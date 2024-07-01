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Сочетает свойства гибкой нити и жесткой балки: как работает струнный рельс
Международная инжиниринговая компания Unitsky String Technologies Inc. разрабатывает и реализует одну из самых легких разновидностей монорельса – комплексы uST. Они призваны перевернуть представление о перевозках, сделать их более эффективными и доступными.
Белорусская адаптация технологии преднапряжения
В основу комплекса uST положены технологии создания предварительно напряженных путевых структур нового поколения, ключевым элементом которых выступает струнный рельс.
Струнный рельс сочетает в себе свойства гибкой нити (на большом пролете между опорами) и жесткой балки (на малом пролете под колесом рельсового электромобиля и над опорой).
Надежность работы предварительно напряженных рельсо-струнных конструкций обеспечивается прочным анкерением напрягаемого элемента в упорном узле. Конструкция узлов анкерения предусматривает не только закрепление натянутых элементов стандартными цангами – зажимами в крайне ограниченном пространстве, но и сквозной проезд транспорта при необходимости.
Струнные элементы в корпусе рельса, в анкерных узлах заполняются специальной смесью – это дополнительное, дублирующее мероприятие фиксации напрягаемого элемента в узле крепления струн. Наличие особой смеси повышает долговечность напрягаемого элемента, его коррозионную устойчивость.
Для формирования траектории струнного рельса на заданной высоте над уровнем земли путевая структура фиксируется на промежуточных опорах с использованием креплений на них. Опорные узлы, предназначенные для закрепления предварительно напряженных конструкций рельса-струны на промежуточных опорах, должны воспринимать изгибающий момент, продольные и поперечные силы, возникающие как от собственного веса конструкции и расчетной ветровой нагрузки, так и от статических и динамических нагрузок, появляющихся при движении электромобилей.
Преимущества струнного рельса
Основные отличия технологии uST – значительное снижение материалоемкости пути, увеличение длины пролетов и уменьшение количества опор. Также это высокая прочность и ровность пути, отсутствие стыков и деформационных (температурных) швов.
Модульность, максимальная унификация составных частей и масштабируемость струнного пути позволяют сократить сроки проектирования, организации производства и изготовления, что, в свою очередь, не исключает индивидуального подхода к каждому объекту.
Применение струнного транспорта позволяет перевозить грузы на дальние расстояния по территории с большой заснеженностью или с тяжелыми грунтовыми условиями, где устройство наземных дорог требует больших капиталовложений или ненадежно в эксплуатации.
Расположение путевой структуры над землей значительно повышает безопасность скоростной перевозки людей (в сравнении с наземным транспортом), способствует бережному отношению к земельным угодьям (окружающей среде) и удешевлению строительства.
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