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1 час назад
Сеченовский Университет
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Ученые разработали прибор для безопасного нагрева раковых клеток

4.4

Сотрудники кафедры факультетской хирургии №1 Института клинической медицины имени Н. В. Склифосовского Сеченовского Университета разрабатывают хирургический диагностический прибор для оценки температурного режима при проведении микроволновой абляции злокачественных и доброкачественных опухолей. Новый прибор позволит точно контролировать температуру тканей, подвергаемых воздействию, и, тем самым, повысить безопасность и эффективность хирургических вмешательств у пациентов с новообразованиями.

Сеченовский Университет
# злокачественная опухоль
# микроволновая абляция
# опухоль
# раковые клетки
Ученые разработали прибор для безопасного нагрева раковых клеток – иллюстрация к материалу на Naked Science
В Сеченовском университете разработали прибор для безопасного нагрева раковых клеток / © National Cancer Institute, unsplash.com

Проект реализуется в сотрудничестве с компанией ООО «Скоростные системы связи», реализующей заказные и инициативные проекты в области электронного приборостроения.

Микроволновая абляция (МВА) — это современный мини-инвазивный метод, который применяется в онкологии и хирургии для лечения различных злокачественных и доброкачественных новообразований. По сравнению с традиционными хирургическими операциями микроволновая абляция отличается минимальной хирургической агрессией, то есть меньшим вмешательством в организм пациента. Суть метода состоит в том, что под контролем УЗИ в опухоль вводится зонд-антенна СВЧ излучения, нагревающая новообразование до 120°C, в результате чего опухолевые клетки гибнут.

Клиника факультетской хирургии имени Н. Н. Бурденко Сеченовского Университета стала первой в России, где внедрили этот метод при лечении новообразований поджелудочной и околощитовидной желез. Сегодня его также успешно применяют при лечении опухолей печени, легких, щитовидной и молочных желез, матки, почек и других органов.

Чтобы сделать такие вмешательства еще более эффективными и безопасными, сотрудники кафедры факультетской хирургии №1 Института клинической медицины имени Н.В. Склифосовского работают над созданием хирургического диагностического прибора «Триоколь». Устройство, предназначенное для измерительной оценки температурного режима при микроволновой абляции, позволит точно контролировать температуру тканей, подвергаемых воздействию. В работе над проектом также активно участвуют студенты и стажеры-исследователи кафедры.

«Ключевой аспект МВА – это контроль температурного режима в зоне воздействия, так как критически важно уничтожить опухолевые клетки, не повреждая при этом окружающие здоровые ткани, – объяснил доцент кафедры факультетской хирургии Максим Салиба.  – Методы термометрии, которые сегодня используются при микроволновой абляции, имеют свои ограничения. Так, например, зонд термопара – температурного датчика, интегрированного в аппарат для проведения МВА, – не позволяет проводить динамическую термометрию, измеряет температуру только в одной зоне воздействия, а также может давать погрешности в измерениях. Разрабатываемый нами прибор не имеет таких ограничений».

На сегодняшний день уже создан тестовый образец устройства. Прибор состоит из аппаратной части (модуль и несколько датчиков термопара) и программного обеспечения для обработки данных. Измерение температуры идет в режиме реального времени, звуко-визуальная информация о ней демонстрируется на экране аппарата. Благодаря возможности оценки температурного режима в трех зонах воздействия и поддержке компьютерной обработки данных, прибор способен подобрать оптимальную температуру для лечения и, тем самым, свести к минимуму осложнения, которые могут развиться из-за перегрева. Прототип устройства для проведения экспериментальных исследований планируется разработать уже к концу 2025 года.

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Сеченовский Университет
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Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.
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Сеченовский Университет
# злокачественная опухоль
# микроволновая абляция
# опухоль
# раковые клетки
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