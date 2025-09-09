Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Астрономы наложили ограничения на атмосферу потенциально обитаемой планеты TRAPPIST-1e
Хотя вокруг красного карлика TRAPPIST-1 вращаются семь каменистых планет, внимание астрономов привлекает TRAPPIST-1 e — мир чуть меньше Земли, расположенный в зоне, где могла бы существовать жидкая вода. Недавно с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб» сразу две научные группы проверили наличие атмосферы у этой потенциально обитаемой планеты.
Расположенная на расстоянии около 40 световых лет от Земли экзопланета TRAPPIST-1 е делает оборот вокруг родной звезды за 6,1 суток. Из-за приливного захвата (когда гравитация заставляет небесное тело всегда обращать к другому одну и ту же сторону) одна сторона этого каменистого мира, вероятно, всегда обращена к светилу.
Поскольку планета находится в зоне обитаемости, а ее равновесная температура (то есть такая, какая была бы без парниковых газов), оценивается в –23°C (для сравнения у Земли она составляет –18°C), исследователи не исключают, что при наличии атмосферы на освещенной стороне может существовать жидкая вода — как локально, так и в форме глобального океана. Ранее, применив математическую модель, основанную на теории вероятностей, астробиологи назвали наиболее подходящие для поиска жизни экзопланеты, включая TRAPPIST-1 е.
Чтобы проверить наличие атмосферы, астрономы наблюдали за TRAPPIST-1 е с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб»: установленный на борту инструмент NIRSpec фиксирует, как часть света звезды проходит сквозь атмосферу планеты во время транзита. Если атмосфера есть, в спектре появляются «провалы», соответствующие определенным химическим веществам. Чем больше транзитов наблюдает телескоп, тем яснее становится картина.
Результаты двух научных работ, опубликованных в The Astrophysical Journal Letters (первая и вторая) показали, что TRAPPIST-1 е почти наверняка лишена первичной водородно-гелиевой оболочки, а наличие плотной атмосферы из диоксида углерода (CO₂) маловероятно.
Исследовательская группа под руководством Нестора Эспинозы (Néstor Espinoza) из Университета Джонса Хопкинса (США) проанализировала первые спектры транзитов TRAPPIST-1 е. Наблюдения охватывали широкий диапазон длин волн, однако данные оказались сильно искажены из-за активности звезды — вспышек и пятен на ее поверхности.
Для борьбы с «шумом» ученые применили метод гауссовских процессов, который позволил отделить влияние светила от возможных атмосферных сигналов. Таким образом у планеты исключили наличие массивной водородной оболочки, напоминающей атмосферу газовых гигантов.
Вторая исследовательская группа, возглавляемая Аной Глидден (Ana Glidden) из Массачусетского технологического института (США), сосредоточилась на возможном существовании более плотной и тяжелой вторичной атмосферы. Для этого исследователи моделировали различные варианты: от полного отсутствия атмосферы до наличия азотной с примесью метана и углекислого газа.
Поясним: существование азотной атмосферы или полностью безвоздушной поверхности возможно, когда наличие газовой оболочки, богатой водородом, исключено (что подтвердила группа Эспинозы). Глидден и коллеги при этом четких признаков атмосферы не обнаружили, но и ее отсутствие не доказали.
Поскольку сделать окончательные выводы о наличии вторичной атмосферы у TRAPPIST-1 e мешает активность звезды, ученые продолжат наблюдения с помощью «Уэбба». Если у этого каменистого мира действительно есть атмосфера, то вероятность наличия на его поверхности жидкой воды — а значит, и условий для жизни — возрастает.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
В данных космического телескопа «Джеймса Уэбба» ученые обнаружили объект, который может оказаться галактикой, сформировавшейся всего через 90 миллионов лет после Большого взрыва. Если открытие подтвердится, она станет абсолютным рекордсменом, побив рекорд предыдущего чемпиона почти на 200 миллионов лет. Однако исследователи осторожны — загадочный сигнал может иметь и другое, не менее интересное объяснение.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 лучших концептов велосипедов будущего
Американцы или мы: что вы знаете о достижениях космической гонки? Тест от Naked Science
Гибель российского туриста от акулы: почему такое будет случаться все чаще?
Сказание об «Искандере», или Как работает тактический ракетный комплекс
Знаете ли вы…
Как появились птицы?
Квантовая телепортация: что это такое и как работает
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии