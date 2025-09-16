Названия рек и озер в Новгородско-Псковских землях связали с дославянской эпохой

Ученый НовГУ обнаружил, что названия многих рек и озер в Новгородско-Псковских землях имеют балтское происхождение и связаны с системой водно-волоковых путей — маршрутов, где суда перетаскивали по суше между водоемами. Анализ гидронимов (например, Руна, Нетесьма, Дерзкое, Жукопа) доказывает, что эти транспортные артерии были активно освоены и использовались балтами еще до прихода славян.

В НовГУ изучили , какой след оставили водно-волоковые маршруты древних балтов в названиях озер и рек в регионе Новгородско-Псковских земель. Автор исследования — профессор кафедры филологии НовГУ, ведущий научный сотрудник отдела этимологии и ономастики Института русского языка РАН Валерий Васильев.

Передвижение по водно-волоковым путям было главным способом восточнославянской, а затем и русской колонизации новых земель на протяжении всего Средневековья. Часть пути при этом преодолевалась на водных судах, в остальное время суда перемещали «волоком» — то есть, тащили по земле. Водно-волоковые маршруты появлялись в местностях с особым ландшафтом: близко сходящимися руслами или истоками разнобассейновых рек, сближающимися озерами на водоразделах, цепочками озер и озерных проток.

— О средневековых славянских волоках написано немало, но практически нет никакой конкретики относительно водных коммуникаций дославянского, прежде всего древнебалтского, населения, — отметил Валерий Васильев. — При этом исследования показали, что накануне прихода славян балты, судя по обилию балтских гидронимов, плотно заселяли южную половину нынешней Псковской области, юго-западную часть Новгородской области (особенно бассейн реки Пола) и прилегающие к ним районы Тверской области.

На территории исторических Новгородско-Псковских земель главные «транспортные артерии» были связаны с системами крупных рек, впадающих в озеро Ильмень: Ловать, Пола, Мста, Шелонь. А также с системой реки Великая, впадающей в озеро Чудско-Псковское. Причем маршруты, выводящие на Ильмень, были освоены новгородцами существенно раньше первых сообщений о них в письменности, надо полагать, еще в дописьменную эпоху восточнославянских племенных миграций.

Водный маршрут балтов от Бежаницкой возвышенности в Южное Приильменье / © Валерий Васильев, пресс-служба НовГУ

Как отметил ученый, между Верхневолжьем и системой Полы существовал по крайней мере еще один древний водно-волоковой маршрут. Судя по этимологии гидронимов, этот маршрут был проложен не славянами, а балтами, перемещавшимися от Верхневолжских озер на север. Речь идет о передвижении балтов по двум одноменным рекам Руна, одна из которых впадает в Волгу и течет по Пеновскому району Тверской области, а вторая — впадает в Полу и течет по сопредельному Маревскому району Новгородской области.

— О принадлежности Рунского маршрута древним балтам говорит этимология ключевых гидронимов — реки Руна и озера Мизгутня, — пояснил Валерий Васильев. — Название Руна развилось из балто-славянского причастия ru-n- (ra-n-) — «вырванный, вырытый», которое использовалось для определения реки, размывающей, «рвущей, роющей» берега. Это слово произошло от праславянского runo, развившегося от первичного значения «вырванный, выдерганный» через промежуточное «выдерганная, срезанная шерсть» к «овечья шерсть; срезанная с овцы шерсть». У балтов причастия ru-n-, ra-n- в своем первичном значении остались в виде гидронимов: помимо рассматривоемой Руны, имеются еще Runa возле Калининграда, Rauna в Латвии и другие. В тех славянских регионах, где балтов исторически не было, таких гидронимов, похоже, нет. Пример Рунского пути как минимум доказывает передвижение древних балтов по рекам через водораздел, что подразумевает наличие обустроенного волокового участка.

По мнению ученого, такие крупные реки, как Ловать и Шелонь, тоже могут носить названия балтийского происхождения. Так, слово «Ловать» может происходить от Lοvotis, с привлечением литовского lovs, lõvis — «русло реки; котловина; ров». Название р. Шелонь можно отнести к балтизмам, от Šaln — холодный. Естественно-географической предпосылкой названия стали холодные источники на берегах Шелони, питающие реку.

Иногда названия водным путям давали, указывая на их связь с альтернативными или параллельными маршрутами. Например, в случае с рекой Нетесьма, которая протекает возле юго-западных пределов Новгородской области, на части территории Тверской области. По ней из Западной Двины через болотные озера и волоки можно было добраться до Волги. Правые притоки Нетесьмы близко прилегают к левым притокам реки Жукопа, впадающей в Волгу, их разделяет крупное болото Дерзкий Мох с озером Дерзкое.

— Ключевые звенья этого пути отмечены надежно интерпретируемыми гидронимами-балтизмами: Нетесьма — Дерзкое (Дерзкий Мох) — Жукопа, — подчеркнул Валерий Васильев. — Первый из которых несет значение, намекающее на передвижение по реке или вдоль реки. «Нетесьма» содержит отрицательный префикс ne-, основу tiesùs, tiesàs («прямой»), и суффикс im- или um-. Тiesumà — «прямое направление, прямолинейность; прямое расстояние». Гидроним означает буквально «непрямое направление; непрямое расстояние», находя сходство по основе с литовской рекой Netiesà, озерами Netiẽsis и Neties.

Таким образом, если гидроним сигнализирует о «непрямом пути», значит, он считался альтернативой основному, «прямому». Этот, более короткий, двинско-волжский маршрут проходил через озеро Охват, реку Двинка, озеро Двинец и далее волоком до озера Соблаго и реки Орлинка. Действительно, в местности, где пролегал прямой путь с Двины на Волгу, наблюдается локальный сгусток балтской гидронимии, подразумевающий дославянское освоение маршрута.

Что касается названия болота Дерзкий Мох и лежащего в этом болоте небольшого озера Дерзкое, они могут соотноситься с литовским dìrsė («сорная трава, сорняки»). В дославянский период, когда на этой территории господствовало балтское население, местный болотный ландшафт был более благоприятным для движения лодок: в ту эпоху зарастающее озеро Дерзкое наверняка занимало значительную часть современного болота Дерзкий Мох. Наконец, название Жукопы, правого притока Волги, объясняется как балтское сложение, буквально — «рыбная река»: из прусского Suckis («рыба») и ape («река»).

Материал подготовлен при грантовой поддержке Минобрнауки России, в рамках Десятилетия науки и технологий.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

НовГУ 30 статей Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) — крупнейший вуз Новгородской области, основанный в 1993 году и расположенный в Великом Новгороде. Участник программы «Приоритет 2030» с проектами «Материалы и технологии нового поколения для СВЧ ЭКБ» и «Масштабируемая сеть беспилотных маршрутов». Среди других крупных проектов — инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай» (позволяет решать задачи, поставленные правительством страны: импортозамещение, независимость российского производства от иностранных технологий и увеличение экспортной продукции). Резиденты ИНТЦ занимаются высокотехнологичными разработками в сфере медицины, ОПК, ТЭК, а также сельского и лесного хозяйства.