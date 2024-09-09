Ученые сформулировали критерии интересной книги

Книга с большей вероятностью покажется увлекательной большему количеству читателей и будет иметь больший коммерческий успех, если она насыщена яркими и при этом разными по настроению событиями. Наиболее подходящую для бестселлера структуру определили ученые из Канады и США методами компьютерной лингвистики.

Предпочтения людей и факторы, которые на них влияют, активно изучаются в современной науке. Недавние исследования показали, что политические взгляды чаще всего меняются в результате взаимодействия с людьми из близкого окружения, а литературные вкусы наследуются так же, как внешность.

Драматургам уже было известно, что на впечатление о театральной пьесе или фильме влияют неожиданные повороты сюжета — моменты, когда мир героев «переворачивается с ног на голову» (как у Ромео и Джульетты, когда они узнают о вражде между своими семьями или сводят счеты с жизнью в шаге от счастливой развязки). Истории с такими поворотами воспринимаются как более вовлекающие, в то время как «ровное» повествование без сюжетных коллизий кажется бессмысленным.

Специалисты из Университета Торонто в Канаде и Северо-Восточного университета в США изучили роль сюжетных поворотов машинными методами. С помощью языковых моделей они проанализировали, как популярность разноформатных историй среди читателей связана с количеством поворотов сюжета, а также интенсивностью и характером этих поворотов (положительные или отрицательные перемены в жизни героев). Результаты исследования опубликовал журнал Science Advances.

Авторы статьи исследовали 3713 фильма, 19 339 телевизионных сериалов, 8663 художественных литературных произведения и 1133 краудфандинговых презентации, целью которых было привлечь финансирование в проект, рассказав его историю. Чем больше в повествовании было сюжетных поворотов, тем успешнее оказывался продукт. Например, такие книги из общественной цифровой библиотеки «Гутенберг» скачивали более чем в два раза чаще, фильмы и сериалы получали более высокие оценки на платформе IMDb, а краудфандинговые презентации с большей вероятностью помогали их авторам получить деньги на реализацию проекта.

Усиливала успех среди потребителей контента и амплитуда сюжетных «колебаний» от радости к горю и наоборот. Книги, в которых соседствовали события, максимально различающиеся по тональности, пользователи «Гутенберга» скачивали на 160% активнее, чем произведения с более «ровным» повествованием. Похожую закономерность исследователи выявили в исследованиях фильмов, телесериалов и краудфандинговых презентаций.

(А) Динамика положительных (фиолетовый) и отрицательных (синий) событий в фильме «10 причин моей ненависти». (Б) Повороты сюжета в фильме «10 причин моей ненависти» / © Samsun Knight et al., Science Advances

По мнению ученых, результаты работы указывают на важность ощущения «эмоциональных качелей» во время чтения книги или просмотра видеоконтента. Именно оно, вероятнее всего, возникает в ответ на неожиданные повороты сюжета.

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