Ученые рассказали об одной из самых древних в России деталей телеги
Ученые НовГУ рассказали о необычном артефакте, найденном в 2014 году на Троицком раскопе в Великом Новгороде в слоях XI века. Сразу определить, что это, не удалось — только через пять лет предмет идентифицировали как деревянную деталь повозки того времени. Еще несколько лет ушло на исследования и сбор доказательств.
На Северо-Западе Руси эта находка стала первой в своем роде. Предмет представляет собой две соединенные деревянные детали. Первая — дугообразная, изготовлена из цельного куска дерева. Стороны дуги плавно сужаются на концах, при этом они закругляются и слегка расходятся друг от друга. Общая длина детали достигает 102 сантиметра.
Вторая деталь располагается перпендикулярно первой и крепится к ней сверху с помощью деревянных клинышков. Она представляет собой прямоугольный в сечении брус со скругленными концами и трапециевидной вырубкой снизу в средней части. Длина бруса составляет 94 сантиметра, ширина — 6,7.
Авторы исследования — доцент кафедры истории России и археологии НовГУ Андрей Гринёв и старший научный сотрудник исторического факультета МГУ имени Ломоносова Виктор Сингх.
— По аналогиям в этнографических материалах назначение этих предметов было установлено, — рассказал Андрей Гринёв. — Верхнюю деталь мы определили как поворотную подушку четырехколесной телеги, а нижнюю — как переднюю вилку, одну из частей стана повозки. Эти детали связывают между собой стан и кузов телеги. Поворотная подушка в данном случае является передней опорой кузова. В ее прямоугольные отверстия на краях вертикально устанавливались кузовные стойки, служившие опорой для бортов кузова или ограничителем для груза.
Круглое отверстие в центре использовалось для шкворня — деревянного или металлического стержня, вокруг которого подвижно вращалась лисица — центральная жердь, соединяющая передок и задок телеги. Шкворень испытывает при таком устройстве повышенную нагрузку с разных сторон, из-за чего он одним из первых в телеге стал изготавливаться из металла. Чтобы уменьшить давление на него, в передней оси используются дополнительные опоры, сдерживающие лисицу при поворотах. Одну из таких функций выполняет передняя вилка.
В новгородской находке поворотная подушка и передняя вилка были скреплены в монолит через различные соединительные штифты, поэтому вокруг шкворня могла вращаться только лисица. Из-за этого угол поворота передка был значительно ограничен, а кузов не мог иметь жесткие борта. Точных аналогий данной конструкции в сохранившихся до настоящего времени телегах обнаружить не удалось. Но ряд признаков позволяет сопоставить ее с некоторыми типами телег, выявленными в этнографии Прибалтики. Также аналогичные детали были найдены в слоях X-XI веков на территории Польши.
— В современной этнографии Европейской части России телеги с передней вилкой, подпирающей лисицу, не встречаются, — отметил Андрей Гринёв. — Уместно предположить, что найденная в Новгороде деталь имела не местное происхождение, а была завезена на Северо-Запад Руси извне. В раннем средневековье разные культуры переплетались в Новгороде вследствие торговых, дипломатических и военных контактов. В XI веке мы прослеживаем некий след из Центральной Европы, проявляющийся в материальной культуре, и данная телега — просто один из таких следов. Также важно подчеркнуть, что поворотная подушка и передняя вилка с Троицкого раскопа — одни из наиболее ранних находок деталей колесного транспорта на территории Древней Руси в целом.
Кроме них, в слоях XI века известны два деревянных колеса и тележная ось. Из более поздних слоев известны только три тележные оси XII века, происходящие также с Троицкого раскопа. В последующие столетия детали повозок в Новгороде неизвестны. По-видимому, это связано с тем, что санный транспорт являлся более универсальным средством передвижения и перевозки грузов на Северо-Западе Руси в эпоху Средневековья и полностью вытеснил собой колесный транспорт. В целом телеги не прижились на Руси в средневековье. И зимой, и летом главным средством передвижения были сани. Они и проще, и практичнее.
Как отметил Андрей Гринев, новгородская находка позволяет в целом получить представление о конструкции передней части телеги. Также можно предположить, как было устроено продольное соединение и способ крепления задка. Наибольшая сложность возникает с реконструкцией бортов новгородской телеги. Вероятнее всего, борта вообще отсутствовали — возможно, чтобы поместилось больше груза. Однако по материалам этнографии известно несколько типов кузовов. Одним из самых распространенных являлся решетчатый кузов из наклонно установленных на кузовные стойки лесенок с прямоугольными или фигурными ступеньками. Также известен кузов типа короба, который делался из досок, уложенных горизонтально на кузовные стойки.
Обзор исследования выполнен при грантовой поддержке Минобрнауки России, в рамках Десятилетия науки и технологий.
