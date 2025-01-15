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Три чашки зеленого чая в день снизили риск деменции
Японские ученые узнали, что употребление 600 миллилитров зеленого чая ежедневно может снизить риск развития слабоумия у пожилых людей. Правда, есть некоторые оговорки.
Старение — основной фактор развития деменции. Оно вызывает изменения в мозге, такие как атрофия гиппокампа и поражение белого вещества. Некоторые исследования показали, что употребление чая и кофе улучшает когнитивные функции у пожилых людей. Дело в том, что эти напитки содержат кофеин, полифенолы и различные витамины, обладающие нейропротекторным действием. Однако связь между замедлением развития старческого слабоумия и употреблением этих напитков остается малоизученной. Кроме того, четкого разделения между употреблением зеленого и черного чая в таких исследованиях проводилось мало.
Ученые из университетов Канадзавы, Кюсю, Хиросаки, Кэйо и других научных организаций Японии решили больше узнать о связи между употреблением именно зеленого чая и замедлением деменции. В их исследовании, проведенном с 2016 по 2018 год, участвовали 11 410 человек в возрасте 65 лет и старше. Из них 9646 участников прошли процедуру МРТ мозга.
Исследователи также изучали рацион питания (в частности, употребление зеленого чая и кофе) испытуемых, демографические данные, состояние здоровья, образ жизни, генетические факторы риска развития болезни Альцгеймера и проводили тестирование когнитивных способностей участников. Из анализа исключили добровольцев с легкими когнитивными нарушениями, деменцией или неполными данными, что в итоге сократило выборку до 8766 человек. Выводы ученых представлены в журнале npj Science of Food.
По результатам опросников исследователи распределили участников по уровню употребляемого ими зеленого чая на тех, кто пил от нуля до 200 миллилитров напитка в день, от 201 до 400 миллилитров, от 401 до 600 и более 600 миллилитров.
Оказалось, что употребление зеленого чая было значительно связано с меньшими повреждениями белого вещества мозга. Так, у участников, выпивавших 600 миллилитров (около трех чашек) напитка ежедневно, объемы поражений белого вещества были на три процента меньше по сравнению с теми, кто употреблял 200 миллилитров чая и меньше. А у тех, кто потреблял 1500 миллилитров напитка, объем поражения был на шесть процентов меньше, чем в контрольной группе. Правда, уменьшение очагов поражения наблюдалось только у тех, кто не страдал депрессией и не имел аллеля ApoE ε4, вовлеченного в развитие болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний.
Интересно, что значимых взаимосвязей между употреблением зеленого чая и объемом гиппокампа, а также всего мозга ученые не обнаружили. Привычка пить кофе тоже не повлияла ни на одну исследуемую область мозга.
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