Исчезновение динозавров определило различия в геологии палеогенового и мелового периодов
Граница между меловым и палеогеновым периодами в геологической летописи выделяется не только повышенным содержанием иридия по сравнению с окружающими пластами. Породы над ней разительно отличаются от пород под ней: в них больше органики, а структура слоев характерна для совершенно иного гидрологического режима. Это обычно объясняют глобальными изменениями климата после падения Чиксулубского метеорита. В новой научной работе американские геологи с палеонтологами предложили еще один фактор, который был очевиден, но редко учитывался, — отсутствие крупных травоядных животных.
Говоря об «инженерах экосистем» часто вспоминают архетипичный пример — бобров. Они запруживают реки и меняют этим ландшафт на больших территориях. Но на деле эдификаторами (так это называется по-научному) может быть любой вид живого организма — от водорослей и трав до червей и крупных млекопитающих, — жизнедеятельность которого оказывает ключевое влияние на экосистему, в которой он обитает.
Авторы статьи, недавно опубликованной в рецензируемом журнале Communications Earth & Environment, предположили, что массивные травоядные динозавры в позднем меловом периоде играли ту же роль, что и современные — например, слоны. Стада этих животных в процессе питания каждый день проходят большие расстояния. И они не только съедают колоссальное количество растительности, но и вытаптывают огромные ее площади.
В регионах их обитания невозможны плотные леса и кустарники, группы растений могут быть только разреженными. Значит, их корневые системы хуже связывают почвы. В них накапливается меньше органики, которую еще и легко вымывают дожди. Такие грунты не дают руслам рек формироваться в четких границах, как следствие — они чаще разливаются и быстрее пересыхают.
Эта картина радикально меняется, когда из экосистем исчезают крупные травоядные. В результате события, вызвавшего мел-палеогеновое вымирание (K—Pg), с суши пропали все животные тяжелее 10-25 килограммов. Их экологические ниши заняли птицы, млекопитающие и другие четвероногие, но произошло это не сразу. Сначала «опустевшую» Землю захватили растения.
Их процветание во многих ранее не захваченных регионах привело к формированию извилистых рек с четкими руслами и совершенно иным гидрологическим режимом. Даже если климат (количество осадков) оставался примерно таким же. И это изменение в геологии прослеживается не в какой-то одной местности, а по всем нынешним Соединенным Штатам.
Геологи сравнили разрезы в 10 разных локациях. Везде выше границы K—Pg лежали породы, характерные для извилистых постоянных рек, иногда с болотами по берегам. Тогда как ниже этой границы находились слои осадочных пород, сформировавшихся под регулярно растекающимися и полностью или частично пересыхающими реками. Слои мелового периода составлены обломочными (кластическими) породами, бедными на органику и следы задерживающейся воды. Слои палеогенового периода — их противоположность, богатая органикой и продуктами ее взаимодействия с водой.
