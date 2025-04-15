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Ученые разработали прибор для безопасного нагрева раковых клеток
Сотрудники кафедры факультетской хирургии №1 Института клинической медицины имени Н. В. Склифосовского Сеченовского Университета разрабатывают хирургический диагностический прибор для оценки температурного режима при проведении микроволновой абляции злокачественных и доброкачественных опухолей. Новый прибор позволит точно контролировать температуру тканей, подвергаемых воздействию, и, тем самым, повысить безопасность и эффективность хирургических вмешательств у пациентов с новообразованиями.
Проект реализуется в сотрудничестве с компанией ООО «Скоростные системы связи», реализующей заказные и инициативные проекты в области электронного приборостроения.
Микроволновая абляция (МВА) — это современный мини-инвазивный метод, который применяется в онкологии и хирургии для лечения различных злокачественных и доброкачественных новообразований. По сравнению с традиционными хирургическими операциями микроволновая абляция отличается минимальной хирургической агрессией, то есть меньшим вмешательством в организм пациента. Суть метода состоит в том, что под контролем УЗИ в опухоль вводится зонд-антенна СВЧ излучения, нагревающая новообразование до 120°C, в результате чего опухолевые клетки гибнут.
Клиника факультетской хирургии имени Н. Н. Бурденко Сеченовского Университета стала первой в России, где внедрили этот метод при лечении новообразований поджелудочной и околощитовидной желез. Сегодня его также успешно применяют при лечении опухолей печени, легких, щитовидной и молочных желез, матки, почек и других органов.
Чтобы сделать такие вмешательства еще более эффективными и безопасными, сотрудники кафедры факультетской хирургии №1 Института клинической медицины имени Н.В. Склифосовского работают над созданием хирургического диагностического прибора «Триоколь». Устройство, предназначенное для измерительной оценки температурного режима при микроволновой абляции, позволит точно контролировать температуру тканей, подвергаемых воздействию. В работе над проектом также активно участвуют студенты и стажеры-исследователи кафедры.
«Ключевой аспект МВА – это контроль температурного режима в зоне воздействия, так как критически важно уничтожить опухолевые клетки, не повреждая при этом окружающие здоровые ткани, – объяснил доцент кафедры факультетской хирургии Максим Салиба. – Методы термометрии, которые сегодня используются при микроволновой абляции, имеют свои ограничения. Так, например, зонд термопара – температурного датчика, интегрированного в аппарат для проведения МВА, – не позволяет проводить динамическую термометрию, измеряет температуру только в одной зоне воздействия, а также может давать погрешности в измерениях. Разрабатываемый нами прибор не имеет таких ограничений».
На сегодняшний день уже создан тестовый образец устройства. Прибор состоит из аппаратной части (модуль и несколько датчиков термопара) и программного обеспечения для обработки данных. Измерение температуры идет в режиме реального времени, звуко-визуальная информация о ней демонстрируется на экране аппарата. Благодаря возможности оценки температурного режима в трех зонах воздействия и поддержке компьютерной обработки данных, прибор способен подобрать оптимальную температуру для лечения и, тем самым, свести к минимуму осложнения, которые могут развиться из-за перегрева. Прототип устройства для проведения экспериментальных исследований планируется разработать уже к концу 2025 года.
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