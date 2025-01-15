  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
54 минуты назад
Любовь Соковикова
58

В древней галактике впервые сфотографировали рекордное количество звезд

5.7

Рассмотреть отдельные звезды в удаленных от Земли галактиках невероятно сложно, однако в древней Дуге Дракона ученым удалось открыть сразу 44 звезды. Наблюдать светила в галактике, которую астрономы видят такой, какой она была 6,5 миллиарда лет назад, получилось с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» и гравитационного линзирования — естественного эффекта увеличения, вызываемого сильными гравитационными полями массивных объектов. До сих пор обнаружить столь большое количество отдельных звезд в относительно юной Вселенной никому не удавалось.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звездообразование
# звезды
# скопление галактик
# темная материя
На изображении, полученном с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб», можно увидеть 44 звезды, расположенные в галактике Дуга Дракона / © NASA’s James Webb Space Telescope

Изучение «детства» и «юности» Вселенной (от Большого взрыва до формирования галактик и звезд) помогает понять ее эволюцию и пролить свет на фундаментальные физические законы, которые определяют устройство и судьбу всего космоса. Особый интерес представляют звезды в древних галактиках — до сих пор изучать «звездное население» (то есть количество и типы звезд) удавалось лишь в ближайших к нам галактиках, таких как Андромеда или Магеллановы Облака. Более удаленные от Земли звездные сокровищницы оставались за пределами возможностей. 

Все изменилось после начала работы орбитальной обсерватории «Джеймс Уэбб»: ее высокая чувствительность и способность фиксировать слабый свет показали, что всего через 600 миллионов лет после Большого взрыва во Вселенной сформировались «развитые» галактики, подобные современным. Подробнее о том, как этот астрономический инструмент изменил устоявшиеся представления о космосе, Naked Science рассказывал ранее.

Теперь международная исследовательская группа под руководством Фэнву Суна (Fengwu Sun) из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (США) впервые в истории рассмотрела сразу 44 звезды в галактике Дуга Дракона, которая сформировалась, когда возраст Вселенной составлял примерно половину от нынешнего (13,8 миллиарда лет). Правда, если бы между Землей и Дугой Дракона не расположилось массивное скопление галактик Abell 370, никаких светил ученые не увидели бы. 

Дело в том, что скопление Abell 370 стало своеобразной «лупой», увеличившей зафиксированное «Джеймсом Уэббом» изображение: его гравитация  искривила свет так, что Дуга Дракона растянулась, подобно длинному зеркальному коридору. Если говорить точнее, то речь идет о предсказанном Альбертом Эйнштейном эффекте гравитационного линзирования — своеобразном искажении реальности в области фотографируемого пространства. 

И это еще не все: внутри самого скопления нашлись «звезды-бродяги» — одиночные светила, «выброшенные» гравитацией из родных галактик, которые, двигаясь перед Дугой Дракона, ненадолго усилили яркость отдельных звезд. Именно это «двойное» увеличение позволило авторам нового исследования зафиксировать рекордное количество звезд (наблюдение одной или двух звезд в настолько удаленных галактиках — редкая удача). Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Astronomy. 

Поскольку новые светила обнаружили во время повторных наблюдений Дуги Дракона (почти случайно), астрономы планируют искать похожие явления в уже изученных областях, «ловя» звезды в моменты усиления светимости с помощью телескопа «Джеймс Уэбб». Такой подход позволит понять, какие типы светил формировались в относительно молодой Вселенной, а также сравнить процессы звездообразования разных эпох.

Результаты нового исследования продемонстрировали, что изучение большого количества звезд в далеких галактиках теперь возможно. Более того, высокая чувствительность «Джеймса Уэбба» наряду с мощным эффектом гравитационного линзирования может помочь в поисках таинственной темной материи, создающей гравитационное поле но практически не наблюдаемой в электромагнитном диапазоне. Считается, что она оказывает гравитационное воздействие на космические объекты и влияет на структуру скопления галактик.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звездообразование
# звезды
# скопление галактик
# темная материя
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
16 Янв
Бесплатно
Кто хочет жить вечно
ВДНХ
Москва
Лекция
16 Янв
Бесплатно
Промышленность Невской заставы
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
16 Янв
Бесплатно
Когда на Марс?
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
16 Янв
Бесплатно
Зоологический сад «Zoorasia» в Йокогаме
Московский зоопарк
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Из чего выросли наши клетки
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Беседа
17 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
17 Янв
700
Как стать паразитом?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
18 Янв
500
Humanum errare est: как ошибки медицины прошлого влияют на нас сегодня
Milmax Science
Казань
Лекция
18 Янв
1000
Мартин Хайдеггер: со-бытие истины
ВСмысле
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 13:48
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
Вчера, 16:56
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
Вчера, 18:02
Юлия Трепалина

Врачи и экономисты изучили связь курения и заработка

Исследования ранее показывали, что курение может снижать успешность людей на рынке труда из-за негативного влияния на здоровье и производительность. Группа финских специалистов в области бизнеса и экономики, психологии и здравоохранения недавно подробнее изучила эту связь и привела показатели, иллюстрирующие последствия вредной привычки для зарплаты.

Медицина
# заработок
# зарплата
# курение
# рынок труда
# сигареты
# табак
Позавчера, 13:48
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
Вчера, 16:56
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
Вчера, 18:02
Юлия Трепалина

Врачи и экономисты изучили связь курения и заработка

Исследования ранее показывали, что курение может снижать успешность людей на рынке труда из-за негативного влияния на здоровье и производительность. Группа финских специалистов в области бизнеса и экономики, психологии и здравоохранения недавно подробнее изучила эту связь и привела показатели, иллюстрирующие последствия вредной привычки для зарплаты.

Медицина
# заработок
# зарплата
# курение
# рынок труда
# сигареты
# табак
Позавчера, 13:48
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
27.12.2024
ФизТех

Российские ученые разработали эффективные способы экранирования вольфрама от термоядерной плазмы

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.

ФизТех
# висмут
# вольфрам
# термоядерная плазма
# термоядерный реактор
# термоядерный синтез
# экранирование
26.12.2024
Полина Меньшова

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.

Биология
# мозг
# мозг — компьютер
# мысль
# мышление
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые всесторонне оценили масштабы выброса метана после взрывов на «Северном потоке»

    Только что

  2. В древней галактике впервые сфотографировали рекордное количество звезд

    54 минуты назад

  3. Три чашки зеленого чая в день снизили риск деменции

    4 часа назад

  4. Получены данные для моделирования более безопасных и «чистых» ядерных реакторов

    5 часов назад
Выбор редакции

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

4 января

Последние комментарии

Иван Колупаев
1 час назад
Юрий, и что? Армия Украины в значительной степени оснащена на западные деньги и западной техникой, но с чего вдруг эта техника не должна

Опубликован новый рейтинг сильнейших армий мира 

MrArsg13
1 час назад
😂

Стали известны планы России в сфере космоса на 2025 год

Юрий Багов
2 часа назад
Иван, прям 20-я армия в одиночку, без чье либо помощи, воюет со всей 2-й армией?

Опубликован новый рейтинг сильнейших армий мира 

Sam Dowson
2 часа назад
Северную Корею как-то слишком низко опустили

Опубликован новый рейтинг сильнейших армий мира 

Иван Колупаев
4 часа назад
NON, так поначалу просто не было материалов для исследования а со временем накопилась статистика. Теперь все больше сообщений что электронки как

Токсичность вапорайзеров связали с ароматизаторами

Владимир Велл
4 часа назад
Динозавры видели и оставили послание афтару😹

Астронавт запечатлел комету, которую последний раз видели 160 тысяч лет назад

NON 70
4 часа назад
Получается электронка вреднее обычной сигареты. Особенно ароматизированная. Вот это новость! Сначала заставили поверить в относительную

Токсичность вапорайзеров связали с ароматизаторами

Vlad Ok
4 часа назад
Nikolai, меньше всего выгоревшему хочется чуть ли не с психологом разбираться что с ним да почему. Ему отпуск надо и поднять зп :)

Российские ученые выяснили причины выгорания у ИТ-специалистов

NON 70
4 часа назад
Так же помогла книга "легкий способ бросить курить. После 25 лет бросил на раз. 3года не курил. Решил попробовать. Получилось, снова закурил. Опять

Бросить курить по-научному: методы, которые действительно работают

mikhail vasin
6 часов назад
Если кому интересно: M.G. Vasin, Glass transition as a topological phase transition Phys. Rev. E 106, 044124 (2022), DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevE.106.044124

Физики впервые экспериментально пронаблюдали топологические дефекты в стекле

Игорь Коняшов
6 часов назад
Vlad, То, что ChatGPT это не стенд алоне суперкомпьютер, я понимаю. Может конечно такая потребляемая мощность вышла из-за использования обычных серверов.

Китайский ученый раскрыл план по созданию солнечной электростанции в космосе

Иван Колупаев
6 часов назад
Rodomir, пожары в Лос-Анджелесе вам конечно в методичку не включили 😁 Впрочем что еще взять с комментатора который Барак пишет с большой буквы,

США ждет бум строительства стартовых площадок для космических ракет

Vlad Ok
6 часов назад
Игорь, агась, что то я не туда глянул :) Падает 1367 Вт/м². солнечной энергии, при КПД 25 процентов в выходит порядка четверти квт на кв.метр. Данные о

Китайский ученый раскрыл план по созданию солнечной электростанции в космосе

Red
6 часов назад
Интуиция... Хорошо божественное вдохновение забыли упомянуть. Учёные

Математики опровергли гипотезу о двухъярусной кровати

Иван Колупаев
6 часов назад
Если 20-я армия мира третий год сдерживает 2-ю, то с рейтингом что-то не так. Или с армией. Или с генштабом. И боевой опыт современной большой войны,

Опубликован новый рейтинг сильнейших армий мира 

Сергей Мальцев
6 часов назад
Вячеслав, гелий-3 успешно производят и на земле, раз есть запасы, значит потребление меньше чем производство, в РФ производство тоже есть, и судя по

«Роскосмос» четвертый год подряд снижает число запусков

Rodomir Vasilevski
7 часов назад
Lumen, они построят,вот есть страна где миллионы людей живут в Бараках,постоянно тонут Орски и пожары в Сибире,в этой стране постоянно рассказывает о

США ждет бум строительства стартовых площадок для космических ракет

Всеволод Папшев
14 часов назад
Денис, я про Бытие, а не про то , что мы способны воспринять при помощи несовершенных органов чувств. Сознание инструмент познания, ограниченный

Робот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществе

Lumen
14 часов назад
Пусть дома после пожара для начала отстроят, а потом уже про космодромы поговорим

США ждет бум строительства стартовых площадок для космических ракет

Alexander Nazarov
18 часов назад
Поразительно, но ТАКУЮ УБОГУЮ фотографию дома в Праге автор "поицепил" к статье!

Ученые узнали, что заставляет людей предпочитать кривые линии прямым

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно