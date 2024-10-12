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1 час назад
Елизавета Александрова
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Коронавирусная пандемия снизила температуру Луны

4.3

Данные окололунного зонда показали, что ковидный локдаун не только повлиял на земную окружающую среду, но и привел к неожиданным последствиям в космосе.

Астрономия
# коронавирус
# коронавирусная пандемия
# космос
# Луна
# парниковые газы
Эффект пепельного света Луны, вызванный отражением от Земли солнечного света
Эффект пепельного света Луны, вызванный отражением от Земли солнечного света / © Bautsch

Астрофизики поделились любопытными данными со спутника Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Он летает вокруг Луны, на высотах от 20 до 165 километров, и в наборе научного оборудования есть радиометр — прибор для измерения мощности излучения. С его помощью определяют температуру лунной поверхности.

Сравнение его данных за несколько последних лет показало на Луне аномальные ночные похолодания в апреле и мае 2020 года: на неосвещаемой в это время Солнцем части естественного спутника температуры упали на несколько градусов, в некоторые дни — даже почти на 10. Примечательно, что наблюдалось это именно на видимой, обращенной к Земле, стороне.

Когда на ближней стороне Луны наступает ночь, она не полностью погружается во тьму. Внимательно глядя на лунный месяц, можно заметить, что темная часть поверхности все равно прослеживается. Это явление называют пепельным светом. Так происходит оттого, что на Луну падает солнечный свет, отраженный от Земли. И оказывается, планета ее не только «подсвечивает», но и даже немного нагревает.

Астрономы просмотрели температуры в шести разных местах: в Океане Бурь, Море Ясности, Море Дождей, Море Спокойствия и Море Кризисов. Все выбранные регионы расположены в экваториальных и средних лунных широтах: туда попадает больше всего солнечного излучения. Выяснилось, что весной 2020 года лунными ночами везде наблюдалась одна и та же тенденция: было заметно холоднее.

Выбранные места на видимой стороне Луны, на которых выявили понижение ночных температур поверхности весной 2020 года / © LRO quickmap

Об этом рассказали ученые из индийской Лаборатории физических исследований. В своей статье, опубликованной в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, они дали необычному явлению неожиданное объяснение: это последствие коронавирусного локдауна.

Как подчеркнули исследователи, нагрев атмосферы Земли Солнцем приводит к тому, что она испускает инфракрасное излучение. Его «количества» зависят от того, сколько в нашем воздухе парниковых газов. Чем их больше, тем больше от планеты и исходит инфракрасного света, отметили физики.

Весна 2020 года была временем максимально строгих ограничений на фоне пандемии Covid-19: сократилось промышленное производство, из-за режима самоизоляции не стало пробок на дорогах, и все это временно снизило антропогенные выбросы. Соответственно, меньше инфракрасного излучения испускалось из атмосферы и достигало Луны. Ученые пришли к выводу, что именно это и уменьшило нагрев поверхности.

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Астрономия
# коронавирус
# коронавирусная пандемия
# космос
# Луна
# парниковые газы
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