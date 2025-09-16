Уведомления
Возле Квавара обнаружили неустановленный объект
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Квавар — один из самых маленьких миров в Солнечной системе: его диаметр — всего около 1100 километров. Он держится примерно в 42-45 раз дальше от Солнца, чем Земля, то есть соседствует с Плутоном и вместе с ним числится в списке крупнейших транснептуновых объектов.
Вместе с фасолеобразной, немного более крупной Хаумеа и гораздо меньшим Орком Квавар представляет пример любопытного феномена — карликовой планеты с собственными кольцами, как у Сатурна. Притом у Квавара их даже два, оба вызывают особенный интерес.
Они расположены на высотах около 1940 и 3540 километров над поверхностью карликовой планеты. В обоих случаях это слишком далеко от нее, чтобы там вообще можно было ожидать увидеть кольца: на этих расстояниях гравитация Квавара уже не может долго сохранять камни разрозненными, то есть вся эта россыпь вполне может и даже должна собраться в одно целое и образовать спутники. Ученые пытаются понять, почему этого не происходит.
Как раз с этой целью астрономы недавно решили снова рассмотреть эти кольца в те моменты, когда они закрывают собой одну из звезд с точки зрения земного наблюдателя. Исследователи заранее знали, когда именно ждать очередного такого затмения, с точностью вплоть до секунды. Кроме того, по уже накопленному опыту наблюдений было ясно, что кольца эти довольно прозрачные, поэтому полностью перекрыть собой свет звезды не могут — скорее, создают нечто вроде «туманной завесы».
Поэтому они были удивлены, когда за две с небольшим минуты до ожидаемого момента произошло нечто совершенно неожиданное: звезда на 1,23 секунды оказалась чем-то закрыта практически совсем — степень затемнения составила 99,9 процента. Об этом астрономы рассказали в недавней статье для издания Research Notes of the AAS.
У Квавара есть спутник Вейвот, но ученым совершенно ясно, что это не он: у него совсем другая, хорошо отслеживаемая орбита. Версии случайного «попадания в кадр» самолета, дрона либо астероида тоже исключили. Так что, похоже, это нечто до сих пор неизвестное.
Как объяснили астрономы, в любом случае речь идет о чем-то плотном. Они подозревают, что у Квавара есть еще одна луна. Если это подтвердится, наблюдаемая ситуация станет намного более понятной: значит, кольцо все-таки постепенно превращается в спутник, как ему и «положено». По другой версии, это еще не совсем полноценный спутник, а некий сгусток материала в кольце, который со временем станет луной.
Впрочем, не исключено, что речь идет об уже третьем кольце Квавара, весьма массивном и сжатом. В любом случае такое «богатство» у столь миниатюрного мира не может не производить впечатление.
