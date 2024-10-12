Ученые проследили источник летучих компонентов, необходимых для зарождения жизни на Земле

Происхождение первокирпичиков жизни на Земле до сих пор — предмет жарких споров. Недавно ученые обнаружили в метеоритах изотопные аномалии цинка, которые указывают на резервуар, откуда они прибыли. В новой работе космохимики из Великобритании проанализировали большое число космических тел и выяснили, из каких областей Солнечной системы на Землю поступили летучие компоненты.

Вещества, которые конденсируются при относительно невысокой температуре (менее 1100 кельвинов), называют летучими. К ним относят шесть самых распространенных элементов в живых организмах и воде. Их появление на Земле стало условием зарождения жизни.

Согласно гипотезе, летучие элементы для планет земной группы принесли метеориты класса углистых хондритов. Из недавних работ известно, что как углистые, так и неуглистые хондриты служили источником значительных запасов калия и цинка (считается умеренно летучим элементом). Каков вклад каждого типа источника, неизвестно. Выяснить это взялись ученые во главе с Раиссой Мартин из Имперского колледжа Лондона.

В работе, вышедшей в журнале Science Advances, представлены данные о содержании изотопов цинка в метеоритах, сложенных из разных планетезималей. Это примитивные тела, образованные путем аккреции исходной материи в Солнечной системе. Из планетезималей сформировалась Земля.

Первая партия планетезималей в результате радиоактивного облучения подверглась сильному плавлению и потеряла летучие компоненты. Тела, образованные позже, не расплавлялись и потому сохранили примитивный материал. Эти различия запечатлелись в соотношениях изотопов, которые служат уникальными химическими маркерами. Это совсем небольшие аномалии, которые называют массово-независимыми (потому что их фракционирование не зависело от массы изотопов).

Данные по массово-независимыми аномалиям цинка в метеоритах, сложенных веществом разных планетезималей, использовали, чтобы смоделировать первые десятки миллионов лет формирования Земли.

Выяснилось, что из расплавленных планетезималей происходит лишь десять процентов цинка, хотя Земля состоит из них на 70 процентов. Весь остальной цинк взялся из примитивного материала, избежавшего плавления. Получается, что это источник большей части летучих элементов на Земле.

Для поисков жизни на других планетах Солнечной системы и за ее пределами важно уметь проследить судьбу химических элементов на протяжении миллионов и даже миллиардов лет эволюции. Теперь в руках исследователей еще один маркер, позволяющий оценить обитаемость иных миров.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.