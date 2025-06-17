Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Астробиологи указали, на каких планетах стоит искать жизнь
Ученые разработали новую математическую модель, с помощью которой можно выявить не только потенциально обитаемые миры, но и организмы, способные выживать в экстремальных условиях.
Жизнь за пределами Земли традиционно ищут в обитаемой зоне — области вокруг звезд, где планетам хватает тепла для поддержания на поверхности жидкой воды. Когда живые организмы оказывают существенное влияние на окружающую среду, в атмосфере могут появиться биосигнатуры — химические индикаторы жизни, которые ищут с помощью астрономических инструментов. Вот только их поиск — непростая задача, а находки далеко не всегда свидетельствуют об успехе, как это было в случае с экзопланетой K2-18b, о чем Naked Science рассказывал ранее.
Более того, классическая «погоня» за водой нацелена на поиски жизни, о существовании которой мы знаем. При этом даже на Земле обитаемость зависит от конкретного организма: верблюды в Антарктиде не выживут, а вот бактерии в гидротермальных источниках — вполне. Но как быть, если условия на других планетах не подходят для земных организмов?
Возможный ответ на этот вопрос дали авторы нового исследования, опубликованного на сервере препринтов Корнеллского университета (США). Они представили количественную модель обитаемости планет и спутников (Quantitative Habitability Framework), в основе которой — теория вероятностей.
Чтобы определить, насколько условия на планете соответствуют потребностям организмов — например, метаногенов или цианобактерий, — группа астрофизиков и астробиологов под руководством Даниэля Апаи (Daniel Apai) из Аризонского университета (США) сравнила две модели: модель окружающей среды (описывает такие характеристики планеты, как состав атмосферы, давление и температуру) и модель организма (описывает условия, необходимые для выживания конкретного организма).
Полученные результаты объединили с использованием скалярного произведения двух функций плотности вероятности, отражающей вероятность совместимости условий среды и потребностей организма: чем выше значение, тем больше шансов на выживание. Подход позволяет понять, могут ли гипотетические метаногены — археи, выживающие при температурах от −16 °C до +122 °C — существовать на таких экзопланетах, как TRAPPIST-1e и TRAPPIST-1f.
Модель проверили на примере архей, обитающих в глубоководных гидротермальных источниках Земли: результаты показали, что подобные организмы потенциально выживут в подледных океанах Европы — луны Юпитера. Внимание уделили и другим экстремофилам: некоторые цианобактерии, например, оставались активными при температурах до 70 °C, а лишайники фотосинтезировали при -16 °C, то есть выжили в условиях, близких к марсианским.
Несмотря на математическую строгость и универсальность, модель не учитывает изменения, которые жизнь может привнести в окружающую среду, и не моделирует потребности организмов в питательных веществах. В дальнейшем ученые намерены расширить базу данных экстремофилов, а также разработать теоретические модели для гипотетических форм внеземной жизни.
Просмотры вакансий и подача заявлений о поиске нового места работы резко активизировались в среде американских ученых, причем они ищут места вне Штатов. Происходящее связано даже не столько с сокращением финансирования науки новой администрацией, сколько с неуверенностью в том, что того или иного исследователя сокращения не коснутся в будущем.
Расчеты показывают, что значительная часть обычной материи содержится не в звездах и планетах, а в межгалактическом пространстве. Это крайне разреженное вещество невозможно наблюдать напрямую, но ученые нашли подходящий «инструмент» — быстрые радиовсплески. В новом масштабном исследовании астрономы изучили более полусотни таких событий и выявили «потерянную» материю Вселенной.
Международная команда исследователей с участием ученых из НИУ ВШЭ экспериментально показала, что люди, страдающие биполярным расстройством, считают мир более нестабильным, чем он есть на самом деле, и из-за этого чаще принимают нерациональные решения. Ученые предполагают, что полученные результаты позволят в будущем разработать более точные методы диагностики и терапии биполярного аффективного расстройства.
Изучив поведение 69 видов птиц в разных областях Западных Гат (Индия), международная исследовательская группа наконец объяснила, почему территориальные и всеядные птицы чаще других поют по утрам.
Наблюдая ранние этапы рождения землеподобных миров, астрономы приблизились к решению «метрового барьера» — проблемы роста пылевых зерен до размеров, необходимых для формирования планет.
Среди ныне живущих морских обитателей осталось всего несколько так называемых «живых» ископаемых вроде латимерии или мечехвоста. Остальных мы знаем по уцелевшим остаткам. Новый вид древней рыбы обнаружили палеонтологи в девонском песчанике Канадской Арктики. Судя по найденным зубам и челюстям, рыба была в разы меньше своих родственников, а значит, могла жить в реках, что необычно для этих существ.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Почему власти США так упорно борются против Gram и остановят ли они Павла Дурова?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии