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1 час назад
РЭУ имени Г. В. Плеханова
60

Российские ученые создали модель для оценки развития регионов

4.4

Научный коллектив РЭУ имени Г. В. Плеханова разработал модель оценки инновационного развития российских регионов в условиях ESG-трансформации с применением искусственного интеллекта.

РЭУ имени Г. В. Плеханова
# Башкортостан
# регионы
# Россия
# социально-экономическое развитие
# экология
Уфа — главный город республики Башкортостан / © Gummy-beer, ru.wikipedia.org

Авторы придерживаются расширительной трактовки термина «инновационное развитие» субъекта России, понимая под ним социально-экономическое развитие с учетом экологической безопасности в стране на мезоуровне управления.

С целью мониторинга ситуации разработан авторский подход, базирующийся на одновременном применении индексного метода (предполагает расчет агрегированного показателя) и искусственного интеллекта (точнее, искусственных нейронных сетей). Подход апробирован на примере регионов России с фокусировкой внимания на Республике Башкортостан. Для это региона сформирована система из 52 показателей, закрепленных за пятью поименованными министерствами и остальными министерствами и ведомствами.

По результатам ретроспективной оценки (индексный метод) установлено, что со значением индекса в интервале от 0,506 до 0,519 Республика Башкортостан в разные (2015-2022) годы занимала с 13-го по 23-е место в тематическом рейтинге среди 82 регионов России, для которых такая оценка проводилась. Распределение 82 субъектов страны, исходя из значений индекса за 2015, 2020-2022 годы, проводилось методом самоорганизующихся карт Т. Кохонена в программном продукте Deductor Studio Lite. По результатам кластерного анализа для каждого года указанного периода было сформировано три группы регионов: выше среднего, средним и ниже среднего уровнем инновационного развития. Республика Башкортостан входила в первую группу регионов, за исключением 2020 года (относилась ко второму кластеру).

При этом ежегодно происходили определенные изменения в сформировавшейся кластерной структуре. Так, например, в 2022 году, в первый — третий кластеры относилось соответственно 24 (29,3 процента), 32 (39 процентов) и 26 (31,7 процента) субъектов России. За весь анализируемый период на фоне сокращения доли регионов, образующих третий кластер, наблюдалось некоторое увеличение доли регионов, входящих в первый кластер. Это характеризуется позитивно с позиции изменения качества сформированной кластерной структуры российских регионов по уровню инновационного развития.

Перспективная оценка уровня инновационного развития субъектов страны на примере регионов-лидеров рейтинга и Республики Башкортостан, также, как и кластеризация, проводилась с применением искусственных нейронных сетей. Для решения поставленной задачи был сформирован ансамбль из пяти нейромоделей с различной топологией и конфигурацией (по две MLP / многослойных персептрона и PCA / метод главных компонент с одним и двумя скрытыми слоями, а также GFF / обобщенная нейросеть прямого распространения с двумя скрытыми слоями)

Вычислительные эксперименты проводились в специальном программном продукте – NeuroSolutions for Excel. При этом для каждой нейромодели, включенной в ансамбль, рассчитывалось оптимальное количество нейронов в одном из скрытых слоев. В нашем случае прогнозируется рост значений индекса как для регионов-лидеров рейтинга (города Москва и Санкт-Петербург, Республика Татарстан), так и Республики Башкортостан в 2024-2025 годы.

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РЭУ имени Г. В. Плеханова
4 статей
Миссия РЭУ имени Г.В. Плеханова – содействие устойчивому социально-экономическому развитию России за счет формирования человеческого и интеллектуального капитала. Обучение осуществляется по всему спектру образовательных программ: от среднего общего образования до подготовки аспирантов и докторантов. Кроме головного вуза в Москве, в образовательную сеть РЭУ входят 16 филиалов, в том числе 5 за рубежом. В Плехановском университете обучается свыше 50 000 студентов и 780 аспирантов, работает 2 500 преподавателей. Привлечение высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава, разработка и внедрение инновационных образовательных программ, включая программы двойного и тройного диплома с ведущими зарубежными университетами, и использование современных образовательных технологий обеспечивают подготовку высококвалифицированных специалистов, востребованных профессиональным сообществом в России и мире.
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РЭУ имени Г. В. Плеханова
# Башкортостан
# регионы
# Россия
# социально-экономическое развитие
# экология
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