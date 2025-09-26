Ученые рассказали об одной из самых древних в России деталей телеги

Ученые НовГУ рассказали о необычном артефакте, найденном в 2014 году на Троицком раскопе в Великом Новгороде в слоях XI века. Сразу определить, что это, не удалось — только через пять лет предмет идентифицировали как деревянную деталь повозки того времени. Еще несколько лет ушло на исследования и сбор доказательств.

На Северо-Западе Руси эта находка стала первой в своем роде. Предмет представляет собой две соединенные деревянные детали. Первая — дугообразная, изготовлена из цельного куска дерева. Стороны дуги плавно сужаются на концах, при этом они закругляются и слегка расходятся друг от друга. Общая длина детали достигает 102 сантиметра.

Вторая деталь располагается перпендикулярно первой и крепится к ней сверху с помощью деревянных клинышков. Она представляет собой прямоугольный в сечении брус со скругленными концами и трапециевидной вырубкой снизу в средней части. Длина бруса составляет 94 сантиметра, ширина — 6,7.

Авторы исследования — доцент кафедры истории России и археологии НовГУ Андрей Гринёв и старший научный сотрудник исторического факультета МГУ имени Ломоносова Виктор Сингх.

— По аналогиям в этнографических материалах назначение этих предметов было установлено, — рассказал Андрей Гринёв. — Верхнюю деталь мы определили как поворотную подушку четырехколесной телеги, а нижнюю — как переднюю вилку, одну из частей стана повозки. Эти детали связывают между собой стан и кузов телеги. Поворотная подушка в данном случае является передней опорой кузова. В ее прямоугольные отверстия на краях вертикально устанавливались кузовные стойки, служившие опорой для бортов кузова или ограничителем для груза.

Круглое отверстие в центре использовалось для шкворня — деревянного или металлического стержня, вокруг которого подвижно вращалась лисица — центральная жердь, соединяющая передок и задок телеги. Шкворень испытывает при таком устройстве повышенную нагрузку с разных сторон, из-за чего он одним из первых в телеге стал изготавливаться из металла. Чтобы уменьшить давление на него, в передней оси используются дополнительные опоры, сдерживающие лисицу при поворотах. Одну из таких функций выполняет передняя вилка.

В новгородской находке поворотная подушка и передняя вилка были скреплены в монолит через различные соединительные штифты, поэтому вокруг шкворня могла вращаться только лисица. Из-за этого угол поворота передка был значительно ограничен, а кузов не мог иметь жесткие борта. Точных аналогий данной конструкции в сохранившихся до настоящего времени телегах обнаружить не удалось. Но ряд признаков позволяет сопоставить ее с некоторыми типами телег, выявленными в этнографии Прибалтики. Также аналогичные детали были найдены в слоях X-XI веков на территории Польши.

У всех известных цельных четырехколесных повозок лисица представляла собой длинную жердь с развилкой, так называемую тройню, концы которой наглухо крепились внасад с помощью колышков. Под насадом задка и под передней вилкой передка симметрично крепились осевые подушки, к которым снизу лопастями примыкали тележные оси. Поверх насада крепилась кузовная подушка, которая по форме была похожа на поворотную подушку и располагалась с ней на одном уровне. В отверстиях на концах кузовной и поворотной подушки под небольшим углом крепились кузовные стойки, являвшиеся основой для бортов телеги / © Андрей Гринёв, пресс-служба НовГУ

— В современной этнографии Европейской части России телеги с передней вилкой, подпирающей лисицу, не встречаются, — отметил Андрей Гринёв. — Уместно предположить, что найденная в Новгороде деталь имела не местное происхождение, а была завезена на Северо-Запад Руси извне. В раннем средневековье разные культуры переплетались в Новгороде вследствие торговых, дипломатических и военных контактов. В XI веке мы прослеживаем некий след из Центральной Европы, проявляющийся в материальной культуре, и данная телега — просто один из таких следов. Также важно подчеркнуть, что поворотная подушка и передняя вилка с Троицкого раскопа — одни из наиболее ранних находок деталей колесного транспорта на территории Древней Руси в целом.

Кроме них, в слоях XI века известны два деревянных колеса и тележная ось. Из более поздних слоев известны только три тележные оси XII века, происходящие также с Троицкого раскопа. В последующие столетия детали повозок в Новгороде неизвестны. По-видимому, это связано с тем, что санный транспорт являлся более универсальным средством передвижения и перевозки грузов на Северо-Западе Руси в эпоху Средневековья и полностью вытеснил собой колесный транспорт. В целом телеги не прижились на Руси в средневековье. И зимой, и летом главным средством передвижения были сани. Они и проще, и практичнее.

Точных аналогий данной конструкции в сохранившихся до настоящего времени телегах обнаружить не удалось, однако ряд признаков позволяет сопоставить ее с некоторыми типами телег, выявленными в этнографии Прибалтики. Прямоугольная вырезка в месте вхождения шкворня в поворотной подушке является отличительной чертой повозок типа Г (D) по А. Вийресу, однако им не свойственны передние вилки, а тяга осуществляется при помощи оглоблей и тяжей, крепящихся к концам осей. В телегах типа В (С) по А. Вийресу тяга обычно осуществляется с помощью дышла или оглобли с передней вилкой, но лисица в таком случае крепится в осевую подушку. Таким образом, обнаруженная в Новгороде тележная деталь обладает признаками двух известных в этнографии типов повозок / © Андрей Гринёв, пресс-служба НовГУ

Как отметил Андрей Гринев, новгородская находка позволяет в целом получить представление о конструкции передней части телеги. Также можно предположить, как было устроено продольное соединение и способ крепления задка. Наибольшая сложность возникает с реконструкцией бортов новгородской телеги. Вероятнее всего, борта вообще отсутствовали — возможно, чтобы поместилось больше груза. Однако по материалам этнографии известно несколько типов кузовов. Одним из самых распространенных являлся решетчатый кузов из наклонно установленных на кузовные стойки лесенок с прямоугольными или фигурными ступеньками. Также известен кузов типа короба, который делался из досок, уложенных горизонтально на кузовные стойки.

Обзор исследования выполнен при грантовой поддержке Минобрнауки России, в рамках Десятилетия науки и технологий.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

НовГУ 32 статей Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) — крупнейший вуз Новгородской области, основанный в 1993 году и расположенный в Великом Новгороде. Участник программы «Приоритет 2030» с проектами «Материалы и технологии нового поколения для СВЧ ЭКБ» и «Масштабируемая сеть беспилотных маршрутов». Среди других крупных проектов — инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай» (позволяет решать задачи, поставленные правительством страны: импортозамещение, независимость российского производства от иностранных технологий и увеличение экспортной продукции). Резиденты ИНТЦ занимаются высокотехнологичными разработками в сфере медицины, ОПК, ТЭК, а также сельского и лесного хозяйства.