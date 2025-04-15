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50 минут назад
Александр Березин
132

Напряжение Хаббла предложили решить раскручиванием Вселенной

4.6

Разные средства измерения показали различную скорость расширения Вселенной. Астрофизики попробовали снять это расхождение гипотезой о том, что она вращается.

Астрономия
# космология
# напряженность Хаббла
# расширение Вселенной
Напряжение Хаббла предложили решить раскручиванием Вселенной – иллюстрация к материалу на Naked Science
Галактика Водоворот и её компаньон NGC 5195 / © Wikimedia Commons

Есть два основных метода, с помощью которых измеряют скорость расширения Вселенной. Первый — по сверхновым типа Ia, которые почти всегда имеют одинаковую энергию взрыва. Поскольку она одинакова, то, сравнивая яркость разных сверхновых этого класса, можно надежно определить расстояние до той части Вселенной, где они вспыхивают. Второй способ — по особенностям фотонов реликтового излучения.

Но первый метод показывает, что пространство-время, как минимум в современной Вселенной, расширяется на 73 километра в секунду на один мегапарсек пространства (один мегапарсек — 3,26 миллиона световых лет). А второй — что древняя Вселенная расширялась лишь на 67,4 километра на мегапарсек в секунду. Это расхождение называют «напряженностью Хаббла». Все попытки найти ошибки в измерениях ничего не дали: напряженность сохранилась, и она несовместима со стандартной космологической моделью.

Naked Science уже писал о том, что физик Николай Горькавый объяснил напряженность Хаббла влиянием сверхбольшой черной дыры в рамках своей особой космологической модели. Но и многие другие исследователи не оставили попыток как-то решить вопрос, сохранив привычную космологическую модель.

Группа астрофизиков из США опубликовала на эту же тему статью в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. В своей работе ученые пришли к выводу, что мироздание вращается. К сожалению, причины этого вращения они не уточнили.

По расчетам авторов новой работы, Вселенная, диаметром около 100 миллиардов лет, делает один полный оборот за 500 миллиардов лет. Поскольку ее нынешний возраст — менее 14 миллиардов лет, пока еще очень далеко даже до первого оборота. Обнаружить такое вращение будет достаточно непросто, как минимум современными астрономическими инструментами.

За счет вращения изменение скорости расширения Вселенной будет кажущимся: близкие к нам ее области еще не успели заметно повернуться, а древние, далекие от нас районы, уже повернулись. Поэтому излучение, идущее от них, прошло не такую же дистанцию, как от более близких сверхновых. Естественно, что на вид оно свидетельствует о менее быстром расширении пространства-времени.

Особенностью решения авторов статьи стало то, что никаких особых причин к вращению Вселенной они не показали. Ученые использовали идею Курта Гёделя из 1940-х: этот исследователь предложил такую метрику пространства-времени, в которой это вращение неизбежно. Проблемы метрики Гёделя в том, что она предполагает как ненулевую космологическую постоянную, так и возможность замкнутых времениподобных кривых или, проще говоря, путешествий во времени.

Космологическая постоянная тоже вызывает вопросы. Хотя физики одно время пытались объяснить ускоренное расширение Вселенной именно ею, из этого мало что вышло. Если попробовать вывести ее из квантовой физики, она несовместима с наблюдаемой скоростью расширения пространства-времени, а попытки вывести ее из чего-нибудь другого вызвали еще больше проблем. Все это означает, что, несмотря на снятие напряженности Хаббла, новая модель вряд ли получит одобрение большинства астрофизиков.

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Астрономия
# космология
# напряженность Хаббла
# расширение Вселенной
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