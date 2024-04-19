Ленивые садоводы оказались лучшими друзьями бабочек

Позволив части своего сада зарасти травой, можно увеличить количество и разнообразие бабочек в нем. Это показало новое исследование британской природоохранной и благотворительной организации Butterfly Conservation, занятой сохранением бабочек.

Первое научное свидетельство того, что наличие участков с высокой травой в саду благотворно сказывается на популяции бабочек, опубликовал журнал Science of the Total Environment. По мнению авторов статьи, одним из которых стал эколог и руководитель научного отдела Butterfly Conservation Ричард Фокс (Richard Fox), создание таких «диких» зон на садовых участках способно обернуть вспять сокращение численности этих прекрасных насекомых.

Исследователи проанализировали данные наблюдений за бабочками более чем в 600 садах по всей Великобритании за шесть лет, с 2016 по 2021 год. Сведения собрали с помощью проекта гражданской науки Garden Butterfly Survey, организованного упомянутым выше фондом. Его участники делятся информацией о количестве и видах бабочек, которые в разные времена года посещают их собственные или общественные сады либо приусадебные участки. Кроме того, в рамках опроса добровольцы сообщают о разных деталях местности, где они видели порхающие создания.

Анализ результатов опросов показал, что в сады с дружественным к дикой природе подходом, то есть с сохранением участков с высокой травой и нектароносными растениями, прилетало значительно больше бабочек, а их виды были разнообразнее. Это связано с тем, что бабочки зависят от наличия доступного нектара и часто используют траву для откладки своих яиц.

Авторы отметили, что сильнее всего эффект от оставления высокой травы проявлялся в местности с интенсивным земледелием. В расположенных в таких районах садах при оставлении высокой травы число бабочек росло на 93%. В то же время на участках с высокой травой в городских районах численность увеличивалась на 18%.

Исследователи также выяснили, что присутствие цветущего плюща в садах повышало численность отдельных видов бабочек, таких как голубянка весенняя, или крушинная (Celastrina argiolus), адмирал (Vanessa atalanta) и углокрыльница c-белое (Polygonia c-album), для которых цветы плюща — важный источник нектара.

«Природа переживает кризис: с 1970-х годов численность 80% [видов] бабочек сократилась, поэтому необходимо срочно принимать меры по их защите. <…> Это исследование впервые доказало, что оставление участка с высокой травой в саду позволяет привлечь в него больше бабочек», — сказал в пресс-релизе Ричард Фокс.

Он добавил, что создание подобных «диких» зон не требует финансовых затрат и даже позволит сэкономить время и силы, затрачиваемые на уход за садом. Конечно, одиночные инициативы вряд ли изменят ситуацию, но если тысячи людей поддержат начинание, это может привести к огромному росту численности бабочек, подчеркнул эколог.

Заметим, что новую работу не стоит воспринимать как призыв ради бабочек запустить свой сад целиком — это может обернуться серьезными негативными последствиями. На покрытых бурьяном участках легко распространяется природный пожар, уничтожающий и бабочек с их яйцами и личинками, и многое другое. Вдобавок на полностью бесконтрольных площадках могут появляться опасные виды растений типа борщевика и тому подобного. В России, например, даже существуют штрафы за слишком заросшие травой дачи и участки.

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