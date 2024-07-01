  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
6 минут назад
Игорь Байдов
14

Ученые выяснили, насколько быстрее на Луне идет время

4.4

В начале апреля 2024 года Белый дом попросил NASA разработать план по внедрению единого стандарта исчисления времени на Луне. Он должен стать эталоном для международных лунных космических миссий, для которых важна предельная точность при выполнении сложных задач в процессе освоения спутника. Чтобы претворить план в жизнь, ученым нужно знать точную разницу во времени на Земле и Луне, ведь на Селене оно течет быстрее. Эту разницу рассчитали американские астрофизики.

Астрономия
# Артемида III
# атомные часы
# время
# время на Луне
# Луна
фазы луны
Часы на Луне идут быстрее, чем на Земле. Это происходит из-за гравитации: там она гораздо слабее, чем на нашей планете / © iStockphoto, Getty Images, claudiodivizia

Все зонды и другие космические аппараты для изучения Луны ученые отправляли и отправляют в космос согласно времени страны, руководящей миссией. Исходя из этого рассчитывается так называемая циклограмма миссии, в основе которой — программа станции, разбитая на временные отрезки. Зачастую управление этими машинами происходит из одной конкретной точки на Земле, поэтому проблем с необходимостью введения временного стандарта на Луне у стран — участниц таких проектов не возникало. 

В последнее время исследователи говорят о создании больших и сложных международных лунных программ, в том числе по отправке человека на поверхность нашего спутника («Артемида III», намеченная на 2026 год). В таком случае руководить этими миссиями будет достаточно непросто, ориентируясь лишь на земное время, которое привязано к одному конкретному часовому поясу. Из-за разницы во времени может возникнуть целый ряд технических ошибок как на пути к Луне, так и при посадке аппарата (повлияет на навигацию). 

В связи с этим Белый дом поручил NASA к концу 2026 года разработать единый стандарт исчисления времени на Луне — Координированное лунное время (Coordinated Lunar Time, LTC). Это будет не система часовых поясов, как на нашей планете, а собственная система отсчета времени для естественного спутника Земли. Американские власти уверены, что без этой системы совместные миссии на Луну с другими странами будут проходить гораздо сложнее. 

Часы на Луне идут быстрее, чем на Земле. Это происходит из-за гравитации: там она примерно в шесть раз слабее, чем на нашей планете. Известно, что чем сильнее гравитация в той или иной точке, тем медленнее, относительно внешнего наблюдателя, течет время. Чтобы взять LTC на вооружение, необходимо определить точную разницу во времени между Землей и Луной. 

Американские астрофизики из Лаборатории реактивного движения NASA под руководством Вячеслава Турышева провели расчеты и представили значение этой разницы. Результаты исследования команда опубликовала на сайте электронного архива препринтов arXiv.

Чтобы рассчитать точное значение разницы во времени, астрофизики изучили движение Луны и Земли вокруг центра масс всей Солнечной системы, или ее барицентра, который перемещается в зависимости от положения планет относительно Солнца. Дальше ученые воспользовались математическими формулами и вычислили, что время на поверхности Луны идет на 57,5 микросекунды в земные сутки (0,0000575 секунды) быстрее, чем на поверхности Земли. Это означает, что разница в одну секунду накапливается почти за 50 лет.

«Наш метод можно применять для синхронизации связи и работы любых лунных аппаратов. Теоретически вопрос лунного времени решен», — пояснил Турышев. 

Ученые неоднократно пытались подсчитать разницу во времени между Луной и Землей и зачастую получали отличающиеся значения — 58,7 микросекунды или 56 микросекунд. Такие подсчеты вели на основе метода изучения орбит этих двух тел, который иногда вызывает споры, а не на основе движения Луны и Земли вокруг барицентра Солнечной системы.

На первый взгляд кажется, что разница в микросекунды — сущие пустяки, но это предположение в корне неверно. Подобного рода временные расхождения могут вызвать ошибки в передаче данных между космическими зондами, а также нарушить синхронизацию связи между Землей, базами, астронавтами, лунными спутниками. Кроме того, это чревато ошибками (в том числе программными) при работе с картографией‌ и геолокацией‌ как на самом спутнике, так и на лунной орбите.

В августе 2024 года должна состояться встреча некоторых профильных организаций из разных стран, включая Международное бюро мер и весов, Международный астрономический союз. Вероятно, ученые попытаются договориться о плане решения проблемы единого стандарта исчисления времени на Луне. 

Прежде чем LTC начнет работать, исследователи должны определиться, что на Луне считать за «нулевой день». То есть с какого момента следует вводить новое времяисчисление и как далеко оно должно распространяться по лунной территории. 

Одно из решений проблемы единого стандарта исчисления времени на Луне — атомные часы, размещенные на поверхности спутника, которые отслеживали бы эффект замедления времени по сравнению с Землей начиная с лунного «нулевого дня».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# Артемида III
# атомные часы
# время
# время на Луне
# Луна
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
01 Июл
Бесплатно
Крепости и замки Сирии
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
02 Июл
Бесплатно
Гений инженерного дела
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
02 Июл
500
Социальная множественность денег
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
03 Июл
Бесплатно
От Бабы-Яги до старухи Цинги
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Уникальная история совы-сипухи в Грузии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Астрономическая аэронавигация
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
03 Июл
400
Если вас лечит врач, купивший диплом
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Июл
Бесплатно
Кто придумал иврит?
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
04 Июл
Бесплатно
Старение и мозг
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 10:01
Михаил Орлов

Биологи предложили уничтожать колорадских жуков с помощью РНК

Колорадский жук Leptinotarsa decemlineata — один из самых злостных вредителей сельского хозяйства, который специализируется на картофеле и других пасленовых. Будучи родом из Скалистых гор, за последние 100 лет жук завоевал большую часть Северного полушария и сейчас осваивается в Китае. Свыше 50 различных пестицидов не смогли остановить картофельного вредителя, поэтому для борьбы с ним ученые прибегли к избирательной генетической технологии — РНК-интерференции.

Биология
# вредители
# колорадские жуки
# насекомые
# пестициды
# сельское хозяйство
# экология
Вчера, 13:16
Редакция Naked Science

Неизвестное событие убило последних мамонтов Земли

Новое исследование геномных данных самых последних обитавших на Земле мамонтов не подтвердило ранее высказанные возможные причины вымирания, включая близкородственное скрещивание, пагубные мутации и охоту на них.

Палеонтология
# мамонты
# остров Врангеля
# последние мамонты
Вчера, 09:29
Михаил Орлов

Биологи узнали, почему гребневики выживают при огромном давлении

Гребневики внешне похожи на медуз, хотя не относятся к их близким родственникам. Это самостоятельный своеобразный тип, который отделился от прочих животных на заре эволюции. Многие гребневики при всей простоте и «мягкотелости» способны жить при очень высоком давлении — под четырехкилометровым слоем океанической воды. Новое исследование, опубликованное в Science, описало уникальные адаптации глубоководных гребневиков на уровне молекул.

Биология
# биофизика
# гребневики
# зоология
# океан
# эволюция
25 июня
Игорь Байдов

Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# алмазы
# Меркурий
# сера
# химические вещества
25 июня
НИУ ВШЭ

Российские ученые узнали, что орфографическая чувствительность может развиться в подростковом возрасте

Ученые из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН и НИУ ВШЭ выяснили, как формируются основы грамотности. Для этого они сравнили процессы распознавания ошибок в трех возрастных группах: у детей 8–10 лет, подростков 11–14 лет и взрослых. Эксперимент показал, что орфографическая чувствительность у ребенка появляется в начальной школе и продолжает развиваться как минимум до 14 лет. До этого возраста дети хуже, чем подростки и взрослые, распознают ошибки в словах.

НИУ ВШЭ
# дети
# орфографическая чувствительность
# орфография
# подростки
26 июня
Андрей

Ученые выяснили, что стало переломным моментом в таянии антарктических льдов

Специалисты из Великобритании смоделировали таяние шельфовых ледников в Антарктиде и узнали, как на это влияют включения теплой морской воды. Исследователи также выяснили, что запускает необратимый процесс таяния антарктических ледников и какие из них наиболее уязвимы.

Климат
# антарктида
# ледник
# морская вода
# температура Мирового океана
# уровень Мирового океана
# шельфовый ледник
25 июня
Игорь Байдов

Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# алмазы
# Меркурий
# сера
# химические вещества
21 июня
Nadya

В Австралии обнаружили остатки земной коры, образовавшейся в момент «рождения» планеты

Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.

Геология
# Австралия
# горная порода
# земная кора
10 июня
Александр Березин

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# космические лучи
# космос
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые выяснили, насколько быстрее на Луне идет время

    6 минут назад

  2. Сочетает свойства гибкой нити и жесткой балки: как работает струнный рельс 

    1 час назад

  3. В Пермском Политехе нашли способ выявления микропластика в природе

    2 часа назад

  4. Неизвестное событие убило последних мамонтов Земли

    Вчера, 13:16
Выбор редакции

«Багратион»: удар Красной армии, который удивил даже Красную армию

24 июня

Последние комментарии

Ростислав Рычанов
18 минут назад
Игорь, отстань, противный!

Китайский аналог Falcon 9 улетел со стендаКитайский аналог Falcon 9 улетел со стенда

Stanczyk
40 минут назад
Игорь, а у игоря коняшова это уже произошло. У него 2 отца, и поэтому он считает что женщины это "ухудшенные копии мужчин". Это следствие того, что у

Математики объяснили, почему самцы млекопитающих не вскармливают детенышей грудьюМатематики объяснили, почему самцы млекопитающих не вскармливают детенышей грудью

Куцко Михайлов
57 минут назад
Дмитрий, просто автор балуется словом "первый в мире", а начинаешь вникать в тему и выясняется что и Балаз такие клепают и Катерпилер и вообще все

Hitachi создала первый в мире аккумуляторный карьерный самосвал, который сможет работать непрерывноHitachi создала первый в мире аккумуляторный карьерный самосвал, который сможет работать непрерывно

Александр Березин
1 час назад
Виктор, во время ледникового периода мамонты сталкивались с намного худшими условиями без вымираний. Вообще, в смысле адаптированности к холоду

Неизвестное событие убило последних мамонтов ЗемлиНеизвестное событие убило последних мамонтов Земли

Игорь Алексеевич
1 час назад
Ростислав, пейте, Ростислав, таблетки.

Китайский аналог Falcon 9 улетел со стендаКитайский аналог Falcon 9 улетел со стенда

Виктор Ларионов
1 час назад
«Зимы продолжительны, характеризуются устойчивой морозной погодой, сильными северными ветрами. Средняя температура января — −22,3°C, особенно

Неизвестное событие убило последних мамонтов ЗемлиНеизвестное событие убило последних мамонтов Земли

Дмитрий Kuрueнко
1 час назад
Новое — это хорошо забытое старое. В СССР эта тема не пошла из-за задержек с подключением сети, трудностей перемещения вне сети и соответственно

Hitachi создала первый в мире аккумуляторный карьерный самосвал, который сможет работать непрерывноHitachi создала первый в мире аккумуляторный карьерный самосвал, который сможет работать непрерывно

Куцко Михайлов
2 часа назад
Вообще-то уже была тема, в СССР кажется, уточнил не только в союзе, а вообще многие горнодобыаающие компании подобный метод использовали и

Hitachi создала первый в мире аккумуляторный карьерный самосвал, который сможет работать непрерывноHitachi создала первый в мире аккумуляторный карьерный самосвал, который сможет работать непрерывно

Лана Пренципал
2 часа назад
"Его длина составляет 14 метров, он оснащен шинами диаметром 74 сантиметра" 74см? Там должно быть метра 3, не меньше. Когда будем проверять, что пишем?..

Hitachi создала первый в мире аккумуляторный карьерный самосвал, который сможет работать непрерывноHitachi создала первый в мире аккумуляторный карьерный самосвал, который сможет работать непрерывно

Андрей Гаврилов
3 часа назад
Андрей, Если вычесть из этого количества "нобелевские премии мира" и премии, полученные эмигрантами из других стран, выданные со значительной

Китай пригласил ученых всех стран, кроме США, к участию в исследовании лунных образцовКитай пригласил ученых всех стран, кроме США, к участию в исследовании лунных образцов

Free Idanthyrsus
4 часа назад
Ростислав, если ракета упала на российском Дальнем Востоке, то там вероятность жертв не такая высокая.

Китайский аналог Falcon 9 улетел со стендаКитайский аналог Falcon 9 улетел со стенда

Ростислав Рычанов
4 часа назад
Китайский аналог клея "Момент"не удержал! А также гвозди оказались не из железа. И слюни панды не помогли. А даже если бы на самом деле ракета

Китайский аналог Falcon 9 улетел со стендаКитайский аналог Falcon 9 улетел со стенда

Free Idanthyrsus
5 часов назад
Илья, говорящая у тебя фамилия - кутак)))

В США обнаружили новый загадочный зеркальный столбВ США обнаружили новый загадочный зеркальный столб

Иван Колупаев
5 часов назад
Марина, ну тогда ждите когда само вырастет 😉

Математики объяснили, почему самцы млекопитающих не вскармливают детенышей грудьюМатематики объяснили, почему самцы млекопитающих не вскармливают детенышей грудью

Илья Кутаев
11 часов назад
Free, она не шар, это не требует просмотра видео, кто бы в нем не «плясал». Земля - геоид, но никак не печенька.

В США обнаружили новый загадочный зеркальный столбВ США обнаружили новый загадочный зеркальный столб

Евгений Пожидаев
11 часов назад
Антон, =которое, кстати, у вас никто не отнимает= Правда? Это не вы писали? "Какие-то умники для её (Россия) дискредитации придумали кормить людей

В «Сколково» начали печь хлеб из насекомыхВ «Сколково» начали печь хлеб из насекомых

Марина Круглова
12 часов назад
И., В истории имеется лишь один случай пришивания донорского члена и приживания к новому телу. И то не ясно, жив ли до сих пор этот человек после

Математики объяснили, почему самцы млекопитающих не вскармливают детенышей грудьюМатематики объяснили, почему самцы млекопитающих не вскармливают детенышей грудью

Гена Пастухов
12 часов назад
Забавно, я об этом догадался лет 15 назад.

Нейробиологи обнаружили, что некоторые люди видят мир быстрее другихНейробиологи обнаружили, что некоторые люди видят мир быстрее других

Марина Круглова
12 часов назад
Игорь, "ухудшенные копии мужчин", "всё делают хуже мужчин" - чьи слова? Женщинам не приятно такое слышать, а тем более ещё сотрудничать с вами после

Математики объяснили, почему самцы млекопитающих не вскармливают детенышей грудьюМатематики объяснили, почему самцы млекопитающих не вскармливают детенышей грудью

Антон Недогарок
13 часов назад
Евгений, вы так яростно отстаиваете своё право употреблять в пищу всякие экзотические продукты (которое, кстати, у вас никто не отнимает).

В «Сколково» начали печь хлеб из насекомыхВ «Сколково» начали печь хлеб из насекомых

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно