследовательница совместно с коллегами провела серию опытов с мотыльками вида Spodoptera littoralis, которые также известны под названием «египетская хлопковая совка». Этих бабочек, распространенных в Африке, Средиземноморье, Европе и странах Ближнего Востока, относят к вредителям сельхозкультур. Их гусеницы, которые появляются из яиц, отложенных самкой на листьях, повреждают многие культурные и декоративные растения: томаты, баклажаны, картофель, табак, розы и другие.

На начальном этапе ученые продемонстрировали, что самки S. littoralis предпочитали откладывать яйца на листья благополучно развивающихся растений, не страдающих от нехватки воды, которые с большей вероятностью обеспечат гусениц достаточным количеством пищи.

В серии последующих опытов исследователи воспроизводили звуки, ранее записанные рядом с засыхавшим растением — томатом, — и параллельно наблюдали за поведением бабочек.

В одном из тестов в экспериментальной зоне разместили два здоровых и хорошо увлажненных куста томатов. Когда возле одного стали проигрывать высокочастотные щелчки, которые сигнализировали о высыхании растения, оказалось, что самки бабочек предпочитали откладывать яйца на другом, «молчаливом» экземпляре. Это предпочтение исчезло, когда бабочек оглушили, что подтвердило выбор на основе слуха. Также экспериментаторы убедились, что сигналы самцов не влияли на решение самок о кладке яиц.

В комментарии The New York Times Зельцер заявила, что самки S. littoralis не просто распознавали проигрываемые высокочастотные щелчки и понимали, что они означают присутствие растений. Бабочки воспринимали их как подсказку, говорящую о состоянии растения, и учитывали эти сигналы, когда выбирали, где отложить яйца.

Эколог Джоди Седлок (Jodi Sedlock) из Университета Лоуренса в Висконсине (США) положительно оценила исследование коллег, но отметила, что причина, по которой бабочки обращали внимание на звуки растений, пока не совсем ясна. Она предложила ученым продолжить эксперименты в природе, поскольку лабораторные условия отличаются от естественных.

Рая Зельцер согласилась, что результаты исследования нуждаются в дополнительной проверке и уточнении. Вместе с тем она отметила, что многие растения издают ультразвуковые сигналы при стрессе, а многие насекомые могут их воспринимать, поэтому подобное «общение», вероятно, распространенное явление.

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