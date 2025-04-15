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Ученые синтезировали аналог ЛСД для лечения шизофрении
Американским ученым удалось разработать средство, которое восстанавливает нейроны, поврежденные из-за болезни
Причины шизофрении до сих пор не ясны. Сегодня ученые считают, что это заболевание может возникать из-за сложного взаимодействия наследственных и внешних факторов: мутации генов, неблагоприятных социальных условий или деструктивного окружения. Например, великий британский психиатр Рональд Лэйнг даже говорил, что шизофрения — это нормальная реакция на безумный мир. Однако никто не берет на себя смелость с определенностью утверждать, что именно запускает патологические процессы, так разрушающие психику.
«Наши знания о шизофрении стремятся к нулю», — с горечью заключил Стефан Рипке, исследователь из берлинской клиники «Шарите» (Германия). Даже если это так, ученые все же преуспели в понимании, как именно шизофрения влияет на мозг.
Одно из ключевых изменений в структуре головного мозга при шизофрении — значительное снижение плотности мембранных выростов на поверхности так называемых дендритов (части нейронов) — обнаружили ученые из Питтсбургского университета (США). Нейроны, в свою очередь, отвечают за большинство уникальных функций мозга. Они генерируют импульсы и передают информацию. Нарушение их нормальной работы и приводит к изменениям в поведении и мышлении больных.
Некоторые вещества способствуют росту нейронов и восстанавливают их работоспособность, стимулируя нейропластичность — способность мозга восстанавливать утраченные после повреждения связи, заметили исследователи из Медицинской школы Калифорнийского университета (США). Их использование приводит к устойчивым изменениям в поведении. Однако применение ЛСД, кетамина и других психоделиков в клинической практике практически исключается из-за галлюциногенных эффектов.
Ученым потребовалось пять лет, чтобы, наконец, синтезировать «полезный» аналог ЛСД под названием JRT. Они изменили положение двух атомов в молекулярной структуре исходного вещества и обнаружили: JRT по-прежнему сохранил способность стимулировать рост нейронов и восстанавливал поврежденные связи между ними.
Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Эксперименты in vivo на мышах показали: однократное введение JRT привело к увеличению плотности дендритных отростков на 46 процентов и 18-процентному росту этого показателя в синапсах префронтальной коры через 24 часа. При этом JRT не вызвал у животных изменений в поведении, которые наблюдались при введении им ЛСД.
ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты) — самый известный в мире галлюциноген. Его синтезировал в 1938 году швейцарский химик Альберт Хофман из алкалоидов спорыньи — гриба, паразитирующего на некоторых злаках. Постановлением правительства России от 30 июня 1998 года ЛСД включен в перечень наркотических средств, оборот которых на территории страны запрещен.
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