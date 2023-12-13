  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 час назад
ФизТех
50

В МФТИ разработали таргосомы — наночастицы для лечения и диагностики рака

4.4

Исследователи Института биофизики будущего МФТИ разработали инновационный класс наночастиц — таргосомы — для терапии и диагностики онкозаболеваний. Наночастицы прошли лабораторные испытания на грызунах. Эффективность уничтожения опухоли составила более 90 процентов.

ФизТех
# диагностика
# лечение
# наночастицы
# онкопатология
# цитотоксичность
Рак
В МФТИ разработали таргосомы — наночастицы для лечения и диагностики рака / © Getty images

Результаты исследования опубликованы в высокорейтинговом научном издании Journal of Controlled Release. Рак — одна из ведущих причин смертности во всем мире, и хотя в разработке новых методов лечения достигнут значительный прогресс, хирургическое вмешательство и/или химиотерапия продолжают оставаться одними из основных стратегий лечения. Существенным недостатком химиотерапии является неспецифичность данного метода. В организм пациента системно поступает большое количество низкомолекулярного токсичного соединения, которое наносит вред не только раковым, но и нормальным клеткам. Это приводит к серьезным побочным эффектам (тошнота, рвота, нарушения пищеварения), связанными с гепатотоксичностью, почечной токсичностью, кардиотоксичностью и другими нежелательными явлениями.

В задачи современной науки входит разработка противораковых соединений, которые были бы не только цитотоксичны по отношению к раковым клеткам, но и лишены недостатков системных методов введения. Большая работа ведется в области разработки соединений, реализующих концепцию адресной доставки к определенным типам клеток, например за счет специфических взаимодействий с онкомаркерами — рецепторами на поверхности раковых клеток.

Наиболее перспективной платформой для создания адресных средств онкотерапии являются наноструктуры различной природы, особенно полимерные, на основе сополимера молочной и гликолевой кислот (PLGA), ввиду исключительной биосовместимости и полной биоразлагаемости. Такие наноструктуры могут быть загружены как контейнеры самым широким спектром соединений различной природы, а их поверхность оснащена распознающими элементами для адресной доставки к клеткам-мишеням.

Но любая онкотерапия осложняется тем, что раковые клетки обладают сильной изменчивостью и высокой скоростью мутаций, что позволяет им довольно легко приобретать устойчивость к различным методам воздействия. Это стимулирует фармацевтику к созданию систем, обладающих комплексом различных механизмов цитотоксичности, для достижения максимального эффекта.

Для решения этих сложных задач ученые МФТИ разработали универсальную наноплатформу — таргосомы. Это первые целевые наноносители на основе сополимера молочной и гликолевой кислот для диагностики и химиофототерапии высокоагрессивных HER2-сверхэкспрессирующих опухолей. HER2 — это мембранный белок семейства рецепторов эпидермального фактора роста человека, который часто сверхэкспрессируется при раке молочной железы. Его связывают с высоким метастатическим потенциалом опухоли, большим риском рецидива и низкой выживаемостью пациентов.


Структуры мультимодальных таргосом для онкотераностики / © Journal of Controlled Release

«Мы провели большую исследовательскую и экспериментальную работу. В итоге была продемонстрирована успешная визуализация опухоли и отдаленных метастазов на примере таргосом, загруженных одновременно флуоресцентным красителем для диагностики, фотосенсибилизатором и химиопрепаратом. Они были нацелены на клинически значимый онкомаркер HER2. Эффективность уничтожения опухоли составила более 90 процентов.

Именно комбинированное воздействие разными механизмами цитотоксичности: химиотерапевтическим препаратом, иринотеканом и фотосенсибилизатором при подключении внешнего источника ИК-излучения — позволило достичь такой высокой терапевтической эффективности при лечении опухолей лабораторных грызунов», — рассказала о проекте Виктория Шипунова, заведующий лабораторией биохимических исследований канцерогенеза МФТИ.

Этот метод объединяет несколько функций на одной наноплатформе. Инкапсуляция препарата в наночастицы улучшает его действие и поглощение организмом, одновременно снижая системную токсичность. Кроме того, модификация поверхности наночастиц целевыми молекулами обеспечивает точную адресную доставку лекарств и их улучшенное распределение по организму. Наночастицы на основе полимера PLGA выделяются высокой эффективностью инкапсулирования лекарств. Ряд препаратов на его основе уже одобрен в США для терапевтического и диагностического применения.

Наночастицы продемонстрировали 7-кратное увеличение связывания и почти 18-кратное увеличение цитотоксичности для клеток со сверхэкспрессией HER2 по сравнению с клетками, не обладающими экспрессией HER2. Это усиление цитотоксичности под воздействием излучения инфракрасного спектра возрастало более чем в 20 раз. Исследования in vivo доказали эффективность наночастиц для визуализации участков первичной опухоли и метастазов и продемонстрировали подавление роста опухоли на 93 процента, что делает эти наночастицы отличными кандидатами для перевода в терапевтическое применение.

«Мультимодальные биосовместимые таргосомы являются препаратами медицины будущего, поскольку могут быть настроены на индивидуальные особенности каждого пациента. Это реальная основа для разработки лекарств персонализированной медицины. Уникальное сочетание в одной адресной платформе химиотерапии, диагностических и фототерапевтических свойств позволит достичь высокой эффективности в терапии и диагностике различных видов онкологических заболеваний», — полагает Елена Комедчикова, аспирант лаборатории биохимических исследований канцерогенеза МФТИ, первый автор работы.

Исследования выполнены при финансовой поддержке Минобрнауки России и Российского научного фонда. Основная часть исследования выполнена Еленой Комедчиковой и Ольгой Колесниковой под руководством Максима Никитина, заведующего лабораторией нанобиотехнологий МФТИ, научного руководителя направления «Нанобиомедицина» Университета «Сириус» и заведующей лабораторией канцерогенеза МФТИ Виктории Шипуновой. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ФизТех
372 статей
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), известен также как Физтех — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. Расположен в городе Долгопрудном Московской области, отдельные корпуса и факультеты находятся в Жуковском и в Москве.
Показать больше
ФизТех
# диагностика
# лечение
# наночастицы
# онкопатология
# цитотоксичность
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Дек
Бесплатно
Почему волнуются море и океаны?
Вавилов
Москва
Лекция
13 Дек
700
Хордовые
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
13 Дек
Бесплатно
Колоссальные статуи в Древнем Риме
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
13 Дек
Бесплатно
Звездные дневники Политехнического музея
Политехнический музей
Москва
Лекция
14 Дек
Бесплатно
Зима и вирусы
НИТУ «МИСиС»
Москва
Вебинар
14 Дек
500
Теплокровность: у кого и какая она бывает
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Дек
Бесплатно
Одноклеточные зеленые водоросли в космосе и на Земле
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
14 Дек
Бесплатно
Как выжить после апокалипсиса
ВДНХ
Москва
Фестиваль
15 Дек
Бесплатно
Международный фестиваль робототехники RoboScience Hackathon 2023
МФТИ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 19:39
Мария Азарова

Психологи определили семь главных «красных флагов», предупреждающих о насилии в паре

Канадские исследователи заявили, что им первым удалось выявить и обобщить признаки, по которым насилие можно предугадать проспективно — примерно за полгода до того, как оно случится.

Психология
# абьюз
# домашнее насилие
# красные флаги
# насилие
# отношения
Вчера, 16:59
Дарья Губина

Глобальный океан Титана оказался таким же соленым, как земной

Ученые выдвинули новую гипотезу о строении подледного океана Титана, спутника Сатурна. Ранее исследователи предположили, что вода там аномально соленая, как в Мертвом море, и это затрудняет появление жизни. Теперь же оказалось, что океан Титана похож на земные, только находится подо льдом.

Астрономия
# подледный океан
# Сатурн
# титан
Вчера, 19:22
Юлия Трепалина

Медики проверили народный рецепт от застревания еды в горле

Праздники — время застолий. Вот почему в такие дни нередко возрастает число обращений к медикам по поводу застрявшей в пищеводе еды. На этот случай на Западе существует популярный народный рецепт: нужно дать человеку сделать несколько глотков колы, конечно, если у него не заблокированы дыхательные пути и нет удушья (тут следует немедленно вызывать скорую). Считается, что вещества в шипучем напитке помогают сделать комок застрявшей пищи более рыхлым и облегчить его проглатывание. Команда врачей из Нидерландов решила испытать, действительно ли метод работает на реальных пациентах неотложки.

Медицина
# газировка
# кока-кола
# питание
# пища
# пищевод
9 декабря
Василий Парфенов

Впервые обнаружен детеныш тираннозавра с пищей в желудке

Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.

Палеонтология
# горгозавр
# Динозавры
# Канада
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
# тираннозавры
Вчера, 19:39
Мария Азарова

Психологи определили семь главных «красных флагов», предупреждающих о насилии в паре

Канадские исследователи заявили, что им первым удалось выявить и обобщить признаки, по которым насилие можно предугадать проспективно — примерно за полгода до того, как оно случится.

Психология
# абьюз
# домашнее насилие
# красные флаги
# насилие
# отношения
8 декабря
Александр Березин

Многоцелевой быстрый реактор будущего: инфографика

В России в рамках комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий активно строят МБИР — Многоцелевой научно-исследовательский реактор четвертого поколения на быстрых нейтронах. Это первый в своем роде научно-исследовательский реактор в мировой практике. Почему и за счет чего именно он стал таким?

Физика
# атомная отрасль
# МБИР
# реактор на быстрых нейтронах
# Росатом
Выбор редакции
15 ноября
Александр Березин

Замещение российского газа американским оказалось для Европы опаснее угля

Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.

Климат
# глобальное потепление
# Европа
# климат
# природный газ
# энергетика
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
22 ноября
Игорь Байдов

Химики разгадали 400-летнюю алхимическую загадку

Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.

Химия
# алхимия
# взрывчатые вещества
# Золото
# химические элементы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 46

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить