  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
25 ноября, 15:09
Любовь С.
1
24

В системе Эта Кассиопеи выявили зону обитаемости 

❋ 4.4

Проанализировав данные наблюдений, собранных за 30 лет с помощью четырех высокоточных спектрографов, астрономы не нашли в двойной системе Эта Кассиопеи (Eta Cassiopeia) гигантских планет — аналогов Юпитера и Сатурна. Их отсутствие делает систему, расположенную в 19,4 светового года от Земли, перспективной для поиска потенциально обитаемых миров.

Астрономия
# газовые гиганты
# двойная звезда
# желтый карлик
# зона обитаемости
# оранжевый карлик
# спектрограф
На изображении двойная звездная система Эта Кассиопеи. В центре главная звезда — Eta Cassiopeiae A, ее спутник — Eta Cassiopeiae В — почти не виден в ярком свете. / © David Ritter/Wikimedia Commons

Система Эта Кассиопеи состоит из заметного невооруженным глазом желтого карлика класса G (Eta Cassiopeia А) и оранжевого карлика класса K (Eta Cassiopeia В). Полный оборот вокруг общего центра масс светила совершают за 472 года. Их орбиты сильно вытянуты, а расстояние между ними варьируется от 35 до 105 астрономических единиц.

Масса главной звезды Eta Cassiopeia А составляет 1,03 массы Солнца, а эффективная температура поверхности — около 5452 градусов Цельсия. Eta Cassiopeia В, в свою очередь, имеет массу 0,55 солнечной и температуру поверхности приблизительно 3626-3826 градусов Цельсия. Таким образом, желтый карлик по параметрам близок к Солнцу, а его спутник примерно в два раза легче и значительно холоднее.

Группа астрономов из Калифорнийского университета в Риверсайде и Калифорнийского технологического института (оба — в США) под руководством Стивена Р. Кейна (Stephen R. Kane), проанализировала почти тысячу измерений радиальных скоростей, собранных с помощью спектрографов NEID, HIRES, Hamilton и Automated Planet Finder за последние 30 лет. К этим данным добавили точные астрометрические измерения, выполненные в рамках миссии Gaia, что позволило уточнить массы звезд и параметры орбиты.

Проверить наличие в системе планет решили с помощью компьютерного моделирования, добавив к реальным данным искусственные сигналы, имитирующие присутствие планет различной массы и орбит. Поскольку алгоритм их не «обнаружил», Кейн и коллеги заключили, что в Эта Кассиопеи нет газовых гигантов: будь они в самом деле там, то располагались бы на расстоянии около восьми тысяч астрономических единиц от главной звезды, то есть не остались бы незамеченными. Более того, влияние звезды-компаньона дестабилизирует орбиты любых других объектов, расположенных на указанном расстоянии.

Моделирование также выявило зону обитаемости — область, в которой на поверхности планеты может существовать жидкая вода. Она оказалась расположена на расстоянии между 0,76 и 1,8 астрономической единицы от главной звезды. Поскольку орбиты светил в этой области остаются стабильными на протяжении миллионов лет, то небольшие каменистые миры, потенциально похожие на Землю, могут там существовать. Результаты научной работы опубликованы в The Astronomical Journal. 

Отсутствие в системе газовых гигантов, вероятно, связано с особенностями формирования планетных систем у двойных звезд: компаньон, расположенной близко к главному светилу, может разрушать протопланетный диск и мешать накоплению массы, необходимой для образования гигантских газовых миров. При этом условия для рождения землеподобных планет остаются благоприятными.

Хотя Эта Кассиопеи выглядит пустой, она может оказаться перспективной для поисков потенциально обитаемых экзопланет. Обнаружить их можно с помощью таких телескопов будущего поколения, как LUVOIR и Habitable Exoplanets Observatory (HabEx).

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь С.
291 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Астрономия
# газовые гиганты
# двойная звезда
# желтый карлик
# зона обитаемости
# оранжевый карлик
# спектрограф
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
25 Ноя
Бесплатно
В пользу народного здравия. Как лечили за Невской заставой
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
25 Ноя
900
Парнокопытные: разнообразие травоядных и всеядных
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Ноя
1200
Чума, война и предательства: 10 уроков стоицизма от императора Марка Аврелия
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
25 Ноя
1200
Двоюродные братья и главные враги динозавров: эволюция крокодилов
Medio Modo
Москва
Лекция
25 Ноя
750
Опричный кризис (1560-е—1584 гг.)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Ноя
500
Космос на Земле
Московский Планетарий
Москва
Лекция
26 Ноя
800
Краски палеолита
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
26 Ноя
1400
Оптическая астрономия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
27 Ноя
Бесплатно
От истерии до нейромодуляции: 200 лет пути в понимании двигательных расстройств
Нейрокампус
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 ноября, 08:08
Адель Романова

«Породившая Луну» планета оказалась соседкой Земли

Господствующая версия происхождения Луны требует столкновения Земли с другой планетой. Ученые попытались вычислить, откуда гипотетическая Тейя для этого должна была появиться. И пришли к выводу, что она вряд ли прибыла издалека.

Астрономия
# импактная гипотеза
# космос
# происхождение Луны
# Тейя
24 ноября, 20:19
Максим Абдулаев

Ученые обнаружили «акценты» у львов из разных стран

Исследователи из Великобритании и Танзании разработали метод автоматической классификации львиных вокализаций с помощью машинного обучения. Новый подход позволил не только уточнить структуру рева, выделив в нем ранее неизвестный элемент, но и повысить точность идентификации отдельных особей до 87%. Попутно выяснилось, что хищники из разных регионов Африки «разговаривают» по-разному.

Биология
# зоология
# львы
# поведение
23 ноября, 11:08
Максим Абдулаев

Соцсети помогли биологам узнать, на каких насекомых кошки охотятся чаще всего

Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.

Биология
# кошки
# насекомые
# охота
# соцсети
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
21 ноября, 10:02
ПНИПУ

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.

ПНИПУ
# демография
# зумеры
# интернет
# молодежь
# общество
# подростки
# поколения
# теория поколений
23 ноября, 11:08
Максим Абдулаев

Соцсети помогли биологам узнать, на каких насекомых кошки охотятся чаще всего

Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.

Биология
# кошки
# насекомые
# охота
# соцсети
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
12 ноября, 10:47
Максим Абдулаев

Бактерии со сломанными жгутиками поплыли вперед на собственных продуктах жизнедеятельности

Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.

Биология
# бактерии
# жгутики
# локомоция
# микробиология
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Сергей Механик
Сергей Механик
4 минуты назад
-
0
+
Зачем нам искать другие миры, когда есть прекрасный свой? Неужели не благородней, приятней и проще оберегать и сохранять свой? 🌱🌳🐿️
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. В системе Эта Кассиопеи выявили зону обитаемости 

    25 ноября, 15:09

  2. Ученые нашли эффективный способ очистки графита, открывая путь к инновационным материалам

    25 ноября, 11:57

  3. Маркетплейсы стали новым центром маркетинга в России

    25 ноября, 10:59

  4. Богачи Мадагаскара запустили моду на «чистое» мясо лемуров, чем сильно сократили их популяцию

    25 ноября, 10:45
Выбор редакции

Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!

19 ноября, 12:39

Последние комментарии

Aleksandr S.
2 минуты назад
Хорошо бы было, если поможет улучшить жизнь людей

Ученые превратили фермерские отходы в электричество и тепло

Сергей Механик
4 минуты назад
Зачем нам искать другие миры, когда есть прекрасный свой? Неужели не благородней, приятней и проще оберегать и сохранять свой? 🌱🌳🐿️

В системе Эта Кассиопеи выявили зону обитаемости 

Сергей Сергей
10 минут назад
Hey, да что ты говоришь!))) Долго тебе ждать придётся, соросёнок!)

Топ-10 самых высоких телебашен в мире

Test Immortal
11 минут назад
ждем когда китайцы подделают и будут продовать дешевле

Представлен первый в мире шлем с полностью интегрированной дополненной реальностью

Сергей Сергей
12 минут назад
Ант, не забывай, что такого рода пожелания имеют свойство исполняться в отношение пожелавшего. Так что жди!

Топ-10 самых высоких телебашен в мире

Виктор Васильев
12 минут назад
Я вижу в России совершенно обратную картину. Лес только рубят.

Лидеры восстановления: какие страны озеленили планету больше всего за 10 лет

Element Element
21 минута назад
Прошу прощения за грубость, но вы кое что забыли, вы забыли Беларусь, где потребления кофе в Беларуси? Это не карта мира если нет все страны мира,

Кофейная карта мира: топ стран по потреблению бодрящего напитка

Hikmat Yagubov
21 минута назад
Алимжан, Xaxa

NASA активирует протокол планетарной защиты для межзвездной кометы 3I/ATLAS — так ли это?

T V
30 минут назад
Neman, почему-то это на майдане скакали и призывали вешать людей, потом сжигали заживо в Одессе и никого не наказали. Подобное оскотинивание разве

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

T V
33 минуты назад
Alexandr, так не воюйте. Или нравится президент наркоман и роль марионеток и пушечного мяса для запада?

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

T V
35 минут назад
RashidTheChechen, Екатерина II: «У меня нет другого способа защитить свои границы, кроме как их расширить». Вот за что воевали и снова идёт война - за

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Сергей Бирюков
37 минут назад
Сила, подумаешь что 65% территории нашей страны зона вечной мерзлоты. Там лесов наверное завались)) Зато вот в Китае пустынька, ути пути, пожалеем их

Лидеры восстановления: какие страны озеленили планету больше всего за 10 лет

Вячеслав Касаткин
37 минут назад
Сергей, правда первый модуль создан ещё для мкс и к проекту росс не относится)

Россию назвали фаворитом новой космической гонки

Вячеслав Касаткин
38 минут назад
Лидером гонки воображения?) Ни одной инновации за последние 10 лет и третье место по запускаем. Американцы успели многоразовую ракету и батут

Россию назвали фаворитом новой космической гонки

Kostya Voronin
47 минут назад
Я надеюсь тебя уже вернули в палату милая)))

Топ-10 самых высоких телебашен в мире

Andrey B.
55 минут назад
Валерий, соглашусь с вами, действительно, там правды не много. Но почему вы думаете что ваша правда чем то лучше, такая же наглая лож.

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

KChi BackupEmail
60 минут назад
Govher, шуток не понимаем, понятно.

Опубликованы первые снимки, полученные марсианским аппаратом миссии ESCAPADE 

Семён Закатеев
1 час назад
Oleg, сайт нк даёт тебе лайк поставить. Лайк!

Кофейная карта мира: топ стран по потреблению бодрящего напитка

Семён Закатеев
1 час назад
Эта инфографика- шлак. Люксембург с его крохотным населением потребляет больше всех- бред. У нас кофейни на каждом шагу, дома, на работе, в машине-

Кофейная карта мира: топ стран по потреблению бодрящего напитка

TheMasat0
1 час назад
Самир, надо перейти по ссылке, посмотреть исходный текст и все станет понятно

Кофейная карта мира: топ стран по потреблению бодрящего напитка

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно