Названная в честь электро-фанк-дуэта древняя птица подавилась насмерть, когда специально глотала камни
Новый вид получил имя в честь дуэта Chromeo. Ученые считают, что эта птица поможет лучше понять, почему только одна небольшая группа динозавров пережила вымирание.
Когда ученые находят тело животного в виде окаменелости, они часто не могут восстановить весь контекст: причину смерти, внешний вид и поведение. Но иногда картина оказывается очень простой.
Цзинмай О’Коннор (Jingmai O’Connor), куратор отдела ископаемых рептилий Филдовского музея естественной истории в Чикаго (США), обнаружила в коллекции окаменелостей Шаньдунского музея Тяньюй (Китай) новый вид птиц. Животное умерло около 120 миллионов лет назад и, судя по огромному кому в горле, подавилось камнями.
Птица размером с современного воробья проглотила примерно 800 мелких камней. Расположение и химический состав проглоченного указали на то, что птица действительно употребила их при жизни, они не просто оказались рядом с ее телом на дне озера, где сформировалась окаменелость. Зачем животное это сделало — загадка для ученых. Научная работа о новой птице и гастролитах опубликована в журнале Palaeontologica Electronica.
Животные нередко глотают камни, их пищеварительная система требует помощи в перетирании еды. Такие камни называют гастролитами. Они попадают в мускульный желудок и там способствуют перетиранию пищи.
У окаменелости оказались общие черты с более крупной ископаемой птицей — лонгиптериксом (Longipteryx): крупные зубы на конце клюва. Среди тысяч ископаемых птиц этой группы раньше ни у одной не находили камней в желудке.
Ученые провели компьютерную томографию окаменелости и сравнили ее с теми древними птицами, у которых был и мускульный желудок, и камни в нем. По результатам исследования они пришли к выводу, что птица ела камни не для помощи в усвоении пищи. Во-первых, их оказалось слишком много. Во-вторых, некоторые были не камнями, а «маленькими глиняными шариками», которые не смогли бы помочь в перетирании еды.
«Когда птицы болеют, они начинают делать странные вещи. Поэтому мы выдвигаем предварительную гипотезу, что это была больная птица, которая ела камни из-за своего состояния. Она проглотила слишком много и попыталась отрыгнуть их одной большой массой. Но скопление камней оказалось слишком большим, застряло в пищеводе, и птица подавилась», — рассказала о первых предположениях Цзинмай О’Коннор.
Помимо необычных гастролитов, окаменелость представляет собой новый вид птиц и, следовательно, новый вид динозавров. О’Коннор назвала его Chromeornis funkyi (хромиорнис фанковый) в честь техно-фанк-дуэта Chromeo — одной из ее любимых групп. Это обычное дело в науке: ученые называли новые виды жуков в честь марки пива и Греты Тунберг, паука — в честь мифического Сатира, а у Бреда Питта есть своя паразитическая оса.
«Мы занимаемся фанком 20 лет, но впервые нас назвали динозаврами! Шутки в сторону, это невероятная честь — добавить названный в нашу честь вид к достижениям своей полной сюрпризов карьеры. Мы рады привнести немного ископаемого фанка в великую науку палеонтологию», — сказали участники Chromeo, узнав об открытии.
Новый вид принадлежит к группе птиц, называемых энанциорнисами (Enantiornithes). В меловом периоде это была самая распространенная группа птиц, но 66 миллионов лет назад энанциорнисовые птицы вымерли вместе почти со всеми другими динозаврами — уцелела лишь та группа, к которой принадлежат современные птицы.
Понимание причин успеха этой вымершей группы в ее природной нише поможет ученым предсказать ход нынешнего массового вымирания и скорректировать методы, с помощью которых люди пытаются сохранить живую природу.
16 Сентября, 2013
