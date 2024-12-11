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В НИУ ВШЭ создали дорожную карту молодого ученого
Дорожная карта молодого ученого — это интерактивный пошаговый план, в котором отражены основные этапы научной карьеры: от поступления в магистратуру до защиты кандидатской диссертации. Она создана в рамках проекта Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ «Я пошел в науку», который реализуется при поддержке Минобрнауки России.
Проект «Я пошел в науку» направлен на популяризацию профессии ученого, эффективную поддержку студентов и аспирантов на их научном пути и поддержку вузов, готовящих научные кадры. Долгосрочная цель проекта — повышение престижа и значимости профессии ученого, а также увеличение числа защит кандидатских диссертаций в России.
В рамках проекта команда аспирантов и молодых ученых НИУ ВШЭ создала более ста увлекательных видеороликов и опубликовала серию научно-популярных лонгридов о своих исследованиях и о том, как устроена жизнь в науке.
«Проект “Я пошел в науку” был придуман и реализован сотрудниками Института когнитивных нейронаук. Наша задача была показать в популярном формате коротких видеороликов, что наука – это интересно, весело, увлекательно, профессионально. Очень часто у обывателя слово “наука” ассоциируется с рутиной и медлительностью: но современная наука не такая», – говорит Виктория Моисеева, ведущий научный сотрудник Института когнитивных нейронаук, руководитель проекта «Я пошел в науку».
Итоговым продуктом проекта стала интерактивная дорожная карта для молодых ученых. Она представляет собой пошаговый план, в котором отражены основные этапы научной карьеры — от поступления в магистратуру до защиты кандидатской диссертации. Карта призвана помочь тем, кто мечтает заниматься исследованиями, сделать первые шаги в науку более уверенными.
Каждый пункт дорожной карты содержит полезные советы и ссылки на созданные в рамках проекта видео и лонгриды, которые помогут узнать больше о том или ином этапе научной карьеры.
«Наука – это карьера и путь, который для разных специальностей имеет свои особенности, но в целом все сводится к тем этапам, которые мы выделили в нашей дорожной карте молодого ученого. Карта интерактивная – можно выбрать интересующий вас этап и посмотреть в видеоролике информацию о профессиональном опыте конкретных людей – молодых специалистов, либо прочитать в лонгридах рекомендации по научной карьере от уже состоявшихся ученых, – рассказывает Виктория Моисеева. – Нам хотелось, чтобы “дорожная карта” стала своеобразным навигатором в научном мире для молодых ученых, которые выбрали для себя такой профессиональный путь».
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