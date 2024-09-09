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Ученые сформулировали критерии интересной книги
Книга с большей вероятностью покажется увлекательной большему количеству читателей и будет иметь больший коммерческий успех, если она насыщена яркими и при этом разными по настроению событиями. Наиболее подходящую для бестселлера структуру определили ученые из Канады и США методами компьютерной лингвистики.
Предпочтения людей и факторы, которые на них влияют, активно изучаются в современной науке. Недавние исследования показали, что политические взгляды чаще всего меняются в результате взаимодействия с людьми из близкого окружения, а литературные вкусы наследуются так же, как внешность.
Драматургам уже было известно, что на впечатление о театральной пьесе или фильме влияют неожиданные повороты сюжета — моменты, когда мир героев «переворачивается с ног на голову» (как у Ромео и Джульетты, когда они узнают о вражде между своими семьями или сводят счеты с жизнью в шаге от счастливой развязки). Истории с такими поворотами воспринимаются как более вовлекающие, в то время как «ровное» повествование без сюжетных коллизий кажется бессмысленным.
Специалисты из Университета Торонто в Канаде и Северо-Восточного университета в США изучили роль сюжетных поворотов машинными методами. С помощью языковых моделей они проанализировали, как популярность разноформатных историй среди читателей связана с количеством поворотов сюжета, а также интенсивностью и характером этих поворотов (положительные или отрицательные перемены в жизни героев). Результаты исследования опубликовал журнал Science Advances.
Авторы статьи исследовали 3713 фильма, 19 339 телевизионных сериалов, 8663 художественных литературных произведения и 1133 краудфандинговых презентации, целью которых было привлечь финансирование в проект, рассказав его историю. Чем больше в повествовании было сюжетных поворотов, тем успешнее оказывался продукт. Например, такие книги из общественной цифровой библиотеки «Гутенберг» скачивали более чем в два раза чаще, фильмы и сериалы получали более высокие оценки на платформе IMDb, а краудфандинговые презентации с большей вероятностью помогали их авторам получить деньги на реализацию проекта.
Усиливала успех среди потребителей контента и амплитуда сюжетных «колебаний» от радости к горю и наоборот. Книги, в которых соседствовали события, максимально различающиеся по тональности, пользователи «Гутенберга» скачивали на 160% активнее, чем произведения с более «ровным» повествованием. Похожую закономерность исследователи выявили в исследованиях фильмов, телесериалов и краудфандинговых презентаций.
По мнению ученых, результаты работы указывают на важность ощущения «эмоциональных качелей» во время чтения книги или просмотра видеоконтента. Именно оно, вероятнее всего, возникает в ответ на неожиданные повороты сюжета.
Ученые сделали важный шаг к разработке ядерных часов — устройства, которое измеряет время, фиксируя энергетические изменения в ядре атома, «тики». Ядерные часы обещают быть точнее и стабильнее атомных. Атомные часы работают на основе лазеров, чья частота излучения точно соответствует энергии, необходимой для перехода электронов между уровнями внутри атома. Эти часы теряют или добавляют всего одну...
С помощью инфракрасного космического телескопа «Джеймс Уэбб» астрономы обнаружили у суперземли L98-59d признаки вторичной атмосферы со следами серы. Экзопланета обращается вокруг относительно близкого к Солнцу красного карлика и, по мнению исследователей, обладает сильной вулканической активностью.
Первую в истории цветную карту Красной планеты с высокой степенью детализации и реалистичностью отображаемых цветов разработали с помощью данных, полученных в рамках миссии «Тяньвэнь-1», стартовавшей в 2020 году. В ее состав вошли орбитальный аппарат, марсоход и несколько камер высокого и среднего разрешения для детальной съемки поверхности Марса.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
С помощью инфракрасного космического телескопа «Джеймс Уэбб» астрономы обнаружили у суперземли L98-59d признаки вторичной атмосферы со следами серы. Экзопланета обращается вокруг относительно близкого к Солнцу красного карлика и, по мнению исследователей, обладает сильной вулканической активностью.
Ученые сделали важный шаг к разработке ядерных часов — устройства, которое измеряет время, фиксируя энергетические изменения в ядре атома, «тики». Ядерные часы обещают быть точнее и стабильнее атомных. Атомные часы работают на основе лазеров, чья частота излучения точно соответствует энергии, необходимой для перехода электронов между уровнями внутри атома. Эти часы теряют или добавляют всего одну...
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
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