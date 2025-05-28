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В пещерах Европы нашли древнейшие орудия из китовой кости
Охотники-собиратели, которые жили на берегу Бискайского залива, изготавливали орудия из костей по меньшей мере пяти видов китов еще 20 тысяч лет назад. Это делает предметы древнейшими в своем роде. Согласно выводам авторов нового исследования, люди освоили работу с китовой костью на тысячу лет раньше, чем считалось ранее.
Среди ученых нет единого мнения, когда именно люди каменного века стали полноценно использовать морские ресурсы для пропитания и изготовления орудий. Есть свидетельства, что неандертальцы собирали и ели моллюсков на территории современной южной Испании почти 150 тысяч лет назад. Однако, предполагается, что регулярное использование людьми «даров моря» началось лишь 19 тысяч лет назад.
Главная проблема, которая мешает разобраться в этом вопросе, — изменение ландшафта. Со времен позднего палеолита в Европе уровень моря поднялся на 120 метров. Древние береговые линии теперь скрыты под водой, и ученым приходится работать с тем материалом, который люди с побережья принесли в глубь материка.
Команда европейских антропологов под руководством Жана-Марка Петильона (Jean-Marc Petillon) из Тулузского университета имени Жана Жореса во Франции изучила 83 костяных орудия, которые нашли в 26 пещерах на юго-западе Франции и севере Испании, на берегу Бискайского залива. Большинство артефактов представляют собой наконечники копий и части древков. По мнению ученых, их использовали для охоты на бизонов и северных оленей.
Ранее выдвигалась гипотеза, что эти орудия могли быть сделаны из костей китообразных. Но это мнение основывалось лишь на визуальной оценки предметов. Чтобы проверить гипотезу, Петильон и его коллеги взяли микроскопические образцы каждого предмета и проанализировали химический состав, в частности провели химический анализ коллагена — белка в костях.
Результаты подтвердили, что по крайней мере 71 предмет создали из костей китообразных; 66 из них точно изготовлены из материала как минимум пяти видов китов. Почти половина орудий — из костей кашалота, а остальные — из костей финвалов, серых, синих и гренландских китов.
Главную часть исследования антропологи провели с помощью радиоуглеродного датирования. Исследователи взяли образцы 37 предметов из китовой кости, чтобы определить их возраст. Выяснилось, что самый древний образец, найденный на севере Испании, датируется периодом от 20 200 до 19 600 лет назад. Это древнейшее свидетельство обработки китовой кости человеком.
«Нас удивило, что эти инструменты не относились к одному времени: большинство из них датируются периодом от 17 500 до 16 000 лет назад. Мы предполагаем, что имел место своего рода эффект „моды“. Вначале, как только появились единичные экземпляры, к ним не было особого интереса, но затем случился бум — их производство резко выросло, а потом также резко прекратилось», — пояснил Петильон.
Один из важнейших вопросов, который в своей работе задают ученые: откуда люди брали материал? Анализ исключил китобойный промысел. Значит, полагают ученые, охотники-собиратели использовали кости китов, выброшенных на берег.
«Запах разлагающейся туши разносился на километры. Весть о находке быстро распространялась среди людей. Они срывались с места и шли к морю. Вероятно, даже ради мертвого кита перестраивали свои маршруты», — предположил Петильон.
Открытие европейской команды антропологов подчеркивает важность «даров моря» в жизни охотников-собирателей и показывает, что люди умело использовали все доступные ресурсы, даже самые сложные. Кроме того, эти находки могут указывать на существование прибрежной экономики Бискайского залива. В те далекие времена люди, вероятно, могли обмениваться ресурсами из китовой кости и перевозить их между удаленными регионами.
Научная работа опубликована в журнале Nature Communications.
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