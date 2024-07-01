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1 час назад
Unitsky String Technologies Inc.
88

Сочетает свойства гибкой нити и жесткой балки: как работает струнный рельс 

4.5

Международная инжиниринговая компания Unitsky String Technologies Inc. разрабатывает и реализует одну из самых легких разновидностей монорельса – комплексы uST. Они призваны перевернуть представление о перевозках, сделать их более эффективными и доступными.

Unitsky String Technologies Inc.
# Ust Inc.
# монорельс
# Струнные технологии
# струнный рельс
# электромобиль
# эстакадный транспорт
Флагман компании UST Inc. 25-местный юнибус «Карат» U4-212 на полугибком струнном рельсе / © Unitsky String Technologies Inc.

Белорусская адаптация технологии преднапряжения

В основу комплекса uST положены технологии создания предварительно напряженных путевых структур нового поколения, ключевым элементом которых выступает струнный рельс.

Струнный рельс сочетает в себе свойства гибкой нити (на большом пролете между опорами) и жесткой балки (на малом пролете под колесом рельсового электромобиля и над опорой).

Монтаж струнного рельса в R&D-центре uSky в г. Шарджа (ОАЭ) / © Unitsky String Technologies Inc.

Надежность работы предварительно напряженных рельсо-струнных конструкций обеспечивается прочным анкерением напрягаемого элемента в упорном узле. Конструкция узлов анкерения предусматривает не только закрепление натянутых элементов стандартными цангами – зажимами в крайне ограниченном пространстве, но и сквозной проезд транспорта при необходимости.

Струнные элементы в корпусе рельса, в анкерных узлах заполняются специальной смесью – это дополнительное, дублирующее мероприятие фиксации напрягаемого элемента в узле крепления струн. Наличие особой смеси повышает долговечность напрягаемого элемента, его коррозионную устойчивость.

Для формирования траектории струнного рельса на заданной высоте над уровнем земли путевая структура фиксируется на промежуточных опорах с использованием креплений на них. Опорные узлы, предназначенные для закрепления предварительно напряженных конструкций рельса-струны на промежуточных опорах, должны воспринимать изгибающий момент, продольные и поперечные силы, возникающие как от собственного веса конструкции и расчетной ветровой нагрузки, так и от статических и динамических нагрузок, появляющихся при движении электромобилей.

Преимущества струнного рельса

Основные отличия технологии uST – значительное снижение материалоемкости пути, увеличение длины пролетов и уменьшение количества опор. Также это высокая прочность и ровность пути, отсутствие стыков и деформационных (температурных) швов. 

Юникар U4-430 на гибком струнном рельсе в ЭкоТехноПарке, г. Марьина Горка (Беларусь) / © Unitsky String Technologies Inc.

Модульность, максимальная унификация составных частей и масштабируемость струнного пути позволяют сократить сроки проектирования, организации производства и изготовления, что, в свою очередь, не исключает индивидуального подхода к каждому объекту.

Применение струнного транспорта позволяет перевозить грузы на дальние расстояния по территории с большой заснеженностью или с тяжелыми грунтовыми условиями, где устройство наземных дорог требует больших капиталовложений или ненадежно в эксплуатации. 

Расположение путевой структуры над землей значительно повышает безопасность скоростной перевозки людей (в сравнении с наземным транспортом), способствует бережному отношению к земельным угодьям (окружающей среде) и удешевлению строительства. 

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Unitsky String Technologies Inc.
1 статей
Международная инжиниринговая компания, которая разрабатывает, проектирует, тестирует и эксплуатирует транспортно-инфраструктурные комплексы в эстакадном исполнении. Головной офис компании находится в Минске. UST Inc. располагает двумя демонстрационно-испытательными центрами – в Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратах, производственным комплексом и конструкторскими бюро. Компания аккредитована в качестве научной организации в Национальной академии наук Беларуси и Государственном комитете по науке и технологиям, получила более 200 международных патентов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки.
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Unitsky String Technologies Inc.
# Ust Inc.
# монорельс
# Струнные технологии
# струнный рельс
# электромобиль
# эстакадный транспорт
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