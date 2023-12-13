В МФТИ разработали таргосомы — наночастицы для лечения и диагностики рака

Исследователи Института биофизики будущего МФТИ разработали инновационный класс наночастиц — таргосомы — для терапии и диагностики онкозаболеваний. Наночастицы прошли лабораторные испытания на грызунах. Эффективность уничтожения опухоли составила более 90 процентов.

Результаты исследования опубликованы в высокорейтинговом научном издании Journal of Controlled Release. Рак — одна из ведущих причин смертности во всем мире, и хотя в разработке новых методов лечения достигнут значительный прогресс, хирургическое вмешательство и/или химиотерапия продолжают оставаться одними из основных стратегий лечения. Существенным недостатком химиотерапии является неспецифичность данного метода. В организм пациента системно поступает большое количество низкомолекулярного токсичного соединения, которое наносит вред не только раковым, но и нормальным клеткам. Это приводит к серьезным побочным эффектам (тошнота, рвота, нарушения пищеварения), связанными с гепатотоксичностью, почечной токсичностью, кардиотоксичностью и другими нежелательными явлениями.

В задачи современной науки входит разработка противораковых соединений, которые были бы не только цитотоксичны по отношению к раковым клеткам, но и лишены недостатков системных методов введения. Большая работа ведется в области разработки соединений, реализующих концепцию адресной доставки к определенным типам клеток, например за счет специфических взаимодействий с онкомаркерами — рецепторами на поверхности раковых клеток.

Наиболее перспективной платформой для создания адресных средств онкотерапии являются наноструктуры различной природы, особенно полимерные, на основе сополимера молочной и гликолевой кислот (PLGA), ввиду исключительной биосовместимости и полной биоразлагаемости. Такие наноструктуры могут быть загружены как контейнеры самым широким спектром соединений различной природы, а их поверхность оснащена распознающими элементами для адресной доставки к клеткам-мишеням.

Но любая онкотерапия осложняется тем, что раковые клетки обладают сильной изменчивостью и высокой скоростью мутаций, что позволяет им довольно легко приобретать устойчивость к различным методам воздействия. Это стимулирует фармацевтику к созданию систем, обладающих комплексом различных механизмов цитотоксичности, для достижения максимального эффекта.

Для решения этих сложных задач ученые МФТИ разработали универсальную наноплатформу — таргосомы. Это первые целевые наноносители на основе сополимера молочной и гликолевой кислот для диагностики и химиофототерапии высокоагрессивных HER2-сверхэкспрессирующих опухолей. HER2 — это мембранный белок семейства рецепторов эпидермального фактора роста человека, который часто сверхэкспрессируется при раке молочной железы. Его связывают с высоким метастатическим потенциалом опухоли, большим риском рецидива и низкой выживаемостью пациентов.



Структуры мультимодальных таргосом для онкотераностики / © Journal of Controlled Release

«Мы провели большую исследовательскую и экспериментальную работу. В итоге была продемонстрирована успешная визуализация опухоли и отдаленных метастазов на примере таргосом, загруженных одновременно флуоресцентным красителем для диагностики, фотосенсибилизатором и химиопрепаратом. Они были нацелены на клинически значимый онкомаркер HER2. Эффективность уничтожения опухоли составила более 90 процентов.

Именно комбинированное воздействие разными механизмами цитотоксичности: химиотерапевтическим препаратом, иринотеканом и фотосенсибилизатором при подключении внешнего источника ИК-излучения — позволило достичь такой высокой терапевтической эффективности при лечении опухолей лабораторных грызунов», — рассказала о проекте Виктория Шипунова, заведующий лабораторией биохимических исследований канцерогенеза МФТИ.

Этот метод объединяет несколько функций на одной наноплатформе. Инкапсуляция препарата в наночастицы улучшает его действие и поглощение организмом, одновременно снижая системную токсичность. Кроме того, модификация поверхности наночастиц целевыми молекулами обеспечивает точную адресную доставку лекарств и их улучшенное распределение по организму. Наночастицы на основе полимера PLGA выделяются высокой эффективностью инкапсулирования лекарств. Ряд препаратов на его основе уже одобрен в США для терапевтического и диагностического применения.

Наночастицы продемонстрировали 7-кратное увеличение связывания и почти 18-кратное увеличение цитотоксичности для клеток со сверхэкспрессией HER2 по сравнению с клетками, не обладающими экспрессией HER2. Это усиление цитотоксичности под воздействием излучения инфракрасного спектра возрастало более чем в 20 раз. Исследования in vivo доказали эффективность наночастиц для визуализации участков первичной опухоли и метастазов и продемонстрировали подавление роста опухоли на 93 процента, что делает эти наночастицы отличными кандидатами для перевода в терапевтическое применение.

«Мультимодальные биосовместимые таргосомы являются препаратами медицины будущего, поскольку могут быть настроены на индивидуальные особенности каждого пациента. Это реальная основа для разработки лекарств персонализированной медицины. Уникальное сочетание в одной адресной платформе химиотерапии, диагностических и фототерапевтических свойств позволит достичь высокой эффективности в терапии и диагностике различных видов онкологических заболеваний», — полагает Елена Комедчикова, аспирант лаборатории биохимических исследований канцерогенеза МФТИ, первый автор работы.

Исследования выполнены при финансовой поддержке Минобрнауки России и Российского научного фонда. Основная часть исследования выполнена Еленой Комедчиковой и Ольгой Колесниковой под руководством Максима Никитина, заведующего лабораторией нанобиотехнологий МФТИ, научного руководителя направления «Нанобиомедицина» Университета «Сириус» и заведующей лабораторией канцерогенеза МФТИ Виктории Шипуновой.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ФизТех 372 статей Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), известен также как Физтех — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. Расположен в городе Долгопрудном Московской области, отдельные корпуса и факультеты находятся в Жуковском и в Москве.